Por efecto del blanqueo, septiembre y lo que va de octubre fue mejor de lo esperado para el Banco Central en materia de compra de divisas por lo cual el stock de reservas brutas alcanzó el jueves a u$s29.231 millones, su mayor nivel en tres meses.

Pero ese impacto no se ve reflejado en las reservas netas que son negativas por más de u$s5.000 millones. En ese marco, los analistas advierten que el mercado de cambios seguirá tensionado, encienden la alerta por la sangría de divisas vía turismo, y afirman que será desafiante acumular reservas.

Una de las especulaciones del mercado era que ante el crecimiento de los depósitos en dólares por el blanqueo el Gobierno podría emitir Letras del Tesoro en dólares de corto plazo.para captar esos fondos y fortalecer las reservas.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó esa posibilidad a través de su cuenta en la red social X: "Mucha gente recomendando que el Gobierno salga a capturar con deuda dólares del blanqueo. Nosotros no queremos hacerlo, porque buscamos que esos dólares vayan a financiar al sector privado, para que se desarrolle el mercado de capitales y haya más inversión y generación de empleo de calidad".

En ese sentido, el ministro destacó que el miércoles "Pampa Energía se financió a 4 años, localmente, al 5,75%. Una tasa más baja aún de lo que podría conseguir en el mercado externo". Y aseguró que "esto es precisamente lo que queremos, la finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la economía y de la inversión privada".

Luis Caputo monitorea la caída de depósitos en dólares del blanqueo

En materia cambiaria, otro factor a monitorear que puede tener impacto sobre el stock de reservas brutas será el eventual retiro de los bancos de los depósitos en dólares que fueron blanqueados porque una salida masiva mostraría falta de confianza.

Este jueves se conoció el primer dato oficial en base a los datos del Banco Central: el stock de depósitos en dólares del sector privado el 1 de octubre -primer día habilitado para retirar fondos quienes blanquearon hasta el 30 de septiembre- bajó u$s154 millones, por primera vez luego de 21 días hábiles de crecimiento, al ubicarse en u$s31.306 millones.

"Después de un crecimiento de u$s12.800 millones en los últimos 45 días de los depósitos privados, gran parte producto del blanqueo, el primer día donde se podían retirar los depósitos bajaron u$s154 millones, una cifra por debajo de lo esperado", destacó el analista financiero Christian Buteler.

Al respecto Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, sostuvo que "durante los próximos días la principal variable a monitorear seguirá viniendo por el lado de los dólares; en octubre ya están habilitados a retirarlos aquellos que blanquearon, por lo que estaremos atentos a si eso sucede o no y, de suceder, en qué magnitud"

"Otra variable clave será también la dinámica de los encajes en dólares producto de ese crecimiento de los depósitos, que tuvieron en el período un aumento mucho menor. De incrementarse los encajes, el BCRA tendría en el corto plazo una mejor posición para enfrentar potencial demanda o incremento de la brecha. De todas formas, seguimos manifestando que lo ideal sigue siendo avanzar en la normalización de las cuentas externas, avanzando en la remoción de controles de cambios hoy vigentes", señaló el especialista.

Mayor demanda de importadores

El Banco Central cerró septiembre con compras netas por u$s373 millones y en las tres primeras ruedas de octubre acumula un saldo favorable u$s338 millones. Pero los analistas prevén que será desafiante y se tornará difícil para el BCRA mantener la posición compradora este mes porque prevén mayor demanda de importadores por el impacto de la baja de la alícuota del Impuesto PAIS, y la reducción del plazo de pago a importadores de 4 a 2 cuotas.

Sobre las compras del BCRA, la consultora 1816 destacó que una de las razones que explican esa buena performance "parece estar en los préstamos locales en dólares cuyo stock subió casi u$s1.000 millones desde mediados de agosto" impulsados por el blanqueo.

Sin embargo, las reservas netas se siguieron deteriorando. Según los cálculos de la consultora Eco Go, las reservas netas exhibieron un retroceso de u$s811 millones desde el inicio del blanqueo y alcanzan niveles negativos de u$s5.026 millones, casi u$s2.000 millones por debajo de la meta" del tercer trimestre con el FMI.

Y es que los analistas afirman que el impacto del blanqueo sobre las reservas es limitado. Al respecto la consultora 1816 señaló que "el efecto positivo del blanqueo en las reservas netas dependerá de lo que se pague de multa por la regularización de activos, y lo que los bancos terminen prestando de dólares a exportadores".

Tobías Pejkovich, analista de Facimex Valores también explicó que "un blanqueo exitoso puede tener un impacto directo sobre las reservas brutas si la suba de los depósitos en dólares se traduce en mayores encajes "gran parte de esa suba tuvo como contrapartida un aumento del efectivo en moneda extranjera de los bancos"

En tanto, el experto señaló que el blanqueo "puede impactar sobre las reservas netas solo si la suba de depósitos en dólares se traduce en un aumento de los préstamos en dólares o si hay mayor predisposición a pagar la multa".

Reservas netas: luz amarilla por el turismo

En este contexto, la consultora 1816 aseguró que "la dinámica del sector externo sigue siendo el riesgo central de 2025 si hay statu quo cambiario".

Y es que el tipo de cambio real se fue atrasando ante la decisión del Gobierno de ajustar el tipo de cambio oficial al 2% mensual. En Facimex Valores indicaron que "la continuidad del crawling peg al 2% llevaría al tipo de cambio real multilateral a niveles muy apreciados hacia fin de año, en niveles similares a los mínimos observados en 2017,el pico histórico de demanda de dinero en la Argentina moderna".

