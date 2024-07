El dólar blue bajó este jueves $5 al cerrar en $1.445 en tanto que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP se mantuvieron estables, en lo que fueron las primeras reacciones tras la flexibilización del cepo que dispuso el martes a la noche el Banco Central. Para los analistas, la medida va en la "dirección correcta" aunque puede implicar una mayor presión sobre las alicaídas reservas.

No obstante, la mayoría de los expertos relativizó el impacto sobre las reservas que podría generar la reducción en el plazo de pagos de las importaciones a partir de agosto al alegar que ante el efecto recesivo en la actividad por el plan de shock monetario y emisión cero no esperan una gran demanda importadora. Además, estiman que esta decisión "reducirá la demanda importadora de CCL colaborando en la reducción de la brecha".

A su vez, los especialistas también minimizan el efecto que puede tener sobre la cotización de los dólares financieros la remoción de restricciones para operar CCL y MEP para las personas que habían recibido ayuda del Estado durante la pandemia o que tienen un subsidio al consumo en servicios públicos.

En ese marco, los analistas plantean que es mayor el efecto positivo que generan las expectativas de que se avanza en el desarme del cepo que el impacto negativo que pueda haber sobre las reservas,y estiman que seguirá la estabilidad cambiaria, e incluso algunos prevén que los dólares paralelos podrían bajar un poco,aunque eso dependerá principalmente del nivel de intervención oficial en el mercado.

Flexibilización del cepo al dólar: ¿qué lecturas hicieron los analistas?

En la primera jornada tras los anuncios de la flexibilización del cepo, los dólares paralelos se mantuvieron relativamente estables mientras que los bonos en dólares cayeron. Al respecto, el economista Amilcar Collante vinculó la baja de los bonos a "un efecto muy adverso del contexto internacional. nuevamente con depreciación de las monedas en latinoamericana (real y peso mexicano) y con fuerte caída en Wall Street por malos datos de las empresas tecnológicas".

Sobre la liberación de restricciones de comercio exterior, especialmente de importaciones, afirmó que "lo importante es que es una señal alineada con lo que plantea el FMI que es al fin al cabo, quien puede dar fondos frescos para ensayar la liberación del cepo cambiario".

De hecho, este jueves, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del G-20 que se está llevando a cabo en Río de Janeiro y renovó el apoyo a la administración de Javier Milei al asegurar que "estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del Gobierno".

Al finalizar el encuentro, la titular del FMI destacó mediante su cuenta de X que tuvo una "reunión constructiva con el ministro Luis Caputo en Río" y al dar detalles de los temas que se abordaron, precisó que "discutimos el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas más vulnerables".

El BCRA anunció el martes a la noche medidas que flexibilizan parcialmente el cepo

En sintonía, Nery Persichini, jefe estratega de GMA Capital evaluó que "es una medida que va en el sentido correcto, apunta a bajar la brecha por el lado de mejores incentivos y desregulación del cepo". Y añadió: "En contraste con los anuncios de la semana pasada en torno a la intervención, el gobierno optó por la ‘zanahoria’ , que es la única manera sostenible de generar confianza".

En sintonía, Fermín López, analista de research de Cocos, señaló que "la dirección de política cambiaria de eliminar gradualmente las restricciones es una decisión acertada, siempre y cuando la normalización de la macroeconomía lo permita". Y remarcó que "el mercado no ha mostrado signos de estrés el miércoles, no mostrándose tomador de dólar como consecuencia de la flexibilización anunciada".

El analista financiero Christian Buteler opinó que "todo lo que sea flexibilizar el cepo es una buena medida,en pos de normalizar la política cambiaria, es ir en el sentido correcto".

Los analistas de Delphos Investment juzgaron que "es un avance en la dirección esperada por el mercado, mostrando señales de normalización del flujo de divisas por importaciones y mayor acceso al CCL/MEP por parte de particulares". En tanto, la consultora Outlier evaluaron que "son medidas positivas que mandan señales en el sentido correcto, más allá de sus impactos prácticos de corto plazo".

