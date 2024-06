El dólar blue cerró el jueves a $1.355, su valor récord, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP acentuaron su tendencia al alza, con subas, al finalizar en nuevos máximos de $1.345 y $1.332. Ante la nueva escalada, esta semana surge la pregunta si el valor de los dólares paralelos es caro o barato en términos reales e históricos. Y si tienen margen para seguir subiendo.

El dólar blue acumula en junio un aumento de $11,4% o $140, y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza a 49,83%. En tanto, el CCL -el que usan las empresas para girar divisas al exterior, registra un aumento en lo que va del mes de 7,5% y la brecha se ubica en 47,18%, con lo cual superó el máximo reciente de 46,1% registrado a inicios de junio, pero aún permanece lejos del pico de la gestión de Milei de 59,1% del 22 de enero.

Los analistas atribuyen el recalentamiento del blue y de las divisas financieras a un conjunto de factores, al tiempo que advierten que una brecha en estos niveles puede empezar a causar problemas en el frente cambiario en un escenario donde al Banco Central se le está dificultando acumular reservas

Dólar blue y CCL: las causas de la escalada

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, vinculó la reciente suba del blue y los dólares financieros a la "duda que planteó el documento de la revisión del FMI sobre finalización del dólar blend, sumado a la dificultad del Banco Central para que siga acumulando reservas, lo que pone presiones a la expectativa de devaluación, y una liquidación de cosecha que sigue rezagada".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber mencionó, entre las causas: la apreciación cambiaria, el pago del medio aguinaldo y las vacaciones (en el exterior) que alimentan la demanda del blue dado que el dólar tarjeta es más caro ($1.484), y la baja de tasas.

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, planteó que "la causa de la suba es que la tasa sigue baja y el gobierno dilata la decisión del esquema monetario y cambiario hacia adelante, el mercado parece pedir eso".

El dólar blue cerró el miércoles en $1.365,aunque durante la rueda tocó un pico de $1.380

De igual mirada, la economista Natalia Motyl, entre otros factores, relacionó la suba de los dólares alternativos a "los rumores de que el gobierno no tendrá otra opción que volver a realizar una corrección en el mercado cambiario, debido a la desaceleración en la compra de dólares por parte del BCRA". Y aseveró que "esta expectativa devaluación es lo que genera una mayor demanda presente por cobertura", aseveró.

En sintonía, Horacio Miguel Arana, senior research de la Fundación Internacional Bases lo atribuyó a "los efectos de la brusca baja de tasas de interés, que eliminó todo tipo de incentivos para quedarse en pesos, a lo que se agrega las devaluaciones de las monedas de región".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, destacó que "están creciendo bastante fuerte los agregados monetarios desde mediados de mayo, lo que da la pauta de que hay un poco más de pesos dando vuelta y generando alguna presión sobre los tipos de cambio mayor a la que yo esperaba hace un tiempo atrás".

Asimismo, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, agregó al listado de causas: "los ruidos políticos que generan mucha disrupción en términos cambiarios" dijo que se refiere "no solo a la Ley de Bases, sino también el ida y vuelta que tiene el gobierno con el FMI que origina nerviosismo en el mercado lo que se refleja también en los futuros de dólar, con lo cual muchos buscan cobertura y eso genera un alza en las cotizaciones".

Tras nuevo récord de dólar blue y CCL: ¿el precio es caro o barato?

El dólar blue sube en lo que va del año 33,17%, mientras que el CCL totaliza un alza de 37,8%, ambos muy por debajo de la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año de 71,9% a lo que hay que sumar que en junio se estima que rondaría en 5,5%

En ese contexto, el analista financiero Christian Buteler juzgó que el precio del blue "no es caro, la inflación fue muy fuerte en este periodo, alguien que hoy cobró su primer plazo fijo UVA de seis meses, ganó 65% en dólares, eso lo que te está marcando es que tiene recorrido al alza el blue". Y subrayó que "a este precio compraría tranquilamente, capaz mañana puede bajar un poco, pero en el mediano plazo en términos reales va a subir porque todavía no recupera el perdido contra la inflación; fue mucho lo que perdió contra la inflación, y eso no se sostiene".

