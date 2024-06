El presidente Javier Milei anticipó que luego de conseguir la sanción de la Ley Bases, el oficialismo impulsará en el Congreso la Ley de Hojarascas, un proyecto que cuenta con más de 100 desregulaciones.

La norma también fue diseñada por el ex presidente del Banco Central y actual asesor presidencial, Federico Sturzenegger, quien será designado la semana que viene al frente de un nuevo cargo, en el ministerio de Desregulación y Reforma del Estado.

Sturzenegger borrará más de 100 leyes con esta ley, que es regular la economía, hacer un estado más dinámico, dinamizador, menos rígido, facilitador y no obturador de los procesos. A eso lo convocó Javier Milei y llegará la semana que viene para sumarse a un gabinete que lo espera con distintas miradas.

"Hay resoluciones viejas, sin sentido, que legislan sobre cosas que ya no existen, que joden al que produce y que no aportan nada más que tiempo perdido haciendo filas, a todo eso le vamos a dedicar el tiempo para desterrarlo y hacer que el que genera laburo e invierte, no pierda tiempo". Es la mirada del gobierno, de uno de los funcionarios que se reunieron esta semana con el futuro ministro Federico Sturzenegger y que tendrá despacho en Casa Rosada. Habrá un equipo que se viene integrando paulatinamente desde diciembre, donde la mirada sobre el problema está cohesionada y tiene una única obsesión: borrar, derogar, eliminar, sacar, dar por terminada cualquier norma del estado que enlode una inversión.

Cambios que llegarán con la Ley de Hojarasca

Hay provincias que aún hoy cobran impuestos a la tecnología, por ejemplo, un inversor que diseñó una app para agro y que invierte y genera empleo, debió desembolsar unos $20 millones, porque el estado provincial no lo considera tecnológico porque no entrega un CD a sus clientes.

Lo explicó en X Gustavo Lázzari. "Ese tipo de normas están en todos lados, lo empezaron a hacer algunos intendentes como Diego Valenzuela y Javier Iguacel, eliminar tasas absurdas para atar el caballo o poner una mesa en la vereda, situaciones ridículas que joden al que invierte, de todo eso nos vamos a encargar", dicen en Casa Rosada.

El Presidente se prepara para una semana de cambios.

Guillermo Francos empezó junto con Lisandro Catalán un pequeño sondeo de cómo viene el humor en gobernadores, porque después de la ley de bases, habrá una nueva integración del bloque oficial para hacer que la bautizada Ley de Hojarasca deje cesante un paquete de 100 normas distintas para que se puedan dinamizar procesos a la hora de comprar, vender, sacar un crédito, exportar e importar. Todo el proceso productivo de distintos componentes de la economía quedará bajo la lupa del nuevo ministerio que entrará en vigencia la semana que viene, según supo este medio.

La interna en el gabinete tiene la orden de ser terminada, es lo que desea Javier Milei y apunta a la mala relación que tienen Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

"Son dos perfiles irreconciliables, uno fanático de la familia unida y la técnica prolija, un monje, eso es Toto, Federico es mucho más rockstar, se separó, tiene una mirada mucho más rupturista de la política y más amigo del riesgo, Toto es un señor bien conservador y prolijo, Fede no". Lo gráfica un integrante del Gobierno que deberá hacer equilibrio entre los dos perfiles casi antagónicos que compartirán equipo de trabajo desde el miércoles que viene, luego de su presentación.

Sturzenegger y los cambios

El nuevo ministro dijo recientemente en un evento de la Fundación Libertad que el camino que emprendió el Poder Ejecutivo es de "sacar, sacar y sacar desregulaciones" y que "si después hay un problema porque sacaste de más, corregirlo", aseguró.

"Nuestras regulaciones tienen una gran impronta militar", dijo. También citó el caso de los fertilizantes, que están sobre regulados porque esas cláusulas datan de cuando los gobiernos temían que puedan ser utilizados como precursores de explosivos. "Es más difícil mover fertilizantes en la Argentina que tener residuos radioactivos de Chernóbil", ironizó.

El empresario Elon Musk fue nombrado por el futuro ministro.

Luego citó la biografía de Elon Musk, el creador de Tesla y escrita por Walter Isaacson.

"Cuando Musk empieza Space X, un ingeniero le dice que hay que hacer muchos test y Musk le dice: ‘¿y por qué hay que hacerlos, qué ingeniero lo pide, porque lo echo ahora’. Le contestan que lo pide la NASA y Musk piensa ‘ahora entiendo por qué un cohete le sale 2.000 millones de dólares cuando se puede hacer por 100 millones’", citó Sturzenegger. "Él dice ‘no hacemos ningún test’", y menciona pasajes del libro en que Musk prefiere que sus cohetes fallen y exploten durante un lanzamiento que sobrecargarlos de exámenes previos que incrementen su costo. No es sobreminimizar el riesgo sino encontrar rápido cuando tenés un problema y resolverlo. Así es como en dos años se hizo el cohete más competitivo de la historia".