El ministerio de Economía efectuará este miércoles 26 de junio la última licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que debe conseguir fondos para cubrir vencimientos por un monto de alrededor $6 billones, según las estimaciones privadas.

La licitación se desarrollará en medio de la escalada del dólar blue que en el inicio de la semana se recalentó por varios factores, entre ellos el impacto del cobro del medio aguinaldo, y el martes cerró un nuevo récord de $1.365, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP se mantienen firmes arriba de $1.300

En este clima de más presión sobre los dólares paralelos, la novedad en esta licitación es el regreso al menú de un bono dolar linked que ajusta por el tipo de cambio oficial para ofrecer cobertura cambiaria en medio de algunas expectativas de devaluación que comienzan a surgir en el mercado que descree de que el ritmo del crawling peg pueda sostenerse en 2% mensual.

A su vez, en esta subasta se vuelven a ofrecer cuatro Letras del Tesoro Capitalizable (LECAPs, instrumentos a tasa fija), pero solo una de ellas, la que tiene vencimiento en septiembre, brinda una tasa mínima mensual de colocación que supera al valor de la tasa monetaria.

En la anterior licitación, el Tesoro solo adjudicó ofertas en la Lecap con tasa mínima, donde priorizó alargar plazo y reforzar la señal de la tasa mínima antes que financiarse a tasas más bajas. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó días atrás que "la época de la tasa real negativa para nosotros culminó",

Pese a la mayor volatilidad cambiaria que llevó la brecha a niveles de 50%, los analistas no prevén dificultades en la renovación de los vencimientos.

La licitación se desarrollará en medio de un salto del dólar blue que cerró el martes a u n récord de $1.365

Deuda en pesos: qué inversiones se podrán conseguir

Para enfrentar esta licitación, la secretaría de Finanzas elaboró un menú de 5 opciones. Al igual que en las últimas licitaciones, el Tesoro ofrece mayoritariamente LECAPs -reaparecieron en las licitaciones primarias en marzo por primera vez desde agosto de 2019, tras haber sido incluidas en el reperfilamiento de deuda- de corto plazo.

La canasta ofrecida contempla cuatro LECAPs que vencen todas este año: el próximo 26 de julio (S26L4), otra que caduca 30 de agosto (S30G4), una que expira el 30 de septiembre con una tasa mínima mensual de 4,25%, y otra con vencimiento el 13 de diciembre (S13D4). Con las tres primeras LECAPS el monto máximo a colocar en conjunto es de $6 billones, mientras que en la LECAP de diciembre no posee un monto máximo de colocación.

También contempla un Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2025 (TZVD5). La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

Los analistas de Facimex Valores precisaron que "la S26L4, la S30G4 y el TZVD5 licitarán precio, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) de la nueva S13D4 será determinada en la licitación". Y subrayaron que "al igual que en la última licitación, el Tesoro fijó la tasa mínima en la Lecap a 3 meses en 4,25% TEM; sin perder de vista que el FMI mira a la tasa real contra la inflación núcleo (3,7% m/m en mayo)".

Cuál es la estrategia detrás de la licitación de deuda en pesos

Los analistas vienen planteando que la baja de la tasa de referencia monetaria y a la vez ofrecer una LECAP con tasa mínima superior a aquella forma parte de la estrategia que busca migrar la liquidez bancaria hacia los bonos del Tesoro con el fin de avanzar en la licuación del stock de pasivos remunerados del BCRA, unos de los requisitos que Caputo, mencionó que hay que solucionar para poder abrir el cepo cambiario. La contracara de esta estrategia es un aumento del stock de la deuda del Tesoro y una concentración de vencimientos en muy corto plazo.

En este contexto, los analistas de Delphos Investment evaluaron que "con esta licitación, el Tesoro parece tener la intención nuevamente de extender la duración de los vencimientos".

Caputo tiene que cubrir vencimientos esta semana por $6billones

A su vez, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI señaló que en "la licitación anterior destacamos que el límite de emisión de ese momento imponía una pausa obligada al swap de deuda del BCRA (pases) a deuda del Tesoro".Y acotó: "Ese límite, esta vez, no está. En el caso de las primeras tres letras, habrá un monto máximo de emisión conjunto de $6 billones, mientras que el instrumento a diciembre no contará con un tope establecido".

"Teniendo en cuenta que los vencimientos hasta la fecha de liquidación (lunes 1 de julio) suman $5,95 billones, creemos que podremos ver una nueva reducción en el stock de pases que merodea los $17,7 billones", estimó.

En sintonía, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, recalcó que "la novedad es que se ofrece la letra más larga sin máximo de emisión y sin una tasa mínima lo que va en línea con la posibilidad de que la semana que viene se vuelva a achicar el stock de pases pasivos del BCRA que actualmente asciende a $17,4 billones de los cuales 6,8 billones corresponden a bancos privados".

El economista Federico Glustein concordó que "el objetivo actual es pasar deuda (del BCRA) al Tesoro, los pases pasivos siguen siendo un tema complejo y por eso buscan extender los plazos como estrategia para disolver los pases en tiempo largo y fortalecer las posiciones en el Tesoro para bajar consecuencias de emisión".