La fuerte caída en el nivel de compras del BCRA es uno de los factores que inquieta al mercado y presiona sobre los dólares paralelos

Si se compara con los últimos valores máximos que registró el dólar informal en épocas de incertidumbre actualizado a precios de hoy, también luce barato. Al respecto, el economista Amilcar Collante, en su cuenta de la red social X, calculó que el valor del dólar blue en octubre de 2020, en plena pandemia, equivale a precios de hoy a $3.458, mientras que el de julio de 2022, tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, se ubica en $2.493, y el octubre de 2023 previo a las elecciones presidenciales en $2.424.

A su vez, Baer indicó que el precio del CCL "es barato en comparación real de fines del año pasado, sería de $2.400 pesos a precios de hoy".

Por su parte, Ramírez calculó que "con respecto al promedio del CCL en lo que va de 2024, a precios de hoy, me da $1.470, con lo cual el actual precio de $1.340, en términos históricos, está barato, y si tomo una serie más larga de 2020 a 2023, el tipo de cambio a precios de hoy estaría en $2.000". Asi, el experto afirmó que "a pesar de la reciente escalada, si lo vemos en términos reales, o sea deflactado por inflación, es un valor barato".

Asimismo, Anselmi precisó que el CCL está "en un valor promedio de los últimos 11 años" y acotó: "No nos gusta definir techos, pero vale recordar que el BOPREAL (el bono para los importadores) serie 3 pareció agotarse en la demanda de empresas para pagar dividendos retenidos de últimos cinco años en $1.350 nominal que son $1.430 pesos de hoy".

Repetto evaluó que el valor de los dólares paralelos "no me parece que estén en un precio fuera de la lógica para la cantidad de masa monetaria que anda dando vueltas en el mercado, es preocupante, pero es un dato de la realidad que hay una mayor oferta monetaria en la calle y tiene ese impacto en los dólares libres". Y auguró que "no me parecería descabellado que tengan algún escalón alcista más".

Para Motyl, los dólares libres pueden "escalar hacia los $1.500 que es cuando toca el techo, eso se puede calcular con el ratio entre deuda remunerada y reservas", por lo que "todavía veo un recorrido al alza".

Para analistas, pese a la reciente escalada, el valor del blue y del CCL es barato en términos reales e históricos, y puede seguir subiendo

Brecha en 50% :¿qué problemas puede traer?

Los expertos advierten que en un contexto donde en junio se dificultó la acumulación de reservas y el BCRA acumula este compras netas por apenas u$s39 millones, una brecha cambiaria en torno al 50% puede ocasionar más complicaciones en ese frente.

Al respecto, Ber remarcó que "con una brecha ya cercana al 50% el gobierno debería enviar señales que contribuyan a ir estabilizándola a fin de evitar eventuales distorsiones, por ejemplo menores liquidaciones de exportadores y mayores importaciones, así como afectar las expectativas de los agentes económicos". Y alegó que "para eso será importante que post Ley de Bases rápidamente se brinde mayor claridad sobre la ‘hoja de ruta’ para la salida del cepo y los desafíos del segundo semestre en la nueva etapa que se encararía tras dicho hito, incluido el régimen monetario y cambiario a futuro", alegó.

Anselmi explicó que una brecha en este nivel puede causar "postergación de la liquidación de los exportadores (el productor no vende, menos con la tasa tan baja) y menores compras del BCRA, y todo ese combo va llevándote a que la salida del cepo tenga que anticiparse".

Repetto concordó que una brecha en ese nivel puede "retrasar la liquidación de divisas de los exportadores, y al mismo tiempo genera menos oferta de dólar CCL". Baer también sostuvo que "brechas altas desestimulan la liquidacion de divisas y aumentan compras al exterior por la expectativa de devaluación".

En la misma línea, Ramírez afirmó que una brecha en torno al 50% "lo que está haciendo es que los importadores adelanten importaciones, quieren comprar todo lo que puedan, y los exportadores se queden quietos, financiándose en pesos, guardandose los dólares esperando que el tipo de cambio suba un poco más".

Motyl alertó que "una brecha más alta puede impactar negativamente en precios, aumentar las expectativas devaluatorias, y dificultar la demanda de activos locales como bonos del Tesoro".