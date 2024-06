Javier Milei aseguró desde República Checa que en la tercera semana de junio hubo inflación 0, un hecho que no se había registrado hace 30 años. "Eso indica que vamos por el camino correcto" dijo el Presidente. Cabe recordar que la inflación de mayo fue de 4,2%, el menor guarismo desde enero de 2022 y más bajo de lo esperado por el mercado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que luego de conocerse el dato de mayo que "se profundizó el proceso de desinflación en curso" e indicó que "la media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde julio de 2023, y resultó casi 6 puntos inferior a la media móvil de 6 meses".

Sin embargo, los analistas plantean que la cifra de mayo se alcanzó por la postergación de aumentos de tarifas previstos para ese mes y el efecto de la baja de las cuotas que impuso el gobierno a las empresas de medicina prepaga. Según los cálculos de consultoras, esas postergaciones tarifarias implican un impacto a la baja en la inflación de mayo de entre 2 y 2,3 puntos porcentuales

Y hacia adelante ponen en duda que ese proceso de desinflación continúe en el corto plazo, ya que prevén que ese 4,2% de mayo es más un piso que un techo en los próximos meses.

Inflación: qué prevén los analistas para junio

La mayoría de las consultoras estima que la inflación de junio será más alta que en mayo, en un rango que oscila entre 5% y 6%, en base a los datos de los primeros relevamientos semanales.

En cambio, la consultora PxQ proyectó un costo de vida que en junio "se sitúa en torno al 4%". Y es que un informe de la consultora difundido el viernes subrayó que el sector de Alimentos y Bebidas "reportó un cierre semanal donde la variación fue 0%, esto no ocurría desde marzo de 2022". En contrapartida, el análisis precisó que "en los primeros días junio se registraron varios aumentos en rubros de relevancia, tales como: Tarifas eléctricas (+50% promedio) Tarifas de gas (+11%), Cuotas de la medicina prepaga (+8,8%), Combustibles (+4,5%), Gastos comunes de la vivienda (+8%) y Servicios domésticos (+6,3%).

Por su parte, Rocío Bisang, analista de Eco Go, señaló a iProfesional que "por ahora para junio estamos manejando una estimación muy preliminar del 6,1%". Y explicó que "eso considera la primera semana del mes y estamos revisando la forma en la que imputamos las subas en las tarifas, por lo que está sujeta a cambios"

"Lo que venimos viendo es una inflación que en el mes se ve impulsada mayormente por los aumentos en regulados, mientras que la inflación núcleo parecería mantenerse con pocas variaciones", explicó.

De acuerdo a la medición de Eco Go, el sector de alimentos y bebidas verificó en la primera semana de junio un aumento de 0,5%, marcando una leve suba respecto a la semana previa. "Considerando aumentos proyectados para las semanas restantes del 1%, la inflación en alimentos en junio alcanzaría el 4,1%", pronosticó.

La consultora Equilibra subrayó: "Posponer aumentos de precios regulados junto con la baja de las cuotas de prepagas restó 2,5 puntos porcentuales a la inflación de mayo. Pero no habrá otro shock de desinflación en junio. Las principales prepagas pueden aumentar su cuota hasta 8,8%; y, el gobierno subió el precio del costo de la energía que pagan los usuarios y aplicó parte del alza del impuesto a los combustibles". En este contexto, la consultora pronosticó que "en junio la inflación superaría en 1 punto porcentual a la de mayo".

A su vez, en C&T Asesores Económicos indicaron que los datos del relevamiento de precios de la consultora para la región GBA de lo que va de junio muestran una incidencia cercana a un punto de inflación de los ajustes en electricidad y gas". Pero Camilo Tiscornia, director de la consultora, remarcó que al mismo tiempo en los sondeos "se registra una importante baja de las verduras, y en otros rubros se verifican aumentos incluso menores a los de mayo".

"Por un lado, hay un impacto de los servicios públicos que queda recogido en la primera semana y eso mete 1 punto más de inflación, que no lo tuviste en mayo porque no había subido luz y gas, pero en lo que va del mes se ve una caída importante de las verduras que habían subido entre 20% y 30’% el mes pasado entonces eso juega en favor", enfatizó.

