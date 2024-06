Hernán Lacunza: "Va a ser difícil levantar el cepo si seguimos pronunciando un atraso cambiario"

Hernán Lacunza, último ministro de Economía de Mauricio Macri, aseguró que si "seguimos pronunciando un atraso cambiario incipiente" será cada vez más complicado salir del cepo, un paso fundamental para avanzar en la segunda etapa del plan económico de Javier Milei.

¿Qué hace falta para levantar el cepo?

En ese sentido, el economista aseguró: "La próxima etapa (del gobierno de Milei) debería terminar, no inmediatamente, pero tampoco en un futuro demasiado alejado, con levantar las restricciones cambiarias. Y digo no demasiado alejado, porque si no, no va a haber crédito, no va a haber reactivación, entonces se va a complicar todo. Y entonces, va a ser difícil levantar el cepo, si seguimos pronunciando un atraso cambiario incipiente".

Según Lacunza, la gestión de Javier Milei hasta el momento fue relativamente buena porque logró evitar una "catástrofe" por la situación heredara del gobierno anterior, aunque reconoció que eso trajo como contraparte la recesión aguda que atraviesa el país.

"Claramente, así como veníamos, no podíamos seguir. El gobierno anterior nos dejó a las puertas de una catástrofe. Porque podía tener distintas manifestaciones, hiperinflación, corralitos, defaults. Bueno, eso creo que fue corrido a un costado", dijo Lacunza en CNN Radio.

Aunque se lamentó de que "la contracara de eso es una recesión muy aguda, del orden del 5% que hay en la producción, que obviamente no es gratis en términos económicos, sociales y hasta políticos".

En cuanto a la segunda fase que el Gobierno tiene por delante, Lacunza considera que "la Ley Bases es un buen instrumental, un punto de partida para hacer reformas micro. Pero, como siempre, la micro acompaña, pero la macro manda. Y la macro, básicamente, o el tipo de cambio, es un instrumento muy decisivo, muy fundamental en esa estabilidad macro".

Para Lacunza, en la próxima etapa el Gobierno debería levantar las restricciones cambiarias

Consultado sobre el fin del cepo, Lacunza señaló que para alcanzar ese objetivo necesario tener "reservas más o menos acomodadas para los pasivos, o sea, para los pesos que están circulando y que te pueden venir a cambiar por dólares. Y eso es el stock. Ahora, el flujo es, tiene que ser a un tipo de cambio competitivo, porque si no, nadie va a querer quedarse en pesos".

Y añadió: "Desde hace un mes que (el Banco Central) no compra reservas y la brecha se duplicó, pasó de 20 y poco a 40 por ciento. Entonces, esas son alertas tempranas, de que hay que hacer seguramente alguna sintonía fina en el programa para que no se trague una curva dentro de unos meses, ¿no?".

En cuanto al incipiente retraso del tipo de cambio, que el Gobierno niega, Lacunza señalo: "El dólar al final hace por las malas todo lo que en la política no hace por las buenas, aun cuando consideres que estás en el buen camino de hacer las reformas que hacen falta".