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS dijo que "vemos a las medidas orientadas en la dirección correcta, aunque seguimos remarcando que lejos estamos de un esquema normalizado de cuentas externas" y "en el corto plazo, creemos que los mercados seguirán atentos más que nada a los flujos de dólares hacia Argentina dado que el BCRA es estacionalmente vendedor neto de dólares en los segundos semestres".

Fin del cepo al dólar: ¿implica riesgos para las reservas?

En un contexto donde los analistas advierten que la estrategia oficial de intervenir con ventas de dólares en el CCL y MEP dificultará la acumulación de reservas, Claudio Caprarulo, director de Analytica, planteó que la flexibilización del cepo "es una decisión que busca mostrar una inicio de desarme, la señal es buena pero el interrogante es con qué dólares se va a pagar esta mayor demanda que se habilita, sobre todo al achicar los tiempos de pagos de importaciones".

Economistas relativizan el impacto de las medidas de flexibilización sobre las reservas

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero opinó que "lo más relevante es que se empieza a flexibilizar el acceso a importaciones de 4 a 2 cuotas, y de esta manera se empieza a reducir el stock de deuda porque al acumularse con las cuotas anteriores ya se estará pagando más del 100% de las importaciones".

"Esto debería contribuir a la baja de la inflación pero reduce la capacidad de acumulación de reservas que venía siendo baja. Es por eso que será fundamental que el Tesoro ocupe ese rol comprando dólares con superávit fiscal para llevar tranquilidad sobre la capacidad de pago de la deuda en moneda dura", aseguró.

Ber también advirtió que "entre los riesgos podría destacarse a necesidad de una mayor intervención de ampliarse la brecha en caso de darse una sostenida mayor demanda de importadores y de agentes inclinados a la dolarización a través de los dólares financieros".

Por su parte, Buteler opinó que flexibilizar el pago a los importadores "en un contexto de de recesión como estamos, no va a tener un impacto grave en las reservas, no me parece problemático". Y juzgó: " Las medidas creo que no tienen un impacto fuerte en cuanto a la demanda de dólares. El beneficio de mostrar que vas normalizando la situación es mucho más grande que el costo que puede llegar a incurrir".

En la misma línea, Persichini no espera que esta decisión tenga un gran impacto sobre reservas, pero recalcó que "si lo tuviera, entiendo que los beneficios vía expectativas y calma sobre la brecha serían mayores para mejorar la liquidación de divisas"

De igual visión, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visió,n argumentó que "estas medidas de flexibilización podrían generar más presión por el lado de la demanda porque recorta los tiempos en que los importadores pueden ir a tomar dólares en el MULC, aunque las mayores importaciones vienen por el lado de la actividad y, como no tenés actividad, se puede compensar".

Analistas estiman que el dólar blue podría bajar tras flexibilización del cepo

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, esgrimió que "es cierto que podemos ver mayor demanda de divisa en el oficial cuando el cambio de régimen de pago de importaciones entre en vigencia pero a la vez contribuye a una mejor fluidez de la economía real". En tanto, Glustein afirmó que "es positivo que el sector importador pueda acceder a divisas con mayor previsibilidad y temporalidad, es parte de normalizar la macro local para dar certezas del camino, generar confianza en el mercado y financiar la extensión de pasivos existentes, además de bajar la inflación".

Flexibilización del cepo: ¿presionará sobre los dólares paralelos?

Persichini destacó que "el desmontaje de restricciones descomprimiría la demanda (del dólar) informal por el lado de individuos que habían recibido asistencia durante la pandemia y de quienes quieren hacer operaciones con crédito hipotecario". Y afirmó que "la reducción de plazos para pago de compras en el exterior colabora para que los importadores no se dirijan al mercado de CCL, y esperen en el mercado oficial".

De igual diagnóstico, en Delphos auguran que "la reducción de los plazos de pago de importaciones reducirá la demanda importadora de CCL colaborando con la reducción de la brecha".

Buteler la eliminación de la restricción de operar con MEP y CCL a quienes recibieron ayuda del Estado en la pandemia o tiene algún subsidio al consumo "en la práctica el impacto va a ser casi nulo porque la mayoría no la cumplía, y compraban igual porque nadie lo controlaba efectivamente; no creo que vayas a tener una mayor demanda de dólares porque se habilitó esto".

