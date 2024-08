Continua la protesta de aceiteros: pérdidas millonarias por parálisis de las exportaciones

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA) continúan con el paro nacional, que no solo afecta la actividad, sino que golpea en la liquidación de divisas -esencial para el gobierno- y hasta provoca un caos en los puertos de Rosario, con largas filas de camiones por un lado y barcos por el otro.

El conflicto no solo se inscribe en lo gremial, sino que trepó a la plana política. Fuentes consultadas por iProfesional señalaron que desde la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero se decidió dictar la conciliación obligatoria, pero recibieron una orden de suspender toda intervención. Los voceros consultados no se animaron a revelar cuál es la estrategia oficial, pero no descartan que este lunes tomen cartas en el asunto.

Mientras los Centros de Corredores solicitaron que se retomen las negociaciones, el secretario General de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, afirmó que las empresas del sector dilatan un acuerdo y "pretenden que se extremen las protestas", para forzar al gobierno a una devaluación.

Aceiteros: qué reclaman los gremios y cuánto ofrecen las cámaras empresariales

El cese de actividades por tiempo indeterminado comenzó el lunes, en reclamo de una actualización salarial del 26 por ciento; en tanto que las cámaras (CIARA, CIAVEC y CARBIO) ofrecieron un 12 por ciento para agosto y otro 5 por ciento en septiembre. Los gremios aclararon que en la discusión no está una compensación por la restitución del impuesto a las Ganancias, que afecta a los trabajadores de la actividad y que su rechazo ha sido judicializado.

Además de apuntar contra las patronales de presionar al Ministerio de Economía para que devalúe, Yofra señaló que "quieren cambiar la forma de negociación que los aceiteros bancamos hace 20 años y pretenden que los trabajadores absorbamos todos los desfasajes económicos que hubo en estos seis meses".

Recordó que "tenemos muchos conflictos encima; en 2015 hicimos 25 días de huelga, en 2020 hicimos 22 días de huelga. Siempre es el mismo motivo, le están pidiendo algo al gobierno, el gobierno no cede y se niegan a darnos el aumento a nosotros".

Aceiteros: impacto negativo en toda la cadena de valor agroindustrial

El viernes pasado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) avisó sobre el "impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general". Además, estimó una caída de la producción es casi total, en tanto que los transportistas de camiones que no pudieron descargar en los puertos perdieron ingresos por arriba de los 600.000.000 de pesos mientras que la demora diaria para unos 20 barcos el costo ya supera los 5.000.000 de dólares.

Los centros de corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe exigieron a las autoridades y a todos los sectores involucrados a trabajar en forma conjunta "actuando con la debida responsabilidad, para facilitar el diálogo y llegar a una solución". Agregaron que la situación está impactando directamente en el "normal funcionamiento de productores, corredores, acopiadores, cooperativas y transportistas" y está "dañando la imagen del país como proveedor confiable en los mercados internacionales".

La medida de fuerza, manifestaron, "afecta directamente la logística de exportación, con camiones varados y buques a la espera de carga en los principales puertos del país" y ratificaron su "disposición a colaborar en lo que sea necesario para facilitar una pronta resolución de esta problemática, confiamos en que se podrá llegar a un acuerdo que evite consecuencias mayores a largo plazo".

Recuperación salarial: aceiteros ratifican el paro por tiempo indeterminado

Yofra, en tanto, insistió: "Las empresas no entienden que los trabajadores tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a la universidad, a tener una casa digna, a tener vacaciones. Acá no estamos discutiendo, como dicen algunos empresarios, sobre el Impuesto a las Ganancias, que eso lo vamos a hacer con el gobierno. Nosotros pedimos un aumento salarial y estamos dispuestos a seguir dialogando si reconocen cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir para vivir dignamente".

Relató que "en los 90 teníamos un sueldo miserable y teníamos que vivir adentro de la fábrica haciendo horas extras para poder sobrevivir afuera. Algo que lamentablemente hoy sufren otros trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros ya no somos esos aceiteros, luchamos durante 20 años para tener este salario".

Precisó que el paro por tiempo indeterminado se tomó en cumplimiento del mandado que dieron más de 250 de delegados aceiteros, que se reunieron en la ciudad de San Lorenzo, en el Cordón Industrial del Gran Rosario. Añadió que "nos facultaron para tomar las medidas que consideráramos necesarias para sostener nuestro salario y llegar a un acuerdo".

Aseguró que "no solamente las empresas grandes pueden pagar estos salarios. También tenemos empresas con 20 empleados, como Colibrí en el interior de Santa Fe, o Sánchez y Sánchez. No tienen río ni exportan y pueden pagar salarios dignos. Y, obvio, ganar un mejor salario es que las empresas ganen un poquito menos".