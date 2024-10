Expertos no creen que el BCRA ajuste este mes la tasa de política monetaria, y por ende, no esperan una suba significativa en la tasa del plazo fijo

El rendimiento del plazo fijo este año viene perdiendo la carrera contra la inflación por la fuerte aceleración inflacionaria en los primeros meses tras la devaluación, y por la política del Banco Central orientada a licuar los pesos para sanear su balance que implicó una serie de bajas de la tasa de referencia monetaria. Y este mes la rentabilidad de las colocaciones tradicionales en pesos a 30 días, la opción más usada por el ahorrista minorista conservador, volvería a perder contra la inflación, o en el mejor de los casos, quedar empatada.

Y es que las consultoras privadas estiman que la inflación de octubre rondará en un rango de entre 3% y 3,6%. En tanto, recientemente los bancos subieron algo la tasa del plazo fijo para captar fondos en un contexto de aumento de la demanda de créditos privados. No obstante, los bancos más grandes ofrecen una rentabilidad por el plazo fijo a 30 días de entre 32% y 37% anual, lo que equivale a un rendimiento mensual de entre 2,6% y 3%, que sigue quedando por debajo de la inflación.

La tasa de política monetaria se mantiene estable en 40% anual desde mediados de mayo. Y aunque en la última licitación de deuda del Tesoro solo se renovó el 67% de los vencimientos, con lo cual quedó un excedente de pesos dando vueltas en el mercado y el riesgo siempre es que vayan a los dólares paralelos que actualmente se perciben baratos, los analistas no vislumbran una suba de la tasa este mes por parte de la entidad monetaria en un escenario donde por la prórroga del blanqueo se espera que continúen calmos.

Incluso, algunos especialistas especulan que hay más chances de que bajen la tasa.

Si siguen dólares libres calmos e inflación en baja, ¿qué pasará con el plazo fijo?

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, opinó que "no prevemos ajustes en las tasas de plazos fijos". El especialista alegó que es así "porque en el corto plazo, el inversor necesita que la tasa sea positiva en dólares, más allá de si puede o no superar la inflación". Y consideró que "mientras la expectativa del dólar CCL siga siendo que se mantenga estable o incluso a la baja, la tasa en pesos es menos relevante".

"Análogamente, si el BCRA empieza a tener que vender durante varios días, como pasó a fines de julio, posiblemente veamos mayor volatilidad del CCL y un aumento de tasas no sería capaz de contener a los tenedores de pesos", señaló. Y es que los analistas advierten que el Banco Central enfrentará en octubre un mes desafiante en materia de acumular reservas, por el impacto de la baja del Impuesto PAIS, y la reducción del plazo de pago a importadores.

De igual diagnóstico, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "en el contexto actual, no creo que el Gobierno se mueva de donde está. Para mí van a seguir manteniendo la tasa de política monetaria, el crawling en 2%, y la tasa en dólares similar".

"No veo que quieran encarecerla y como la brecha cambiaria está controlada, tampoco veo que tengan necesidad, al menos en el corto plazo, dado que la inflación está bajando", afirmó.

Y acotó que "los pesos que quedaron boyando por ahí, son las entidades que, por un lado, se quieren sacar LECAPs de encima y, por el otro, están previendo tener la liquidez disponible para seguir abasteciendo la suba del crédito privado".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "siempre tenés el riesgo de que los pesos que quedaron excedentes de la licitación de deuda vayan a los dólares paralelos".

"El Gobierno dice que la caída en la renovación de la deuda obedece a un crecimiento de los créditos del sector privado, así que ellos estiman que va a ahí, aunque lo que se vio hasta ahora es que lo que no se renovó se fue a LEFi. Habrá que ir viendo en el transcurso de los días cómo lo van a administrando los bancos", agregó.

El especialista remarcó que "parte del programa monetario es la licuación de los pesos, y si no subieron la tasa con una inflación más alta, no creo que lo hagan ahora". Asimismo, dijo que "no espero que los bancos mejoren más la tasa porque todo lo que ellos tengan en LEFI es sobrante de dinero. Mientras tengan sobrante de dinero, siempre pueden seguir reduciendo su posición en LEFI antes que tener que subir la tasa".

"Si la tasa de política monetaria no se incrementa, no hay ningún incentivo para que los bancos incrementen la tasa del plazo fijo. De hecho, las tasas de las LEFI funciona como un techo a la tasa del plazo fijo", alegó.

Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), planteó: "La tasa de referencia monetaria está en terreno real negativo, lo cual, sumado a que el BCRA no tiene más pasivos remunerados porque ahora están en cabeza del Tesoro, le puede permitir recuperar el mecanismo de tasa de interés para hacer política monetaria".

"Podría pensarse que la colocación de LECAPs por debajo de un roll over del 100% podría incentivar eso, pero desde nuestro punto de vista está lejos de que suceda. En primer lugar, a la reactivación económica. El Gobierno busca impulsarla por el lado del crédito, y subir la tasa de interés de referencia pondría un corte a esa iniciativa. Por otro lado, a medida que la inflación siga bajando, se llegará al objetivo de que la tasa de interés de referencia vuelva a ser positiva en términos reales, que es lo que el gobierno querría", fundamentó.

Así, el experto resaltó: "No veo la tasa de referencia subiendo, sino más bien convergiendo a términos positivos por la baja de la inflación".

Asimismo, Christian Naud, analista de ACM, subrayó que en la última licitación de deuda el Gobierno obtuvo un roll over del 67%, "lo que evaluó como positivo al considerar que los bancos están necesitando liquidez para prestar al sector privado, lo que se conoce como efecto crowding in".

"Considerando que se aceptó un monto menor a las ofertas recibidas, probablemente se hayan desestimado ofertas para no convalidar tasas más altas. Dicho esto, no parece que el gobierno pretenda modificar la tasa de interés", fundamentó.

En cambio, el economista Federico Glustein consideró que "probablemente puede haber un ajuste en la tasa porque hay un excedente de pesos rondando en el mercado en forma líquida".Y estimó que podrían subir la tasa a un 44% anual.

"El plazo fijo no es parámetro de inversión, pero si no es atractivo, esos pesos irán a presionar los dólares paralelos. Por ende, podría ser una respuesta la suba de tasa en caso de que suba la demanda de divisas paralelas", especuló.

Dólares paralelos estables: ¿puede haber una baja de la tasa de interés en octubre?

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, juzgó que "no creo que estén muy predispuestos a subir la tasa de interés; no están en esa tesitura. Me da la impresión por cómo han actuado en las últimas licitaciones de deuda".

"Y hay que ver qué hacen con el crawling para saber qué pueden llegar a hacer con la tasa. Porque si bajan el crawl, pueden llegar a bajar un poco la tasa", aseguró.

En ese sentido, un informe de Adcap Grupo Financiero planteó que "el crawling del 2% parece fuera de discusión, e incluso podría considerarse bajarlo al 1% para reducir la inflación inducida, para seguir bajando el piso de la inflación mensual".

De igual mirada, el analista financiero Gustavo Ber comentó que "más allá de algunos vaivenes en las últimas ruedas, los dólares financieros siguen estables, dentro de un clima de calma cambiaria, lo cual también favorece a las colocaciones en pesos".

"Los pesos que no ingresaron a la última licitación se habrían direccionado a las LECAPs en el mercado secundario, de ahí la firmeza en sus cotizaciones", destacó.

En ese marco, Ber dijo que "no creo que el BCRA vaya a modificar la tasa monetaria por el momento, y de continuar el actual contexto económico-financiero - incluido el proceso de desinflación, con septiembre por debajo del 4% - el próximo movimiento sería a la baja, camino hacia una convergencia con el"crawling-peg".

"Tampoco los bancos modificarían este mes sustancialmente la tasa de plazo fijo dentro de un escenario de desaceleración en la inflación", estimó.

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, señaló que no prevé una suba de la tasa de política monetaria, ni tampoco un alza por parte de los bancos.

"La tasa fija en pesos sigue demandada", resaltó el experto e indicó que los rendimientos de las LECAPs, luego de la última licitación del Tesoro fueron comprimiendo.

Al respecto, precisó que el martes "la tasa de la LECAP a 29 días quedó en el mismo nivel que la tasa BADLAR -la de depósitos superiores a $1millón en un plazo de 30 a 35 días- y de continuar esta tendencia es posible que los bancos bajen las tasas pasivas (las que le pagan al público por sus depósitos)".

"Bajar la tasa (de política monetaria) este mes no creo. Pero el mercado de pesos está muy demandante y convalidando tasas menores, según secundario de LECAPs. Si las proyecciones de inflación acompañan, hay más chances de menores tasas", auguró.