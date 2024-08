Aceiteros advirtieron que volverán al paro por tiempo indeterminado si no acuerdan aumento salarial

Clima cargado y tenso. No se trata de un pronóstico meteorológico, sino de la primera audiencia de negociación de los gremios Aceiteros con los representantes de las cámaras patronales, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la secretaría de Trabajo, después de una semana de paro que generó pérdidas millonarias.

Como se esperaba, la reunión fue breve, donde cada una de las partes ratificó su posición, en tanto desde la cartera laboral se dejó en claro que harán todo lo posible para acercar posiciones y buscar una solución que permita superar el conflicto.

Para eso, convocó a los sindicalistas y empresarios a un nuevo encuentro el martes próximo, a las 13, en la sede de la secretaría ubicada en Callao 114 (CABA). Voceros gremiales consultados por iProfesional indicaron que "estimamos en ese encuentro vamos a tener una señal más clara de si se avanza o no en un acuerdo".

Conflicto de aceiteros: qué reclaman los sindicatos y cuánto ofrecen las cámaras

Los paritarios de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA) y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo se encontraron este miércoles con directivos de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO.

El secretario general del SOEA, Daniel Succi, ratificó el reclamo salarial: Un aumento del 26 por ciento a partir del 1 de julio, al tiempo que el titular de la Federación, Daniel Yofra apuntó que "los trabajadores quieren acordar, las que no quieren acordar son las patronales". Los empresarios, por su parte, ofrecieron un 12 por ciento para agosto y otro 5 por ciento en septiembre.

Yofra sostuvo que "en el análisis que hacemos con los compañeros de San Lorenzo es que como las patronales venían pidiendo un dólar a 1.800 pesos y una quita de retenciones nos quisieron usar de rehenes". La especulación del dirigente se sostiene en que las últimas negociaciones no generaron semejante conflicto que se prolongó por una semana, con largas filas de camiones esperando para descargar y más de 40 bancos demorados con las exportaciones.

De hecho, la Secretaría de Trabajo intervino después del reclamo de las cámaras, aunque algunos voceros advirtieron que el encauzar el conflicto vino después de la intervención de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con llamados a la Casa Rosada, más allá de la declaración pública.

Aceiteros: l os gremios avisan que ya tuvieron conflictos prolongados

Yofra subrayó que "no teníamos muchas expectativas en esta reunión, pero esperamos que, si los empresarios pidieron una conciliación, ahora tengan una propuesta acorde a las necesidades de las y los trabajadores".

Los dirigentes de ambos gremios coincidieron en que los empresarios, "son parte de un sector que se viene beneficiando hace 30 años, con los distintos gobiernos de turno", y que "son los dueños del capital y quieren más plata, nosotros somos trabajadores y queremos tener una vida digna".

La demanda de los gremios aceiteros se basa en un cálculo que hacen de actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil que, para agosto, tendría que ser de 1.550.000 pesos para la categoría más baja. Recordaron que "tenemos muchos conflictos encima; en 2015 hicimos 25 días de huelga, en 2020 hicimos 22 días de huelga. Siempre es el mismo motivo, le están pidiendo algo al gobierno, el gobierno no cede y se niegan a darnos el aumento a nosotros".

P reocupación del Gobierno porque no se liquidan divisas

Yofra avisó que "si en la conciliación obligatoria no se mejora la propuesta, vamos a volver a hacer huelga. No entiendo por qué vamos a postergar nuestras necesidades porque las empresas quieren especular con una devaluación". Resaltó que "las empresas pierden por especular. En esta semana de huelga, donde no consiguieron respuesta del gobierno para su devaluación, pidieron la conciliación obligatoria".

En el gobierno también hay preocupación por la vuelta del conflicto. En primer lugar, porque es una de las fuentes de liquidación de divisas y, por otra parte, porque una protesta de esta naturaleza no solo afecta el flujo normal de las exportaciones, sino porque se pueden perder mercados ante el incumplimiento de la comercialización de la mercadería.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó "el impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general". Se estimó que los transportistas de camiones perdieron ingresos por arriba de los 600.000.000 de pesos, mientras que la demora diaria para unos 20 barcos el costo superó los 5.000.000 de dólares.