El presidente Javier Milei aseguró este miércoles en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que su Gobierno ya tildó como cumplida una de las precondiciones para levantar el cepo cambiario, a lo que llamó "el fin de los pasivos remunerados del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)". Esos pasivos serán canjeados por Letras Fiscales de Liquidez (LeFi), emitidas por el Tesoro, y que buscarán sumar unos 20 billones de pesos.

Milei agregó que tiene en la mira una segunda etapa con la negociación del BCRA con los bancos públicos y privados, por los puts de los bonos del BCRA por otros 20 billones de pesos. Sin embargo, agregó que la inflación y el ritmo de la devaluación de pesos en el mercado libre y único de cambios (MULC) deberán converger lo más cerca del cero para tener el terreno preparado.

Los requisitos que enumeró Javier Milei para levantar el cepo

En este caso, el mandatario repitió lo que contestó el lunes pasado en una especie de conferencia de prensa por la red X, una nueva condición que tiene que ver con la fuerte reducción de la inflación mensual y que está deberá converger con la tasa de devaluación.

Se trata de una condición sopresiva, que no estaba ni en la segunda ni el la tercera fase. "Buen día. ¿En los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el Cepo?", preguntó el periodista Lucas Morando. Sin titubear Milei respondió: "Se tienen que dar tres condiciones en conjunto de cosas, como eliminar los pasivos remunerados del BCRA, terminar con los PUTs del organismo y buscar una convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual".

Este argumento no estaba presente en los condicionantes del equipo económico o por lo menos no había sido explicitado de esta forma y plantea que las salida del cepo cambiario sería más lenta, en caso de que la inflación no se ubique por lo menos cerca del 2 % mensual, que convergería con la devaluación del peso del 2 % mensual fijada con el FMI.

En ese sentido, ante la consulta de otro usuario, el Presidente anticipó que el precio del dólar oficial podría aumentar 1% mensual una vez que la variación en el índice de los precios minoristas del Indec esté cerca de ese porcentaje.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó este jueves en diálogo con Radio Mitre que la inflación de junio que se conocerá mañana estará por debajo del 5% y que se está haciendo todo desde el equipo económico, junto con el BCRA, para que siga bajando en los próximos meses.

Las reservas del Banco Central, en la mira de Luis Caputo

La cuestión de las reservas internacionales (que hoy llegan a los 28.000 millones de dólares, el stock más bajo desde el 7 de mayo pasado) y la necesidad de contar con un nivel razonable antes de levantar los controles cambiarios había sido explicitado por Caputo en distintas ocasiones.

"Es una de las métricas que el Gobierno y el Fondo Monetario discuten de manera diaria -cuál debería ser la cantidad necesaria de acuerdo a los vencimientos en pesos de corto plazo, entre otros parámetros objetivos- en un ida y vuelta que tendrá lugar, se espera, hasta fin de mes entre Buenos Aires y Washington", explicó a iProfesional el Director de IEB el economista Norberto Sosa.

Otro de los elementos que no fue mencionado ayer por Milei, pero que está en la hoja de ruta del equipo económico es contar con una cantidad de reservas internacionales brutas suficientes para poder salir de los controles cambiarios y por la eventual demanda de dólares que pueda sobrevenir.

Milei suele hacer más hincapié en el frente de los "pesos" que obstaculizan el fin del cepo, antes que la necesidad de divisas en las arcas internacionales.

Los avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional que mencionó Caputo hoy para contar con financiamiento adicional serían una vía posible para conseguir salir del cepo cambiario.

Caputo y Bausili buscarán sumar dólares del FMI y el blanqueo, mientras esperan mantener la inflación en baja.

Esta negociación podría tener novedades en las próximas semanas. El 24 y 25 de julio en Río de Janeiro se realizará la tercera reunión de ministros y banqueros centrales del G20. La anterior fue en abril en Washington en el marco del encuentro de primavera boreal del FMI, que tendrá como misión principal continuar con la hoja de ruta del G20 antes de la cumbre de presidentes en noviembre.

