El Banco Central volvió hoy al terreno vendedor al registrar un saldo negativo de u$s7 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, luego de que en la víspera había obtenido compras netas por 65 millones de dólares en el primer día del mes.

Sin embargo, los analistas del mercado habían dicho que, pese el arranque positivo de septiembre, era temprano para sacar conclusiones sobre lo que puede llegar a suceder este mes, porque la rueda de ayer no se podía tomar como referencia dado que tuvo la particularidad de ser feriado en Estados Unidos, lo cual restringe el nivel de actividad local.

Sobre las ventas de hoy, el operador Gustavo Quintana comentó a iProfesional que "no me llama la atención; no hay que olvidar que tras el anuncio de la rebaja del Impuesto PAIS formulado en agosto, muchos importadores postergaron pagos para este mes, aprovechando un menor costo del tipo de cambio".

"No descartaría que haya más ruedas con ventas del BCRA. Pero eso puede llegar a compensarse con ingresos por inversiones y por ventas originadas en la necesidad de pagar vencimientos impositivos. El mes recién comienza, hay que esperar, sostuvo".

¿Cómo están las reservas respecto a la meta con el FMI?

El stock de reservas brutas internacionales subieron hoy u$s726 millones con respecto a la jornada previa, al alcanzar un monto de u$s27.377 millones. De esta manera, en las dos primera ruedas del mes caen u$s340 millones y en lo que va del año aumenta u$s4.304 millones

A pesar de que el BCRA cerró agosto con compras netas por u$s380 millones, el primer saldo positivo tras haber finalizado en junio y julio en rojo, las reservas netas continúan en niveles negativos en torno a u$s3.000 millones que se extiende a -u$s5.000 millones al considerar los vencimientos de los BOPREAL, según los cálculos de los analistas de Cohen S.A.

La consultora LCG estimó que las reservas netas cerraron agosto en u$s5.900 millones negativas, pero acumulando una aumento de u$s276 millones en el mes. Y señaló que "según criterios de medición del FMI, aún restaría sumar u$s1.800 millones en septiembre para alcanzar la meta de acumulación comprometida para el tercer trimestre pautada en u$s8.700 millones (contables desde el 7 de diciembre de 2023)".

"Es una suma que luce elevada dada las demandas de dólares que enfrentará el BCRA (pagos de deuda más importadores), una disminuida oferta afectada por cuestiones estacionales y una dinámica de atraso cambiario, y las decisiones del Gobierno que privilegian el objetivo de desinflación aun a costas de ceder las escasas reservas del BCRA", evaluó.

Reservas: el Banco Central volvió a vender dólares

El Banco Central tuvo este martes un saldo neto vendedor de u$s7 millones, en una jornada en la cual el dólar blue subió $5 al cerrar en $1.310.

Quintana indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s261,960 millones, lo que muestra un aumento frente a los u$s174,340 millones negociados en la rueda anterior debido al impacto local del feriado en los Estados Unidos.

El analista manifestó que "en una rueda con muy moderado volumen de operaciones, la demanda de divisas tomó cierta relevancia y fue superior a la oferta genuina, y el BCRA registró la primera venta de septiembre, de escaso monto, para subsanar el faltante de ingresos".

Con el saldo desfavorable de hoy, el BCRA acumula en las dos primeras ruedas de septiembre compras netas por u$s58 millones, algo por debajo de lo conseguido en los dos primeros días del mes anterior, y suma un resultado positivo de u$s17.464 millones desde la asunción de Javier Milei.

Tras haber logrado en agosto compras netas por u$s380 millones, algunos analistas prevén que la entidad monetaria volverá al terreno vendedor por el impacto de la baja del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% que entró en vigencia esta semana y por efecto también de la reducción del plazo de pago a importadores.

Quintana dijo que "el escenario proyectado para el mes recién iniciado anticipa un incremento de la demanda para atender pagos por importaciones que fueron postergados sobre el final de agosto, cuando se anunció la rebaja del impuesto PAIS, algo que puede complicar el proceso de compra de divisas para el BCRA".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, planteó a iProfesional: "Es un mes desafiante para BCRA. La baja en el Impuesto PAIS puede haber provocado postergación de pagos de importaciones, a la vez que puede motivar mayor demanda. Además, tenemos el efecto del cambio del esquema de pagos a 50/50".

"Lo que puede ayudar es menor demanda de pagos de energía y mejores valores para commodities agro. De todas maneras no sabemos el resultado que tendrá este combo", alegó.

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE afirmó que en "materia de acumulación de reservas, esperamos que el BCRA deje de ser comprador neto de divisas y marginalmente vuelva a ser vendedor neto".

"En parte, esto se debe a que los cambios en las regulaciones al pago de importaciones hacen que el BCRA deba dar acceso a la mitad de lo importado en agosto y 25% mensual de los cuatro meses anteriores. Esto se junta con meses en los que tradicionalmente hay bajo flujo de exportaciones. También se suman los pagos de los importadores que durante agosto esperaron se haga efectiva en septiembre la baja del impuesto PAIS", fundamentó.