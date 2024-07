Mientras no cesa la turbulencia en los mercados, el presidente Javier Milei le tomará juramento este viernes a las 18 al nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El flamante ministro comenzará a anunciar las 100 reformas urgentes contenidas en la "Ley Hojarascas", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, retuvo las áreas más sensibles como energía, transportes, minería, obras públicas, comunicaciones y privatizaciones.

"En concreto, Sturzenegger se encargará de desregular todo el Estado y desburocratizar, aunque también revisará los regímenes de exenciones impositivas y privilegios en el Estado", señalaron a iProfesional fuentes oficiales.

Federico Sturzenegger tendrá 27 funciones, Luis Caputo retuvo 121

En el DNU 585 publicado este viernes en el Boletín Oficial se formuló una modificación de la Ley de Ministerios y Caputo retuvo 121 funciones, mientras que Sturzenegger tendrá por ahora 27, que son mayormente administrativas y jurídicas para desregular, simplificar y mejorar el Estado.

"Las reformas más densas, que son las privatizaciones, serán administradas por Caputo, que se quedó con esas funciones, consagradas en el DNU 585", dijo a iProfesional un alto funcionario de la Casa Rosada, al tanto de la disputa de espacios de poder entre Caputo y Sturzenegger.

Además, Luis Caputo confirmó a Daniel González como viceministro coordinador de Energía y Minería. Se trata del exCEO de YPF y actual director ejecutivo de IDEA.

Federico Sturzenegger presentará en las próximas horas sus 100 reformas urgentes

Todavía no hay confirmación sobre el nombramiento de José Luis Daza a cargo de la secretaría de Programación Económica en reemplazo de Joaquín Cottani, que renunció hace tres semanas por diferencias con Javier Milei y tironeos dentro del equipo de Caputo.

Pero el decreto DNU 585 dispuso este viernes que Caputo, además de un coordinador de Energía y Minería, tendrá un secretario Coordinador de Producción y uno de Infraestructura, con lo cual sumará tres "ravioles" al organigrama de secretarios de Estado.

Se denomina "ravioles" en la jerga administrativa a los cargos que aparecen en los organigramas en forma de cuadrados. En este caso tendrán rango de Secretarios de Estado.

Las privatizaciones quedan bajo la órbita de Caputo

Tambien Economía sumará la competencia de "administrar los derechos societarios y participaciones accionarias del Estado" en las empresas públicas. De lo cual se desprende que administrará sus privatizaciones.

Según la Ley Bases, las empresas sujetas a privatizaciones serán Arsat, Intercargo, Aysa, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Administrador General de Puertos (AGP) y Nucleoeléctrica, entre otras.

También Caputo retendrá la competencia de administrar organismos públicos y fondos fiduciarios, cuestionados en el gasto público por la administración Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo mantendrá el poder en áreas clave, como las privatizaciones

En tanto, Sturzenegger espera jurar como nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado para anunciar los ejes centrales de su gestión y su equipo, a través de las redes sociales. "Es más o menos lo que dijo el Presidente: hay que meterle más manos a profundizar la libertad económica y ayudar a ordenar el Estado hacia adentro", dijo el ministro designado consultado por iProfesional.

En el punto 7 del DNU sobre las funciones de Sturzenegger señala que participará junto a otras áreas de competencia "en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía".

Pero en el Gobierno no precisaron si se revistará el gasto tributario del 4,5% del PBI que conforman más de 30 regímenes especiales de impuestos para empresas privilegiadas o si se eliminara la exención para los jueces.

Sturzenegger y la "Ley de Hojarascas"

Por lo pronto, los bloques de diputados de la oposición adelantaron que citarán a Sturzenegger al Congreso para que explique la "Ley Hojarascas", que sería la segunda parte de la Ley Bases, que también redactó Sturzenegger y demoró más de seis meses en ser sancionada por el Parlamento.

Entre los objetivos que plantea el DNU de la nueva Ley de Ministerios la cartera de Sturzenegger buscará "eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas"; generar "políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional".

También el nuevo ministerio buscará "impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional".

Por otra parte, entre las nuevas funciones aparece la de "entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328". Esto buscaría reflotar los contratos de Participación Público Privada (PPP) para la obra pública.

En cuanto a la Ley de Hojarascas, ese proyecto tendrá más de 100 desregulaciones. La norma fue diseñada por el ex presidente del Banco Central y Milei las describió como "un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico". Se supo que la mayoría de las desregulaciones son leyes que están obsoletas y anticuadas y no gravitarán en la vida cotidiana de la gente. Podría desregularse el uso de fertilizantes que en otro tiempo se temía podían ser precursores de explosivos y entonces no se pueden movilizar fácilmente.