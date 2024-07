Aquellos trabajadores en relación de dependencia que aún no hayan cobrado el aguinaldo no deben preocuparse. Todo lo que hay que saber

Los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados deben cobrar la primera cuota del aguinaldo. Suelen surgir dudas sobre cómo calcular el monto exacto y cuándo se cobra. Desde iProfesional te contamos todo lo que tenés que saber.

¿Qué pasa si no cobré el aguinaldo?

En Argentina, junio y julio son conocidos como los meses del aguinaldo. Este término, que se refiere al Sueldo Anual Complementario (SAC), es esperado con ansias por los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Este ingreso adicional representa un alivio económico que puede utilizarse para ahorrar, invertir, darse un gusto personal o simplemente para llegar con mayor comodidad a fin de mes. Sin embargo, surgen frecuentemente dudas sobre cómo calcular el monto a cobrar y las fechas exactas de su pago.

El aguinaldo es un sueldo extra que corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. Este beneficio está estipulado por la Ley 23.073 y se paga en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre.

En 2024, el primer medio aguinaldo debe ser abonado antes del 30 de junio o el último día hábil del mes, que en este caso fue el viernes 28 de junio. Sin embargo, existe la posibilidad de que este plazo se extienda hasta cuatro días hábiles, es decir, hasta el jueves 4 de julio.

Según la legislación laboral vigente, el pago del aguinaldo debe realizarse conforme al artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, hay circunstancias especiales en las cuales el pago puede efectuarse en fechas distintas. Por ejemplo, en caso de finalización del contrato laboral, el aguinaldo proporcional debe incluirse en la liquidación final del empleado desvinculado.

Para las pequeñas empresas, la Ley 24.467 permite que los convenios colectivos de trabajo establezcan la posibilidad de fraccionar el pago del SAC en hasta tres períodos a lo largo del año. Esto significa que, siempre y cuando esté previsto en los convenios colectivos, estas empresas pueden dividir el aguinaldo en tres cuotas en lugar de dos.

Es fundamental recordar que el aguinaldo es un derecho laboral exclusivo para los trabajadores registrados en relación de dependencia. Esto incluye también el derecho a percibir el proporcional del aguinaldo en caso de despido.

Si un empleador no cumple con el pago correspondiente, el empleado tiene derecho a reclamar mediante un telegrama intimatorio que establezca un plazo para el cumplimiento. Si el empleador no responde o no realiza el pago dentro del plazo indicado, el trabajador puede recurrir a vías judiciales para hacer valer su derecho.

El aguinaldo se puede cobrar hasta el jueves 4 de julio de 2024

El aguinaldo representa un importante ingreso adicional para los trabajadores en Argentina. Conocer los detalles sobre cómo se calcula y cuáles son los plazos de pago es crucial para aprovechar este beneficio al máximo.

Además, estar al tanto de los derechos laborales y los procedimientos de reclamo puede ser vital en caso de incumplimiento por parte del empleador. Así, julio no solo se convierte en un mes de alivio económico, sino también en una oportunidad para reforzar la seguridad laboral y financiera de los trabajadores.

¿Cómo calcular cuánto corresponde cobrar de aguinaldo?

Teniendo en cuenta de que la primera cuota del aguinaldo corresponde al 50% del mayor ingreso de los primeros seis meses de 2024, es posible calcular el monto que se debe recibir.

Para conocer el monto de dinero exacto que se cobrará como Sueldo Anual Complementario, se puede aplicar la siguiente fórmula:

(Salario / 12) x Meses trabajados

Por ejemplo, si un empleado comenzó a trabajar en enero de 2024 y el mejor salario del primer semestre equivale a $500.000, el medio aguinaldo que se cobra en junio corresponde a:

(500.000 / 12) x 6. El valor del aguinaldo 2024 es de 250.000 pesos.

El aguinaldo se calcula teniendo en cuenta el mayor ingreso del semestre y la cantidad de meses trabajados

Para realizar el cálculo del aguinaldo, se debe considerar el sueldo básico, las horas extras y cualquier otro monto extra que se haya recibido.

Si los trabajadores cobran algún concepto no remunerativo, las sumas no deben contemplarse en el cálculo del sueldo anual complementario.

Es importante mencionar que no es necesario haber trabajado todo un semestre para tener derecho al aguinaldo. Este beneficio puede empezar a percibirse desde el inicio de la relación laboral. En situaciones donde el trabajador no completa el semestre entero, la fórmula para calcular el aguinaldo se ajusta proporcionalmente a la cantidad de meses trabajados.

El aguinaldo es un derecho que todos los trabajadores en relacion de dependencia deben recibir. Es una gran oportunidad para recibir un ingreso adicional y, en caso de que sea posible, ahorrar algo de dinero.