Para Ber, "la flexibilización del cepo es paso positivo y resulta oportuna dentro de una estrategia que próximamente podría ir sumando sucesivas y graduales liberaciiones de restricciones cambiarias". En ese marco, estimó que "a corto plazo, la brecha podría ubicarse en torno al 30% / 35%, equivalente a dólares financieros del orden de los $1.200 / 1.250 en caso de percibirse un camino hacia la salida del cepo".

A su vez, el economista Gabriel Caamaño vaticinó: "Esto si que puede desinflar el blue, la brecha es hija del cepo, la brecha siempre se desarma con menos cepo".

Analistas dicen que reducción del plazo de pago a importadores quitará presión compradora del dólar Contado con Liquidación

En tanto, Glustein aseguró que "la dirección tiene que ser flexibilizar las restricciones para abrir el cepo, porque con todas estas, la brecha está por encima del 40%, por lo que la demanda existe, es alta, y permitir mayor acceso al MEP puede hacer bajar las cotizaciones del blue inicialmente, para luego hacerlo en el MEP y el CCL". A su criterio, los dólares financieros "podrían bajar de $1.300 sobre todo al inicio, y blue romper los $1.400".

Ramírez espera que haya estabilidad y que las divisas financieras coticen en un rango de "entre $1.300 y $.1350", ya que opinó que la eliminación para ese grupo de personas físicas beneficiadas en la pandemia o que cuentan con subisidios "es un universo pequeño para tener un efecto significativo en los dólares, y más en un escenario donde el salario no alcanza".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, flexibilizar el cepo "es avanzar en la dirección correcta, aún con ciertos riesgos de que aumente la brecha". Según su visión, "la evolucion de los dólares financieros tendrá que ver no solo con cómo se amalgaman los flujos de oferta y demanda en dólares, sino con la tasa de interés en pesos".

¿La salida del cepo al dólar está más cerca?

De los tres requisitos que el presidente Javier Milei puso como condición para levantar el cepo, ya se solucionaron dos, el desarme de pases pasivos con el arranque de la fase 2 del plan económico,y la recompra de PUTs de la semana pasada. El requisito que queda pendiente que la inflación converja a cero por ciento mensual.

Persichini dijo que ve "la salida del cepo más cercana, con mayor probabilidad en el último trimestre de 2024", y consideró que "la reducción del impuesto PAIS en 10 puntos en septiembre podría ser la primera etapa del proceso".

Ber estimó que "de continuarse con los progresos en las políticas fiscales y monetarias, así como lograrse una contracción de la brecha y mejora en la dinámica de las reservas que mejoren las expectativas, resultaría posible que se extienda el proceso de desinflación y así pudiera llegar a converger a niveles inferiores al 1% mensual hacia fin de año".

Para algunos analistas hay más chances que el cepo se abra a fin de año, mientras que otros siguen viendo que será recién en 2025

Para Reschini, "hay más chances" de que se puede levantar el cepo este año porque "el Gobierno está acelerando para que estén dadas las condiciones que ellos estiman prudentes aunque la actividad no tenga una vigorosa recuperación".

Franco alegó que "idealmente los controles de cambios deberían removerse este año para intentar dar certezas en cuanto a reglas de juego al sector privado doméstico y externo, de modo de promover inversiones.

En cambio, para Caprarulo "lo más lógico es que la salida del cepo sea gradual, y ese proceso no va a finalizar antes de 2025". En sintonía, Ramirez manifestó que "no veo chances este año de levantar completamente el cepo,sino recién en 2025 después de las elecciones", y estimó que van a ir eliminando restricciones "paulatinamente".

"Dada la coyuntura que vemos,la inflación tendiendo a cero todavía no se ve, tenes muchos precios relativos que todavía están pisados, y los salarios tienen que empezar a crecer. Y es fundamental el tema de la acumulación de reservas, que tampoco se está ocurriendo",fundamentó.