El Gobierno buscará dólares del FMI y a través del blanqueo

El objetivo de máxima del trío que conforman Caputo, el Presidente del BCRA, Santiago Bausilli; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno -muy elogiado ayer por el propio Milei- es lograr un financiamiento adicional del FMI o de otros organismos financieros internacionales de unos 10.000 millones de dólares para reforzar las reservas internacionales antes de fina de año para luego levantar definitivamente el cepo cambiario.

Pero hay que considerar que este mes podría ser el más mes exigente en lo que resta del año para el BCRA, al menos en términos de pagos de deuda, y en un marco de freno en el proceso de acumulación de reservas que comenzó el mes pasado por la falta de liquidación de dólares del sector agroexportador sojero.

Por los pagos de amortización al FMI, del cupón semestral de los bonos reestructurados en septiembre de 2.020 y el inicio de los pagos del Bopreal el BCRA deberá utilizar este mes unos 3.500 millones de dólares, pero se calcula que la caída total de reservas internacionales podria llegar a unos 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, puede haber una sorpresa positiva con la apertura del blanqueo de capitales que se aprobo en Senadores el 27 de junio pasado.

Con el avance del blanqueo dispuesto en el Paquete Fiscal, que se acaba de promulgar y cuya reglamentación avanza capítulo por capítulo, los operadores del mercado local y de Wall Street comenzaron a analizar a una posibilidad que no estaba en los cálculos del equipo económico o por lo menos el dato se mantuvo de manera secreta.

El Gobierno podría recibir 10.000 millones de dólares del FMI y otros organismos internacionales.

Como el objetivo principal del blanqueo es ampliar la base imponible de recaudación y obtener recursos fiscales adicionales, también podría ser un instrumento para reforzar el ingreso de divisas para el BCRA en este segundo semestre y podría servir para descomprimir el mercado cambiario.

Esto es porque está previsto que el pago de alícuotas establecidas en el proyecto se integre en dólares, lo que podría impactar positivamente en las reservas internacionales del BCRA.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, también se estaría evaluando la posibilidad de que se pueda pagar en pesos al tipo de cambio financiero, lo que calmaría las cotizaciones del dólar en ese segmento.

Lo crucial es el nivel de adhesión que genere ese mecanismo, y por el momento no está claro de acuerdo a los tributaristas más importantes del país a cuántos dólares se podrían blanquear.

"Todo depende de la confianza que despierte el proceso", dicen los expertos y además destacan que el récord del blanqueo de Mauricio Macri, que llegó a los 110.000. En tanto los anteriores en el kirchnerismo solo se blanquearon 4.300 millones y 900 millones de dólares.

El tributarista Cesar Litvin, explicó que el Gobierno contará con un impensado aporte del ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien firmó con Estados Unidos un convenio de intercambio automático de información financiera que entró en vigencia el año pasado y cuyo primer reporte llegará en menos de dos meses y podría estimular a muchos ahorristas e inversores a entrar en el blanqueo en la primera etapa.

Milei y Caputo siguen en la búsqueda de emparejar el crawling peg con la inflación en la línea del 2% mensual.

Las proyecciones que circulan en el mercado financiero hasta la fecha de vencimiento en julio de 2025 (prorrogable al 31 diciembre), indican que podrían ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, mayormente concentrados en los próximos meses.

En tanto que las estimaciones más optimistas, indican una cifra algo más alta que podría superar los 40.000 millones de dólares.

No se trata de una cifra que ingresará ni al Tesoro ni al BCRA. Ese sería el monto que se incorporaría a la base de imponible de recaudación y, eventualmente, sobre la que se cobraría las alícuotas para acceder al beneficio del blanqueo.

Pero si se logran estos volúmenes, el ingreso de dólares para el Tesoro el aumento de las reservas internacionales brutas del BCRA llegarían a una cifra entre 2.000 a 3.000 millones de dolares una suma que por ahora no estaba en los cálculos del equipo económico.