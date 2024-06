El precio del dólar blue sigue generando preocupación en el mercado porque ha trepado sin pausa en las últimas jornadas hábiles, y en todo junio ya avanza 11,4%, un nivel que representa un incremento de más de 140 pesos. Este porcentaje más que duplica a la inflación y a la tasa mensual de referencia en pesos. Por eso, la pregunta que empieza a surgir es cuánto más puede subir y cuál puede ser el "techo" que tiene.

En concreto, este martes el blue ascendió 35 pesos y alcanzó un nuevo valor histórico al llegar a los $1.365, como consecuencia de una serie de factores que involucran incertidumbres políticas y económicas que impulsan las cotizaciones de los dólares financieros, a lo que se le suma un período estacional de mayor demanda de divisas para vacaciones en el exterior.

También el cobro del medio aguinaldo genera que haya más pesos dando vueltas entre los pequeños ahorristas, que es el público que busca cubrir el poder de compra de su dinero extra a través de hacerse de billetes estadounidenses.

Este hecho produce, por menor oferta y mayor demanda en el mercado informal, que es muy chico en volumen de operaciones, una suba más notoria en los precios de referencia.

"La segunda quincena de junio, igual que la segunda de diciembre, son estacionalmente tomadores de dólares. Se nota en ese mercado la escasa oferta y la mayor demanda, hay pesos que van a la compra de divisas. No se debe descartar el tema de los cobros de los aguinaldos, compras para vacaciones en el exterior y pagos de tarjetas con dólares. Creo que es una combinación de factores que se dan simultáneamente. Todavía falta ver la suerte de la Ley de Bases, en fin, es un combo", resume a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Dólar blue más barato que pagar con tarjeta

Justamente, por el tema de vacaciones y compras en el exterior, aquellos que requieren realizar pagos en moneda extranjera por el uso de tarjeta de crédito suelen recurrir a cancelar sus resúmenes mediante billetes estadounidenses adquiridos en el mercado libre, algo que también causa más demanda en esa plaza y la consecuente suba de precio del blue y del dólar financiero.

El "cálculo" del porqué sucede esto es concreto: hoy en el segmento libre se vende un dólar a un precio máximo de $1.365 (blue), en cambio si se paga con tarjeta de crédito o débito una compra en el exterior, se aplicará el tipo de cambio oficial minorista más impuestos (llegan al 60%). Por lo que se termina pagando un valor en la transacción con los plásticos que es de $1.484.

El precio oficial del dólar tarjeta o para turismo en el extranjero llega a los $1.484 y es más caro que la actual referencia del blue.

Es decir, abonar directamente una compra con el medio de pago oficial (tarjetas) es 8,7% más caro que recurrir al mercado informal y comprar billetes para abonar el resumen de los consumos realizados mediante ese soporte. Ello explica por qué es más barato, y más demandado, el blue y el dólar Mep.

Si se lo observa desde el punto de vista de los precios concretos, los $1.484 que hoy equivale el dólar Turista o dólar Tarjeta, pueden servir como referencia de "techo" para estos momentos para el precio del dólar blue.

Cabe recordar que el tipo de cambio oficial se devalúa a un ritmo de 2% mensual, y según palabras del propio ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ese seguirá siendo el ritmo de depreciación de la moneda y el incremento de la cotización del tipo de cambio para pagos con tarjetas.

Precio del dólar blue, ¿cerca del techo?

El consenso generalizado de los economistas es que, como consecuencia de tanto por algunos ruidos políticos por la Ley Bases como económicos por el atraso cambiario, el dólar se "acomodó" un poco en las últimas semanas.

Incluso, ha subido menos que la inflación en todo este 2024, debido a que el blue aumenta 33% en el año, mientras que los precios al consumidor (IPC) avanzan alrededor de 75%.

Pero igual se considera que no tiene mucho más trecho como para pegar un salto notorio en los próximos días.

"Los dólares libres han aumentado mucho menos que la inflación en el año. Las subas recientes son marginales. Por eso, la brecha con el dólar oficial se ha reducido y no parecería que el blue vaya a crecer de modo importante mientras esté vigente el cepo", detalla a iProfesional Eduardo Fracchia, economista y profesor del IAE Business School de la Universidad Austral.

El precio del dólar blue llegó a un máximo histórico de $1.365, donde pesa la incertidumbre política por la Ley Bases y el aspecto económico por falta de reservas.

En tanto, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), suma: "Cuando sube tanto y tan rápido el blue es más especulación que fundamentos. Varios ahorristas compran por temor y cobertura porque sube, no por otra cosa. Los fundamentales siguen iguales que hace unas semanas atrás".

"El dólar a $1.360 no está subiendo. Simplemente se acomoda tímidamente respecto de la alta inflación que hubo desde diciembre 2023. El paralelo subió apenas 40% entre noviembre 2023 ($970) y junio 2024 ($1.360), mientras que la inflación en el mismo período fue de 124%. Esto implica que desde marzo pasado, que es cuando la inflación se empieza a desacelerar, el dólar viene creciendo por encima de la inflación, pero todavía está muy lejos de recuperar la inflación ocurrida entre noviembre y marzo", dice a iProfesiona Jorge Colina, economista de Idesa.

Por esto, sostiene que el dólar paralelo "todavía sigue bajo respecto a noviembre 2023, último mes antes que asuma el presidente Javier Milei".

En este sentido, el foco de los economistas se centra en el retraso de la cotización del dólar oficial, que hoy se ubica en torno a los $910 en la plaza mayorista.

"El dólar oficial diría que se está retrasando y esto influye en una menor liquidación del campo en tiempos de cosecha. A esto se agrega que no han entrado tantos dólares al Banco Central, en particular, en las últimas semanas. Por lo tanto, si no se hace una devaluación, el atraso cambiario del billete oficial se va a profundizar con el impacto natural en la competitividad", agrega Fracchia.

Desde la perspectiva de Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, la suba del precio del blue tiene que ver con "cierto atraso que tenían los dólares libres y con la fuertísima baja de tasas que dispuso el Gobierno a lo largo del segundo trimestre. También se vincula el atraso del dolar oficial, que empieza a ser percibido como insostenible y que genera expectativas de un ajuste cambiario".

Cabe recordar que resta liquidar una parte importante de la cosecha gruesa del campo, de la que muchos analistas estiman en torno a los u$s15.000 millones que deberían ingresar y que están esperando una "mejor oferta" del Gobierno del tipo de cambio oficial. Por lo que el ingreso de esas divisas generaría una menor presión alcista al precio del billete estadounidense.

También puede aplacar la incertidumbre del mercado la definición respecto a la Ley Bases, el sostenido descenso esperado de la inflación y la recomposición mayor de las reservas.-