Mateo Reschini, analista de Inviu comentó que "me parece que lo que están tratando de hacer en este caso es renovar dentro del corto plazo y lo que se migre que vaya a plazo más largos". El analista Gustavo Ber coincidió en que "a través de los montos máximos de emisión de las tres Lecaps más cortas se estaría buscando una extensión de los plazos".

Por su parte, la consultora Outlier juzgó que "en una extraña jugada del Ministerio de Economía se licitarán $6 billones por lo que no se continuaría la migración agresiva que vimos hace unos meses, y se insiste nuevamente en intentar fijar precios y cantidades".Y consideró que "lo curioso de esa jugada es que probablemente ejerza presión bajista sobre las tasas en el secundario dado que nuevamente se esperarán prorrateos como en la licitación pasada atentando contra la tasa real positiva que el gobierno estaría tratando de imponer".

La novedad de esta licitación es que en medio la mayor tensión cambiaria Economía ofrece un bono dólar linkek

Según su visión: "la señal de tasas que Economía dice estar emitiendo vía la deuda del Tesoro es, cómo mínimo, desprolija.pues, si se fija tasa, no se fija cantidad. Se toma todo lo que el mercado está dispuesto a colocar a esa tasa. Pero el MECON no actúa así en las licitaciones, hace un poco y un poco".

Deuda en pesos: ¿qué expectativas hay en medio de un nuevo récord del blue?

Los analistas no prevén dificultades en la renovación de los vencimientos pese a la escalada abrupta del dólar blue, y la suba esta semana del CCL y MEP. Y estiman que la mayor demanda se concentrará en la LECAP de septiembre que brinda una tasa mínima mensual de 4,25%.

Ber alegó que "las expectativas son positivas ya que continúa un sostenido apetito por las Lecaps, por lo cual incluso podría haber espacio para obtener fondos excedentes y reanudar la migración desde pases pasivos del BCRA hacia la deuda del Tesoro". Y vaticinó que "ni el reacomodamiento de los dólares ni el tratamiento (de la Ley de Bases) en Diputados impactarán en el apetito por estos instrumentos ya que siguen siendo los preferidos en el actual contexto para el devengamiento en pesos", vaticinó.

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS aseveró que "si bien hubo un aumento en cotizaciones de los dólares alternativos, acá se trata de renovaciones que en muchos casos son o de bancos o de fondos, que deben seguir manteniendo esos papeles, por lo que el rollover no debería verse altamente afectado por ese motivo".

"La mirada del mercado estará en sí el Tesoro vuelve a dejar desiertas las Lecaps cortas así como en la tasa de corte de la nueva Lecap a diciembre. A modo de referencia la Lecap de noviembre que opera actualmente, cerró el lunes a una TEM de 4,1%. Pero acá va a ser importante también qué tantas ofertas tenga el Tesoro", sostuvo.

Asimismo, Franco resaltó que "el Tesoro mantiene la TEM mínima para la Lecap de septiembre, y creemos que, dados los aumentos esperados en tarifas, la tasa podría terminar no siendo positiva, al menos en algunos de los meses al vencimiento; por eso , también deberá estarse atento a que tasa de corte de la nueva lecap de diciembre".

Analistas estiman que la LECAP que ofrece tasa mínima de 4,25% mensual será la que concentrará la mayor demanda

En sintonía, Ramírez auguró que "la licitación va a ser buena, no va a haber problemas de colocación porque lo que ofrece Economía, dado los demás derivados financieros que tenes en el mercado, es bueno y es de corto plazo, por eso creo que principalmente los bancos van a ir". Y argumentó que "la escalada del blue y de los dólares financieros no creo que tenga impacto, porque lo que está venciendo es mucho de los bancos y empresas que necesitan seguir manteniéndose en pesos y no pueden ir a hacer MEP o CCL".

Siaba Serrate también proyecta que "la Lecap de septiembre puede captar mayor demanda, el 4.25% de TEM para ese plazo es atractivo ya que se ubica ligeramente por arriba de la curva en el mercado secundario", y estimó que "van a conseguir financiamiento neto adicional".

Reschini también espera que "la renovación de vencimientos va a ir bien, probablemente, como ocurrió la vez pasada haya más interés en la Lecap que ofrece tasa mínima de 4,25% que es atractiva respecto al mercado secundario donde todo está rindiendo entre 3% y 4%, y en el bono dólar linked puede haber cierto interés, más que nada porque se empezó hablar del cepo, Milei dijo que los puts era lo último que faltaba solucionar antes de salir del cepo, y parecería que el gobierno está moviéndose para ese lado".

Para Glustein, "la expectativa de la licitación puede ser positiva en términos de mantener la positividad de la tasa en el tiempo, pero también es cierto que con recalentamiento de las cotizaciones de los dólares puede ser menor a la esperada".

"No vislumbro financiamiento neto adicional en este contexto del mercado cambiario;si se da es una gran señal de apoyo al gobierno",opinó.