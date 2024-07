El pasado fin de semana, hubo muchas reuniones, eventos de empresarios, banqueros, sindicalistas y políticos, donde se habló muchos de la tenue recuperación de la actividad económica en algunos sectores como el campo, la energía y la minería. Se comentó acerca de las nuevas medidas económicas, expresadas claramente en un largo reportaje que el Presidente de la Nación, Javier Milei, dio a Alejandro Fantino el viernes pasado.

Allí, el jefe de Estado dejó algunos conceptos acerca de la recuperación que ya observa el Gobierno a través de distintos indicadores.

Con hermetismo, el Presidente cuestiona a empresarios del Círculo Rojo

De acuerdo a los números del equipo económico y de algunas consultoras, la economía habría la actividad económica habría comenzado a rebotar en mayo, pero hay dudas con respecto al futuro de la llamada Fase 2 del Plan Milei, que de acuerdo a lo que él afirmó con Fantino se trata principalmente de derrotar a la inflación a fin de año y llevarla al 2 % mensual, para que converja con la tasa de devaluación establecida por el BCRA. La principal duda es la acumulación de reservas internacionales del BCRA en medio de un contexto finaciero local complejo.

Pasó una semana en la que se dieron buenas noticias para el equipo económico: por el lado de la macroeconomía, el superávit fiscal y financiero por sexto mes con consecutivo en junio, algo poco habitual para ese mes, un superávit comercial histórico, la actividad económica medida a a través del EMAE aumentó en mayo 2,3 % y es la primera vez que crece con respecto al mismo mes anterior desde hace doce meses y también aumentó un 1,6 % en relación a abril de este año.

Por otra parte, se comentó acerca de un informe presentado frente a inversores la semana pasada en Nueva York por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, donde se proyecta una inflación mensual del 3,7 % anual. En ese informe, se señala que el BCRA podría perder unos 3.000 millones de dólares de sus reservas internacionales en este segundo semestre del año.

Con Javier Milei, crecen los depósitos en dólares

Otro de los datos, es la suba de los depósitos en dólares que en julio llegaron a los 18.300 millones, frente a los 14.300 que había cuando asumió Milei. En el mercado de capitales, hay optimismo en relación al financiamiento desde el exterior. Las empresas Pan American Energy, Telecom, Vista Energía y TGS lograron conseguir dólares del exterior, en la diversas colocaciones que realizaron.

Milei compartió un encuentro con funcionarios de Israel.

La reunión que acaparó la atención este fin de semana fue la de ayer domingo por la tarde en el Salón Versalles del lujoso Alvear Palace Hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En esa reunión, Milei recibió un premio por parte de las autoridades de la entidad creada hace siete años por el empresario israelí mexicano Isaac Assa.

El primer mandatario llegó junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y compartió la primera fila con el ministro de Defensa, Luis Petri -su pareja, la periodista Cristina Pérez, presentó el evento-, y funcionarios porteños. "El lanzamiento de ILAN ayudará a promover las relaciones entre las dos naciones que nos permitirá expresar un vínculo importante para todos los argentinos", dijo el mandatario.

En el evento, estuvieron el embajador argentino en Israel y activo miembro de ILAN, el rabino Axel Wahnish; el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela; el ministro para la Diáspora y el Antisemitismo de Israel, Amichai Chikli; el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel; la presidenta del Fondo Nacional Judío, Ifat Ovadia-Luski, empresarios, referentes sociales y comunitarios y otros invitados especiales. Además, en el acto se proyectó un emotivo mensaje del presidente de Israel, Isaac Herzog.

Milei volvió a participar de un evento vinculado a la comunidad judía, al asistir a la presentación formal de la Fundación llan (Israelt Latinoamérica), una organización sin fines de lucro que impulsa la innovación y las relaciones entre la región y el país de Medio Oriente, en el que sostuvo que "la dirigencia politica no supo adaptarse a la nueva realidad".

"Miren, por ejemplo, cómo la realidad política argentina cambió y la dirigencia tradicional no supo adaptarse", comenzó diciendo el Presidente.

En el lanzamiento de ILAN, Milei intentó demostrar que Argentina cambiará de una vez por todas su política macroeconómica.

Además sostuvo que "no podemos esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo", por lo que señaló que, "antes de saber qué hacer, hay que comprender que si hacemos lo que hicieron todos y fracasaron, entonces fracasaremos".

Al respecto, habló de los errores de los economistas -o econochantas como el los llama-. "Nosotros, los economistas, solemos hablar de error tipo uno y error tipo dos. El error tipo uno es cuando uno hace todo bien y le sale mal. Y el error tipo dos es cuando uno hace todo mal y le sale bien. Eso es bastante interesante como metodología, como forma de ser autocrítico, porque aún cuando puede salir bien, puede ser una casualidad. Si quieren, el mejor canto al error tipo dos fue el kirchnerismo. O sea. Y la verdad es que cada vez que insisten en la receta lo único que nos hacen es cada vez más daño y cada vez nos hunden más", agregó.

Milei argumentó que "también es interesante, cuando uno está tratando de arreglar el desastre que causaron, que vengan y critiquen", porque -enfatizó-, justamente, busca "hacer todo lo contrario" a lo que se venía haciendo.

"Ustedes hundieron todo y tuvieron una racha de cuatro años de suerte por el error tipo dos. Entonces, uno no puede estar apostando a hacer todo mal y que le salga bien. Por eso, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre", expresó.

Luego, volvió a criticar al "círculo rojo analógico precámbrico que nos critica todo el tiempo y promueve la misma receta, creyendo que el problema son los modales, lo que también demuestra lo básicos y rudimentarios que son".

