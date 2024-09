El gobierno de Javier Milei apunta a que el tratamiento del Presupuesto 2025 inicie la semana próxima con una primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo y sus aliados necesitarán negociar el apoyo de otros bloques que pondrán como condición de base que asista el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia está en duda.

Fuentes parlamentarias adelantaron a iProfesional que el plan del oficialismo es convocar "para martes o miércoles" a la comisión que preside el libertario José Luis Espert. La hoja de ruta se definió en la reunión que mantuvo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su vice, Lisandro Catalán; el presidente de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de senadores, Ezequiel Atauche, y Caputo.

En ese encuentro las espadas del Gobierno para este debate analizaron la estrategia parlamentaria a la vez que repasaron los detalles técnicos del proyecto de ley del Presupuesto junto a Caputo, pero hasta el momento no está confirmado que el ministro de Economía asista a la primera reunión de la comisión. Algunas de las fuentes consultadas indicaron que está en duda y otras lo dan por descartado.

De no ir Caputo al primer encuentro de la comisión continuaría la ruptura del protocolo habitual para el debate del presupuesto, que se inició con la presentación de Milei el pasado domingo en el Congreso. Usualmente, es el ministro el que expone los detalles de la "ley de leyes" e inaugura la ronda de exposiciones. Esto dejaría expuesto al oficialismo a otros problemas.

Presupuesto 2025: ¿por qué la asistencia de Luis Caputo es clave en el arranque del debate?

Ni bien se supo que la asistencia de Caputo que estaba en duda, el bloque de Unión por la Patria adelantó su reclamo para que vayan a la comisión "todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central", Santiago Bausilli.

Más allá de que la bancada kirchnerista tiene una presencia muy importante en la Comisión de Presupuesto, el reclamo por la asistencia de Caputo es transversal y también será elevado por la UCR y Encuentro Federal, según apuntaron fuentes de ambos espacios a iProfesional. "Tiene que venir", advirtieron en la bancada que lidera Miguel Pichetto.

Si el ministro no asiste a la comisión, ese reclamo resonará fuerte en la primera reunión. En el Gobierno confían en que la mano de hierro con la que Espert preside la Comisión de Presupuesto le permitirá manejar los tiempos del debate y también las presiones de la oposición.

No obstante, si el ministro decidiera no participar directamente del debate podría afectar la predisposición de los bloques dialoguistas a encontrar un acuerdo con el Gobierno y tanto la UCR como el bloque de Miguel Pichetto son fundamentales para que el proyecto tenga dictamen en la comisión y, más adelante, los votos en el recinto.

¿Cuántos votos tiene y cuántos le faltan a Javier Milei en la Comisión de Presupuesto?

La Comisión de Presupuesto y Hacienda está integrada por 48 diputados y se necesitan las firmas de la mitad más uno para tener el dictamen de mayoría que pasará a votarse en el recinto. La Libertad Avanza junta apenas 15 junto al PRO y el MID, los dos aliados más firmes del Gobierno en la Cámara baja.

En tanto, Unión por la Patria tiene 20 diputados y la Izquierda uno. Allí se concentran los rechazos cerrados al proyecto del Gobierno. Por su parte, la UCR tiene seis diputados, Encuentro Federal dos e Innovación Federal otros dos. A ellos se suman uno por la Coalición Cívica y uno por el bloque sanjuanino Producción y Trabajo. Los alfiles del oficialismo tendrán que buscar en este pelotón las firmas que necesita.

En Diputados se especula con que podrían arrancarle un apoyo al peronismo, dado que entre los 20 de Unión por la Patria está Silvana Ginocchio, esposa del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, de buen vínculo con la Casa Rosada. Los dos de Innovación Federal, en tanto, son cercanos a Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqcua (Misiones), otros dos aliados frecuentes. De todas formas, está pendiente la discusión sobre el ajuste que Milei le pidió a las provincias y molestó a varios gobernadores.

Pero el nivel de apoyo por parte de los otros bloques es todavía muy incierto por las diferencias internas que existen sobre todo en la UCR, que quedó virtualmente rota tras el apoyo de un grupo de diputados al veto de Milei sobre la ley de jubilaciones, aunque también en Encuentro Federal, que casi nunca tiene una postura homogénea a pesar del peso de la figura de Pichetto.

Estos bloques ya empezaron a revisar la letra chica del Presupuesto 2025 y pedirán varias modificaciones. La UCR se enfoca en el recorte de partidas para la educación y Encuentro Federal pone la lupa en el "gasto tributario", como se llama a la exenciones impositivas como el régimen especial de Tierra del Fuego, que piden empezar a reducir.

Discusión "en espejo": la estrategia del Gobierno para agilizar la ley

No obstante, el debate será largo y, por lo tanto, también la negociación. En el oficialismo aspiran a que empiece a resolverse en noviembre, pero no descartan que se estire más allá. No quieren "jugársela" con un plazo porque saben que el tratamiento del Presupuesto será difícil en un escenario tan fragmentado y podría tener varias idas y vueltas.

El Gobierno tiene fresco el recuerdo de la traumática aprobación de la Ley Bases y no quiere repetir los errores de aquel debate. Por eso, sus alfiles empezaron a diagramar la estrategia con tiempo y apuntan a un cambio clave en la metodología: un tratamiento "conjunto" para que los senadores se sumen a la discusión de Diputados.

Si bien el Presupuesto debe pasar por una cámara y después por la otra, la idea que maneja el oficialismo es que los senadores puedan acercar sus planteos y propuestas mientras se debate en la comisión de Diputados para que el proyecto, si se aprueba allí, no tenga que volver con nuevas modificaciones hechas por el Senado, como pasó con la Ley Bases y otras.

El mecanismo no es nuevo, lo han hecho otros gobiernos. Le llaman "discusión en espejo" y los dialoguistas le remarcan hace meses al oficialismo la necesidad de entablar esa coordinación entre Diputados y el Senado si lo que quiere es agilizar la aprobación de sus leyes.

Javier Milei se encamina así a un debate complejo y largo sobre el Presupuesto 2025, en el que necesitará aceitar el diálogo con la oposición en la Cámara de Diputados y la estrategia parlamentaria para avanzar con la primera ley de gastos y recursos de su gestión. La regla inquebrantable para el Gobierno es el "déficit cero". La presión sobre Luis Caputo para que vaya a defender esta política y responder preguntas será la primera de muchas cuestiones a resolver.