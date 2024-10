En el medio de un agravamiento de la crisis de Medio Oriente, que hizo aumentar el precio internacional del barril de petróleo, las grandes productoras de hidrocarburos de la Argentina salieron al mercado a buscar fondos frescos que les permitan apalancar sus proyectos en el país.

Lo hicieron mediante la colocación de sendas series de Obligaciones Negociables (ON) por un total global que supera los u$s400 millones y que se reparten entre la estatal YPF y las operadoras privadas Pampa Energía; Compañía General de Combustibles (CGC), y Vista Oil.

Pampa Energía se apuntala en Vaca Muerta

En el caso del grupo que dirige Marcelo Mindlin, picó en punta emitiendo un bono en dólares a cuatro años al 5,75% con el objetivo de avanzar en el desarrollo de shale oil en su yacimiento Rincón de Aranda y mantener su producción de gas.

Para eso, emitió la ON Clase 22 en el mercado local por algo más de u$s83.9 millones, ofreciendo a los inversores una tasa fija de 5,75% con vencimiento en 48 meses.

Además, la colocación estuvo sobre suscripta y se recibieron órdenes por más de u$s93 millones en total.

En el prospecto se aclara que el dinero será utilizado para su yacimiento Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, en donde Pampa Energía planea inversiones por u$s1.200 millones para multiplicar por 10 su producción de petróleo y alcanzar aproximadamente los 50.000 barrilles diarios en 2027.

El yacimiento fue comprado por el holding en agosto pasado en donde el objetivo es perforar un PAD de cuatro pozos hasta fin de año como parte de los compromisos asumidos con la provincia de Neuquén.

Las nuevas ON que financiarán parte de esta iniciativa y que Pampa Energía acaba de colocar tienen fecha de vencimiento el 4 de octubre de 2028, mientras que el capital será amortizado en un único pago en dicho momento.

YPF: la petrolera estatal se consolida

En el caso de YPF acaba de sumar una nueva emisión de ONs, tal como lo vino haciendo durante todo este 2024, ahora con una Clase XXXII denominadas y pagaderas en dólares, a tasa de fija de interés nominal a licitar con vencimiento a los 48 meses desde la fecha de emisión y liquidación.

Los títulos tienen un valor nominal en conjunto con las ON Clase XXXIII, por u$s100 millones pero que puede ser ampliado hasta los u$s150 millones.

El período informativo comenzará este 4 de octubre a las 10:00 horas y finalizará a las 18.00 horas del mismo día, con período de subasta que será el 7 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La oferta constará de un tramo competitivo y de otro no competitivo, siendo que en el primer caso las órdenes de compra deberán indefectiblemente incluir la tasa solicitada Clase XXXII y/o Tasa Solicitada Clase XXXIII.

En tanto, en el segundo caso deberán incluir únicamente el monto solicitado, el cual no podrá ser superior a u$s100.000 en ambas emisiones.

En cuanto al destino del dinero, YPF explica en el prospecto de emisión que "empleará el monto total para inversiones en activos físicos en Argentina (directamente o mediante la integración de aportes en efectivo) a Uniones Transitorias de producción y exploración, donde YPF es el operador. Los activos físicos incluyen (sin limitación) inversiones en terrenos y edificios, explotación o exploración de propiedades petroleras, de gas, mineras, pozos y equipos relacionados, equipos de destilería y plantas petroquímicas, equipos de transporte, materiales y equipos en almacenamiento, perforaciones exploratorias, enseres e instalaciones y equipos de comercialización.

También podrá usar parte del dinero para integración de capital de trabajo tales como la compra de bienes de cambio, el pago a proveedores vinculados a la operación y actividad de la compañía, el pago de remuneraciones al personal, entre otros; refinanciación de pasivos; integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas; compra de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

Adicionalmente, la petrolera asegura que también podrá realizar pagos anticipados y/o a la vista y/o diferidos de importaciones de bienes a proveedores del exterior y/o pagos en forma directa a proveedores de servicios de fletes de importaciones de bienes no incluidos en su condición de compra pactada.

En su prospecto, YPF asegura que podrá adquirir compañías o negocios situados en Argentina; refinanciar pasivos; integrar aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas; comprar participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

Pero mientras quede pendiente su aplicación, los fondos podrán ser destinados a inversiones transitorias de corto plazo, incluyendo instrumentos financieros líquidos de alta calidad, depósitos a plazo fijo e instrumentos de money market.

Eduardo Eurnekian quiere más mercado

A estas colocaciones de Pampa e YPF, se suma la de CGC, la petrolera que controla el millonario Eduardo Eurnekian y que pertenece al grupo Corporación América, que invierte en áreas como aeropuertos, infraestructura, tecnología y energía.

Es una de las empresas líderes en la industria de energía en Argentina orientada a la exploración, explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos con operaciones que se concentran principalmente en la cuenca Austral continental y la cuenca del Golfo San Jorge, ambas localizadas en Santa Cruz, así como también en la cuenca Cuyana, en Mendoza.

CGC opera actualmente más de 60 yacimientos de petróleo y gas; posee más de 5000 km de ductos de interconexión para transportar la producción actual y futura hasta su tratamiento y a la vez opera importantes instalaciones de almacenamiento y entrega, con terminal y puerto propios (con una capacidad aproximada de crudo de 140.000 m3) cerca del puerto de Punta Loyola.

Es la sexta productora y operadora de Upstream del país y posee la segunda mayor infraestructura de transporte de gas de Argentina, además de ser accionista en Transportadora de Gas del Norte (TGN), la segunda red de gasoductos del país.

En este contexto, acaba de salir a ofrecer a los mercados ON Simples (no convertibles en acciones) Clase 36, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación.

El monto ofertado llega a los u$s30 millones, pero puede ser ampliado hasta los u$s70 millones.

Como el caso de YPF, el período de difusión también será el 4 de octubre y 7 de octubre, mientras que la licitación se llevará a cabo entre las 10:00 y las 16:30 del martes 8 de octubre.

Los fondos netos provenientes de la colocación serán aplicados a inversión en activos físicos; refinanciación de pasivos; integración de capital de trabajo; adquisición de fondos de comercio; integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas.

Vista Energy refinancia y crece

Del mismo modo, Vista Energy, acaba de lanzar los términos y condiciones de la emisión de una serie de ON Clase XXVI por hasta u$s75 millones, aunque ampliable hasta u$s150.

Al igual que las demás petroleras, en su prospecto la compañía creada por el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, anticipa que usará el dinero para refinanciación de pasivos; apertura de crédito celebrada entre la compañía y Macro Bank Ltd. con fecha 18 de septiembre de 2024 por un monto máximo de capital de hasta u$s30 millones; contrato de préstamo con el Banco Santander Internacional del 18 de septiembre pasdo por otros u$s30 millones y el crédito firmado con el Eurobanco Bank Ltd. el 18 de septiembre por u$s40 millones.

A esto le suma inversiones en activos físicos y bienes de capital, incluyendo inversiones en infraestructura de producción y desarrollo de petróleo y gas, terrenos y edificios, propiedad minera, pozos y equipos de explotación, equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas, equipos de transporte, materiales y equipos en depósito, perforaciones exploratorias, muebles y útiles e instalaciones, equipos de comercialización, entre otros.

De igual forma, podrá comprar fondos de comercio; llevar a cabo una integración de capital de trabajo y de aportes en sociedades controladas o vinculadas.