En esa dirección, destacó que "la Argentina se hunde, porque hace 100 años que viene abrazando dosis crecientes de socialismo, y ahora volvimos a abrazar las ideas de la libertad. Es a veces irritante y gracioso cuando algunos me critican diciendo 'no estás haciendo liberalismo', porque no entienden".

Por último, el mandatario nacional aseguró que "se puede encontrar una perfecta consonancia entre lo que se dijo en la campaña y lo que se está haciendo. Es más, cuando la mayoría especula, se acostumbró a la mentira, elige la especulación por sobre la verdad, hace la vista gorda ante cosas que están mal, el acto de decir la verdad, aunque sea incómodo, se convierte en un acto innovador", cerró.

Para Javier Milei, hubo un intento de golpe de mercado para llevar el dólar a $1.800

Milei afirma que, en julio, hubo dos intentos de golpes de mercado para llevar los dólares financieros a unos 1.800 pesos

En el lugar estaban importantes funcionarios israelíes y argentinos, como el embajador ante el país de Medio Oriente, Axel Wahnish, además de personalidades de la academia, de empresas y de la prensa.

El Presidente asistió a este acto luego de que su par de Israel, Benjamín Netanyahu, le agradeciera públicamente por la decisión de su gestión de incluir a Hamas en el listado de agrupaciones terroristas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo un video en sus redes sociales para agradecerle al presidente Javier Milei que el Gobierno argentino haya declarado a Hamas como organización terrorista, y sostuvo que se trata de "otra señal de amistad hacia Israel y de compromiso con la verdad".

Hay que recordar que la semana pasada, a pocos dias de que se cumplan 30 años del atentado a la AMIA, la Oficina del Presidente informaba sobre la declaración de HAMAS como organización terrorista Internacional. "HAMAS se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades cometidas durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre", indicaba el comunicado oficial.

El mensaje de agradecimiento de Netanyahu se sumó a la declaración oficial del presidente Isaac Herzog. "Gracias Argentina, gracias señor Presidente. Usted es un verdadero amigo de Israel", sostuvo el mandatario israelí con relación a su par argentino, y agregó que esta decisión demuestra "liderazgo y claridad moral" frente a todos los países de América Latina y del mundo.

Isaac explicó que invertirá en la Argentina en inteligencia artificial, porque "Milei realmente viene a cambiarlo todo. Albert Einstein decía que estupidez es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Milei está cambiando todo el esquema, pateando el tablero como dicen aquí en Argentina. En las pasadas décadas, Argentina ha estado yendo de una crisis a otra, y no se han hecho cambios. Estamos seguros que las propuestas de Milei van a lograr grandes cambios".

Pero hay dudas de los operadores financieros locales y de Wall Street acerca de si el equipo económico logrará ganarle la pulseada al mercado.

Con Fantino, Milei habló de dos intentos de golpes de mercado para llevar los dólares financieros a casi 1.800 pesos y agregó que lo sabe de acuerdo a la información que recibe de sus equipos.

Al respecto, el domingo en los salones del Alvear se comentó acerca de dos funcionarios del equipo económico enacargados de llevar una especie de auditoría interna para saber qué sectores o empresas liquidan dólares en el mercado y cuáles son las que compran dólares al final del día.

Un banquero presente señaló el mal humor de muchas entidades financieras y empresas con ese tipo de controles y con algunas malas formas de trato de uno de los funcionarios cuando habla con ellos.

"Uno fue funcionario en el Gobierno de Mauricio Macri, llegó al ministerio de Economía gracias al ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del actual director del Banco Nación, Gonzalo Pascual, que lo sumaron a última hora a los equipos técnicos libertarios. El otro funcionario, es un director del BCRA que fue muy crítico de Milei desde una consultora económica hasta antes de las PASO presidenciales del 2023 y no sé cómo llegó alli. En las charlas que nos daba era extremadamente crítico de la ideas de Milei, en particular con la dolarizacion y el cierre del BCRA y ahora es director del organismo", comentó el banquero.

El Gobierno analiza devolver La Rural a la Sociedad Rural Argentina

Al final de esa reunión, en una ronda de empresarios, un dirigente de una entidad agropecuaria comentó que Milei analiza cederle de manera definitiva a la Sociedad Rural Argentina (SRA) la propiedad del predio de Palermo, uno de los más valiosos de la ciudad. "El Presidente estudia hacer el anuncio cuando inaugure la tradicional feria ganadera, un gesto a un sector que lo viene bancando, pese a que el gobierno no cedió ante casi ninguno de sus pedidos", comentó el hombre.

En una mesa de periodistas especializados en el campo, el sábado pasado en un almuerzo en el resto de La Rural, se comentó que el Gobierno analiza la posibilidad de anunciar el fin de la disputa sobre la propiedad del valiosísimo inmueble que se extiende por varias hectáreas en una de las zonas más caras del país.

La historia se remonta al 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del predio por considerar que fue ocupado de manera "irregular" y adquirido a "precio vil".

Tras 12 años, La Rural podría volver a manos de empresarios agropecuarios.

En 1991, la Sociedad Rural había adquirido el predio que el Estado Nacional le vendió a 30 millones de dólares. En 2018, la Cámara Federal porteña procesó al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, por la venta irregular del predio ferial de Palermo.

En medio de esa pelea, la firma IRSA de los empresarios Eduardo Elzstain y Diego Finkelstein se quedó con la sociedad controlante del predio "La Rural". Los empresarios completaron la compra del 100% de Ogden, la sociedad que maneja el mayor centro de eventos de la región. El próximo domingo, en su visita a La Rural, el jefe de Estado podría anunciar la renuncia del Estado Nacional al dominio sobre el predio ferial de Palermo, para cederlo de manera definitiva.