Tras el lunes negro a nivel global, el mercado local no se desplomó: las acciones y bonos locales vienen operando con volatilidad, mientras que las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP bajaron. Sin embargo, la atención del mercado sigue puesta en la dificultad para acumular reservas. Los analistas plantean que el esquema económico actual "adolece de un enfoque que incremente la oferta de divisas" y advierten que el actual contexto internacional suma presión porque no favorece la entrada de dólares.

Y es que la estrategia de intervención oficial que contempla vender dólares en el CCL y el MEP con el fin de mantener contenida la brecha y bajar la inflación, y las medidas de flexibilización al cepo, entre ellas la reducción del plazo de pago a importadores, tiene como costo la dificultad de acumular reservas.

La consultora 1816 destacó que a eso se suman dos malas noticias "el precio de la soja que cayó más de u$s100 por tonelada en lo que va de la era Milei, que equivale a u$s5.000 millones menos de exportaciones anuales en un año normal, y la demanda de dólares por turismo en el exterior que parece haber hecho en julio máximos desde 2018".

El stock de reservas es una variable clave que monitorean los inversores porque refleja la capacidad de pago del gobierno de los abultados vencimientos de deuda a partir de enero de 2025.

Y en ese sentido, las reservas netas son negativas en un rango de entre u$s4.000 millones y más de u$s6.000 millones, según distintos cálculos privados (y que difieren en base a si se computan o no los pagos de vencimientos de BOPREAL y depósitos del gobierno). Y algunos pronósticos auguran que, de no cambiar el escenario, a fin de año podrían llegar ser negativas en u$s10.800 millones, un rojo que preocupa a los inversores, y es la razón por la cual los analistas consideran que el riesgo país se mantiene en un nivel alto que hoy supera los 1.600 puntos.

Con el fin de despejar dudas, el gobierno anunció posibles REPOs para pagar la deuda en caso de que no se consiga rollear la deuda en el mercado, los analistas relativizaron el efecto de esas declaraciones sin más detalles, y alegan que el mercado "quiere ver que hay dólares" por lo cual hasta que no se evidencie un incremento en las reservas la inquietud va a seguir,

Reservas: ¿el Banco Cental podrá cumplir la meta de septiembre?

El stock de reservas brutas habían caído el martes u$s882 millones por el impacto del pago de un vencimiento de intereses con el FMI por unos $s840 millones con lo cual el monto se ubicó en u$s27.311 millones.

A su vez, la consultora Outlier estimó que las reservas netas cerraron julio en terreno negativo en alrededor de u$s6.600 millones, y si no se restan los depósitos del gobierno en torno a -u$s5.500 millones. Y aseveró que desde el punto de vista de la meta de acumulación de reservas con el FMI, "la cuestión empieza a estar bastante justa".

Asimismo, la consultora LCG calculó que las reservas netas son negativas en torno a u$s5.000 millones y precisó que "la meta comprometida con el FMI asume la acumulación de u$s8.700 millones a fin de septiembre". En ese marco, estimó que hasta el lunes 5 de agosto "llevaba acumulados u$s7.000 millones" con lo cual consideró que "el cumplimiento luce desafiante"

Y es que la consultora destacó que la flexibilización del cepo que contempla la reducción del plazo de pago de importadores de cuatro a dos cuotas que entró a regir en agosto "sumará más presión sobre las reservas". Y a eso se añade "las exportaciones, afectadas por la baja estacionalidad, sufren la pérdida de atractivo del dólar blend y la caída sostenida del precio de los commodities, en particular de la soja que se ubica en mínimos de los últimos 4 años.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, planteó que tras las últimas medidas "va haber más demanda de divisas en el mercado cambiario oficial, y vas a tener más pérdida de reservas". Y opinó: "para mí, el gobierno tiene la mecha corta porque la cantidad de reservas en el MULC no van a crecer porque se van a destinar más divisas para el pago de importaciones y para la intervención" en los dólares financieros.

Según proyectó, por la reducción del plazo de pago de importadores de cuatro cuotas a dos cuotas que entró a regir en agosto "en septiembre vas a tener que pagar el 125% de las importaciones con ese esquema, y en octubre el 150%" por lo que concordó que "la meta con el FMI (para fin de septiembre) veo que puede estar complicada".

En ese sentido, un informe de la consultora FMyA señaló que "esperamos que hasta septiembre entren fondos de organismos y blanqueo si el gobierno no quiere incumplir la meta de septiembre".

Reservas: ¿cuáles son las perspectivas del Banco Central y el Gobierno hasta fin de año?

El ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausilli plantearon en una reunión que mantuvieron la semana pasada con directivos de ALyCs que en agosto las reservas mejorarían por ingresos netos de organismos internacionales por u$s1.200 millones y reversión de la balanza energética que pasará de ser haber sido negativa en julio en u$s700 millones a positiva en u$s400 millones en septiembre".

La consultora Eco Go remarcó que "a eso habría que adicionar el eventual giro de divisas por blanqueo, aunque estos valores no entrarían en las reservas netas internacionales".Sin embargo, la consultora evaluó que "estos aportes resultarían solo una golondrina de verano".

Y es que proyectó que "con la continuidad del dólar blend,el nuevo pago en dos cuotas de las importaciones y la intervención que puede realizar el BCRA para esterilizar pesos, y sin incorporar el blanqueo, las reservas netas, seguirían deteriorándose en lo que resta del año para ubicarse en torno a los u$s10.800 millones negativos"

"Casi igual que un año atrás,de no cambiar el escenario", remarcó, Y es que Milei cuando asumió heredó reservas netas negativas por aproximadamente u$s11.200 millones.