El precio de los alimentos evidencia una desaceleración en las primeras semanas de junio, según sondeos de consultoras

En ese marco, el economista proyectó que la inflación de junio podría ser levemente superior a la de mayo: "no sé bien cómo va a dar aún, es posible que sea un poco más alta, pero no preveo una diferencia muy grande, no estoy viendo por ejemplo disparada de los precios porque subió el dólar blue o el Contado con Liquidación".

En sintonía, Pamela Morales, analista de EconViews contó que "nuestro relevamiento de precios arroja una variación promedio nula en la segunda semana de junio, para nuestra canasta de alimentos, perfumería y limpieza en supermercados GBA".

"Entre categorías destaca verdulería con una variación de -4,5% y lácteos con una suba de 1,8%", detalló. El sondeo de la consultora en la primera semana del mes había reflejado un alza de 0,6%.

En EconViews esperan para junio una cifra de entre 5% y 6%. En tanto, en Delphos Investment calcularon que "es probable que la inflación minorista en junio muestre un rebote producto de los aumentos de tarifas (gas y electricidad), transporte y el regreso de los aumentos de la medicina prepaga, y estimamos que la misma podría ubicarse en la zona de 5,5%".

Inflación: ¿el 4,2% de mayo es el piso?

Bisang sostuvo que dado que en mayo se congelaron tarifas, "lo que vemos es un escenario donde la inflación vuelve a acelerarse en junio, se mantiene en esos niveles en julio y agosto y luego comienza a bajar"

"La inflación de julio y agosto va a depender un poco de cuándo se deciden actualizar algunos precios como combustibles, colectivos, entre otros. Por ahora no vemos posible una desaceleración inflacionaria tan rápida, pero esperamos alcanzar valores levemente por encima del 3% para finales de año", señaló.

Las subas tarifas en luz y gas implicarán 1 punto porcentual de inflación en juni0

Morales Jourdan, afirmó que "hay un piso difícil de perforar dados los reducidos márgenes de las empresas, las paritarias, la eventual reactivación de la economía, y los necesarios ajustes de tarifas". Así, en EconViews proyectan una inflación con velocidad crucero de 6% en los próximos meses

Asimismo, Francisco Ritorto, economista de ACM planteó que "parte del resultado en esta primera etapa responde a la postergación de los ajustes de tarifas, a raíz de mantener el equilibrio fiscal como base" pero consideró que "es probable que en estos meses comience el impacto de tarifas, funcionando como un tope para la desaceleración de la inflación"

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS prevé que "la continuidad en el proceso de ajuste de precios relativos de regulados y servicios seguramente pondrá cierto piso en el proceso de desinflación general, al menos hasta alcanzar un entorno de precios relativos tal que permita reducir subsidios en una magnitud consistente con el saneamiento sostenible de las cuentas públicas". "Existen algunos componentes inerciales, como gastos indexados o acuerdos salariales, que podrían implicar que la inflación núcleo limite su sendero a la baja", acotó.

La consultora Outlier esgrimió que "de cara a los próximos meses está claro que lo que vimos es un piso para la inflación por el lado de los regulados, pero habrá que ver si lo mismo también es cierto para los precios del subíndice núcleo".

"Está claro que el crawling está corriendo al 2% mensual y eso genera una convergencia de los componentes transables, que en el caso de los alimentos está entre los más altos, pero también es cierto que el dólar exportador aceleró más al cierre de mayo y junio producto del alza de la brecha y que los precios de los no transables siguen convergiendo bastante más lento. En consecuencia, no puede descartarse que durante los próximos meses no veamos registros superiores y estemos ante un mínimo local en el proceso de desinflación", concluyó.

Por su parte, la consultora LCG sostuvo que "la batalla contra la inflación para lograr valores cada vez más bajos será más compleja en lo sucesivo, por la memoria inflacionaria, eventuales reacomodamientos cambiarios, mejoras parciales del salario real, y la posible recuperación incipiente de la actividadeconómica. Y aseguró que "de acá en adelante realmente se requerirá arremangarse más para ir hacia niveles más bajos: no alcanza sólo con la disciplina que impone la recesión, hacen falta mayores elementos de coordinación de expectativas de precios" por lo que pensamos que este 4,2% (de mayo) puede llegar a ser un piso transitorio"..