A su vez, el dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP profundizan en el inicio de octubre la tendencia descendente en el marco de la extensión del blanqueo, y la estrategia de intervención oficial en el mercado financiero para mantener contenida la brecha.

En ese sentido, el economista Joaquín Marque,director de UG Valores, remarcó que "el dólar barato se empieza a ver reflejado en las reservas de vacaciones donde los países limítrofes recibirán a muchos argentinos con precios muy convenientes respecto a la costa argentina, afectando el flujo de la cuenta turismo".

De igual mirada, la consultora 1816 enfatizó que "la apreciación del peso en el dólar financiero llevó a máximos de varios años la salida de dólares por turismo".

Al respecto, un informe de la Fundación Mediterránea señaló que "históricamente la salida de dólares por turismo emisivo sobrepasa el ingreso de dólares por turismo receptivo (extranjeros que visitan el país), sin embargo, la magnitud del desbalance oscila, según sean las condiciones de competitividad".

"Cuando la competitividad cambiaria juega muy en contra del turismo en el país, la relación entre residentes que viajan al exterior y no residentes que vienen a vacacionar al país puede llegar a ser de 2 a 1. Hoy no se encuentra en niveles de desbalance tan marcados, pero sí se evidencia una tendencia muy marcada de deterioro mes a mes", alertó.

Al respecto, el informe precisó que "la relación entre turismo emisivo y receptivo aéreo en los últimos tres meses se ubicó en 1,37, con lo que se acercó a los parámetros del 2019. En dicho año, el déficit de turismo había sido de u$s 2.600 millones".

"El saldo de dólares entre turismo emisivo y receptivo se constituye en una demanda neta de dólares adicional que influye en el balance de pagos y resulta un aspecto especialmente importante para este año en el que el gobierno aún se encuentra mejorando el balance del Banco Central, motivo por el cual enciende luces de alerta. Además, a mayor desbalance, peor es la performance de los sectores productivos asociados a la cadena de valor turística", aseveró.

El documento indicó que "en el primer semestre del año, el turismo emisivo demandó u$s3.900 millones, y el saldo de balanza (neto de los ingresos por turismo receptivo) fue negativo por u$s1.400 millones".

Así, la Fundación Mediterránea proyectó que "a partir del examen de tendencias, es posible prever que en el año la demanda de dólares por turismo emisivo se acercará a u$s 7.500 millones y el saldo podría ubicarse en torno a una salida neta por u$s 2.700 millones (con ingresos de turismo receptivo por alrededor de u$s4.800 millones), de acuerdo con estimaciones preliminares".

"De cara a la eliminación del impuesto PAIS en 2025 (que actualmente encarece las operaciones realizadas con tarjeta en el exterior), teniendo en cuenta que el mayor desbalance habitualmente se ubica en el primer trimestre, y teniendo en cuenta el sendero esperado para el tipo de cambio que se desprende de la estrategia monetaria y cambiaria, la magnitud del desbalance podría acrecentarse especialmente en el próximo verano", auguró.

¿Cuáles son las expectativas para reforzar los dólares de las reservas?

Ante este panorama, la consultora 1816 planteó que "hacia adelante vemos tres alternativas que pueden combinarse para apuntalar el stock, o al menos mitigar su caída".

Una, especuló, es que "se libere el dólar, para que la balanza de pagos ajuste por precio, algo que parece improbable en el corto plazo".

Otra que "se elimine el dólar blend" por el cual el 20% de las liquidación de exportaciones se canaliza a través del CCL. Según estimó, esa medida, "para exportaciones 2025 de u$s82.400 millones implicaría mayor oferta en el dólar oficial de u$s16.500 millones con respecto al esquema actual, algo que podría arriesgar en cierta medida la estabilidad del CCL, aunque se podría mitigar ese riesgo con intervención del BCRA".

Y la tercera alternativa es "recurrir al financiamiento en dólares de fuente no tradicionales,por ejemplo, Repos con bancos internacionales, emisiones de Letes en el mercado de deuda local -lo cual ya quedó este jueves desechado por Caputo-o un nuevo programa con el FMI".

Sobre la determinación de no emitir Letes en dólares para captar los fondos blanqueados, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, comentó que "me que parece una muy buena decisión" y consideró que "están allanando el camino para la competencia de monedas/dolarización, y con superávit fiscal y dado el perfil de vencimientos, no es necesario ahora que el Tesoro tome esos dólares".

Según su visión, para reforzar las reservas netas el Gobierno recurriría a una "combinación" de medidas entre Repo, dólar blend, financiamiento con el FMI, "más algunos préstamos de otros organismos que se puedan conseguir (BM, BID) o bilaterales".

El economista Amilcar Collante, a través de su cuenta de la red social X, opinó que "sin Letes, lo más probable es Repo y algo de organismos internacionales".

En la sociedad de Bolsa Cohen esperan una mayor demanda de importadores en octubre por lo que vislumbran que "va a seguir siendo difícil que acumule reservas".

En ese marco, Juan José Vázquez, jefe de research de Cohen, sostuvo que "el dólar oficial en términos reales está en niveles similares a los que estaba antes de la devaluación de Massa exigida por el FMI, con lo cual luce apreciado". Y ve como una opción factible "eliminar el dólar blend si empiezan a perder reservas fuertes".