A su vez, la economista Natalia Motyl afirmó que "el segundo semestre del año está siendo particularmente complicado para la acumulación de reservas debido a dos factores: se observa una menor liquidación por parte del sector agroexportador, por factores estacionales". Y consideró que "la recuperación lenta de la actividad económica implica una mayor demanda de divisas para importaciones, lo que podría ejercer una mayor presión en la adquisición de dólares, y esto hará más difícil volver a la posición compradora".

Por su parte, un informe de la Fundación Capital auguró que "la caja en dólares continuará tensionada en adelante, con una flexibilización en el esquema de pago de importaciones que demandará unos u$s 4.000 millones adicionales desde septiembre y con una merma en los precios de commodities agrícolas que implican una revisión a la baja de u$s 1.800 millones en las exportaciones".

En materia de importaciones, la consultora remarcó que "en el acumulado entre septiembre y diciembre, se afrontaría un egreso de divisas en el MLC superior en u$s 4.300 millones frente al esquema previo". E indicó que "en particular, los meses de octubre y noviembre presentan los mayores pagos por u$s5.782 millones (125% de las importaciones efectivas) y u$s 5.627 millones (120%), respectivamente".

A eso, dijo, se suma "la corrección a la baja en la proyección de exportaciones (- u$s 1.800 millones) impulsada por la reciente contracción en los precios de los commodities agrícolas".Al respecto, un informe de la consultora Lambda sostuvo que "los principales commodities agrícolas siguen registrando una marcada tendencia a la baja por una combinación de factores de factores entre los que se encuentran la debilidad de la economía China, el exceso de oferta transitorio a la salida de las inundaciones en Brasil, así como también las proyecciones del USDA sobre la cosecha en Estados Unidos".

"Los precios registran una caída de 30% contra el promedio del año anterior en el caso del trigo y la soja, mientras que en el caso del maíz las perdidas rondan el -40%. La oportunidad de liquidar los granos parece haber quedado atrás. Vender a precio bajo como no vender implican malas noticias para el programa macroeconómico por la escasez de dólares", aseguró.

Por otra parte, la Fundación Capital estimó que en "la cuenta de servicios, también se proyecta un déficit por u$s 1.500 millones hasta diciembre, en línea con el rojo que ya se verificó entre los meses de mayo y julio en un marco de apreciación cambiaria (-u$s 385 millones promedio mensual)".Además, indicó que se prevén egresos por u$s 1.200 millones por el pago de intereses y deuda de privados y compromisos de subsoberanos.

En este contexto, la Fundación Capital calculó que "el año finalizaría con reservas netas en – u$s 7.500 millones (se netean los compromisos por Bopreal en los siguientes doce meses), lo que representa un incremento de sólo u$s 3.598 millones respecto al 10 de diciembre de 2023".

"Esta escasez de dólares prolonga la vida del cepo, mientras las autoridades parecen apostar a la desinflación y contención de la brecha, con dosis homeopáticas de liberación de las restricciones cambiarias",auguró. De igual mirada, en Lambda alegaron que "la ausencia de acumulación de reservas genera la expectativa de un cepo más prolongado".

Reservas: la inestabilidad global suma presión

Motyl planteó que el actual "contexto internacional no favorece la entrada de dólares, ya que las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo siguen siendo altas, y esta situación desfavorece el mercado de commodities y, junto con la incertidumbre global, ha llevado a una menor demanda de nuestros productos básicos".

"Desde principios de año, hemos visto una corrección a la baja en los precios de las commodities, lo que impactará negativamente en la entrada de dólares por el sector externo en los últimos meses del año", subrayó.

Por su parte, la consultora LCG destacó que "el gobierno dejó trascender la noticia de que tiene asegurado por un año y medio los pagos de capital de toda la deuda pública en dólares y afirmó tener un Repo ya acordado con bancos del exterior; por ahora sólo anuncios que no se verifican en el stock de reservas" y aseveró que "no terminan de disipar las dudas".

"Si el Gobierno no logra convencer al mercado de que los dólares paralelos tienen que estar en un nivel más bajo, algo diifícil en este contexto de turbulencia global, con otras monedas depreciándose, hay tres opciones: gastar los pocos dólares para mantener la brecha a raya (lo vemosdesacertado); liberar los cepos para que la depreciación la haga el mercado" (arriesgado en un mundo volátil); y devaluar el oficial manteniendo cepos (en contra de laretórica oficial). Así, es posible que la brecha persista", analizó.

Además, los analistas creen que si continúa la inestabilidad financiera global se dificulta lograr un Repo.

"Todo depende de la profundidad de la crisis financiera mundial hasta donde llegue. Si se sigue con caída de los bonos a nivel mundial e incremento de riesgo país te complica la idea de hacer el REPO para pagar los vencimientos del año que viene, si el mercado sigue viendo vuelo a la calidad y la única forma de salir que hay es el CCL se va a mover mucho el dólar", previno el analista financiero Christian Buteler.

Maximiliano Ramírez , director de Lambda, coincidió en que si la inestabilidad financiera internacional continuara "va haber un agudizamiento en cuanto a la recuperación de las reservas" dado que si tensión global "es algo, permanente, eso va a generar que el gobierno tenga que salir a intervenir para que no se vaya mucho la brecha y ahí se complicaría el tema de la acumulación".