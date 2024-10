El Gobierno de Javier Milei ratificó en el Presupuesto que en 2025 eliminará por completo el Impuesto PAIS. Se trata de una decisión que puede pesar tanto sobre la recaudación como en las reservas del Banco Central.

Con respecto al último punto, distintas consultoras mencionaron en los últimos días sobre los riesgos de que puede suponer un dólar tarjeta más barato a partir de enero del próximo año. Sobre todo, teniendo en cuenta el déficit en la "balanza turística" que ya se empezó a percibir a partir del atraso cambiario.

De todas formas, este martes el vocero presidencial Manuel Adorni negó que el Gobierno evalúe subir otro tributo para compensar el fin del Impuesto PAIS: "No hay nada que hoy se esté evaluando en pos de subir algún impuesto para compensar la supuesta pérdida en la recaudación".

Argentina cara en dólares: el déficit en la balanza turística

Según los últimos datos publicados por INDEC, en agosto ingresaron al país 810.800 extranjeros (entre turistas y "excursionistas", que llegan solo por el día), mientras que salieron al exterior 916.800 argentinos. "Se registró un saldo negativo de 106.000 visitantes internacionales", señaló el organismo.

En la comparación interanual, el turismo receptivo cayó 30% mientras que el emisivo (argentinos que viajaron al exterior) subió 39,5%: impulsado, en gran medida, por los "excursionistas" que viajan solo por el día.

Chile, Brasil y Europa fueron los principales destinos de los argentinos que viajaron al exterior en agosto. La percepción de un "dólar barato" y los precios locales todavía altos, impulsaron el denominado "turismo de compras" y los viajes al exterior.

Lo cierto es que la tendencia hacia adelante parecería sostenerse. Por caso, según un reciente informe de la plataforma Despegar, las búsquedas para viajar al exterior en diciembre, enero y febrero crecieron 108% con relación a los meses previos.

En ese escenario, y ante el inminente fin del Impuesto PAIS, muchos turistas se preguntan si conviene o no esperar para comprar pasajes y paquetes al exterior.

Fin del Impuesto PAIS: recomiendan comprar ya con dólar MEP

Actualmente, el denominado dólar tarjeta o turista es el más caro del mercado: cotiza en torno a los $1.585, como consecuencia del recargo del 30% del Impuesto PAIS y el 30% en percepción de Ganancias o Bienes Personales.

Sin el Impuesto PAIS, a precios actuales quedaría en torno a los $1.110 y se ubicaría por debajo del MEP y el blue. Más allá de la desmentida oficial, algunos analistas no descartan que el Gobierno aplique algún recargo o, al menos, limite el uso del "dólar tarjeta" para evitar una mayor sangría de divisas por el turismo.

En ese sentido, y considerando que actualmente el MEP ronda los $1.215, especialistas del sector turístico recomiendan no esperar para comprar paquetes o pasajes al exterior, si la idea es viajar durante el 2025.

"Estamos vendiendo muchos pasajes y paquetes al exterior. La mayoría compra en dólares, hace depósito o transferencia en dólares. Eso hace que no exista el Impuesto PAIS: de hecho, es mucha la diferencia. Hoy es superior al 20% de brecha entre el dólar tarjeta y pagando en dólares (comprando a través del MEP)", explicó a iProfesional Julián Gurfinkiel, CEO de Turismocity.

En ese sentido, sostuvo que "como la gran mayoría está pagando en dólares, no va a cambiar mucho el fin del Impuesto PAIS".

"La realidad es que muchos nos preguntan y nos dicen si conviene esperar o no, ahora que van a sacar el Impuesto PAIS. Mi razonamiento -teniendo en cuenta que como siempre digo soy agente de viajes, no soy economista-, creo que conviene comprar hoy. Porque la anticipación es todo", coincidió Daniel Puddu, de la agencia Nilo Viajes y conocido en redes como "El Agente de Viajes".

"Creo que conviene comprar hoy en dólares: muchos compran el MEP y abonan por transferencia o el que tiene billete, los usa para viajar. Más que nada porque ganás tiempo. Y después, puede haber un cambio drástico y aumentan las ventas, también van a aumentar los precios en dólares. Así que mi consejo es comprar el pasaje cuanto antes", sostuvo Puddu.

Matías Mute, de Promociones Aéreas, aseguró que "para el 31 de diciembre todavía falta mucho y pueden pasar muchas cosas". "Hoy en día, con el dólar MEP en torno a los $1.200, es básicamente lo mismo que un dólar tarjeta sin el Impuesto PAIS. Con lo cual, especular y esperar a que el dólar tarjeta baje, no tendría mucho sentido", aseguró.

También resaltó la posibilidad de que, ante un dólar más barato, crezca la demanda y los precios tiendan a subir: "Por otro lado, lo que vemos es que, ante la quita del impuesto, si hay algo que funciona muy bien en el turismo es la oferta y la demanda. Con lo cual, si viajar se hace más accesible, y hay mayor demanda, lo que va a suceder es que eso se va a ver reflejado en precios".

"Como estamos en este momento particular del año, quien compra un viaje hoy lo piensa para viajar en enero o febrero del 2025. Y llegado a enero o febrero del año que viene, comprar muy sobre la fecha no es una buena estrategia", señaló Mute, quien concluyó: "Mi sugerencia es que, si hay una promoción que sirva, no especular con una posible quita de impuestos".

La mirada de los analistas sobre el futuro del "dólar tarjeta"

Distintas consultoras subrayaron que el atraso cambiario genera una presión extra en las reservas y esto podría agravarse ante la posibilidad de un dólar tarjeta más barato a partir de enero del 2025.

Desde Aurum Valores señalaron que "se agrava el déficit de la cuenta de servicios producto de la fuerte apreciación real que mantiene el tipo de cambio". "El BCRA ya pierde más de u$s1.500 millones por trimestre por esta vía, cifra que empeoraría en los próximos meses", resumió.

En la misma línea, desde LCG señalaron que "la dinámica de atraso cambiario acarrea un mayor déficit en servicios, usualmente más elásticos que los bienes".

Es por eso que, más allá de la desmentida de Adorni, señalan que sería incluso lógico que el Gobierno aplique algún recargo al dólar tarjeta para compensar el fin del Impuesto PAIS.

"Sería lógico que el Gobierno busque compensar la eliminación del Impuesto PAIS en los viajes al exterior en un contexto donde la apreciación cambiaria ya empezó a reflejar una mayor salida de dólares por turismo", señaló al respecto Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica.

"La recesión y la pérdida del poder adquisitivo de la clase media es el único contrapeso que hay hoy frente a una economía que se encareció mucho en dólares", aseguró el analista iProfesional.

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo en cambio que sería "una mala señal" que el Gobierno aplique algún otro tributo al dólar tarjeta ante el fin del Impuesto PAIS.

"En las últimas décadas, Argentina entró en un círculo vicioso de estancamiento e impuestos malos. Como la economía no funcionaba por la presión tributaria, el endeudamiento, la inflación y el exceso de regulaciones, entonces se fueron agregando tributos más fáciles de cobrar para poder sostener el gasto. Y los más fáciles de recaudar son los tributos vinculados a las transacciones internacionales. Es así como apareció el Impuesto PAIS", sostuvo Marí.

"Ir por este camino implicó tener inicialmente un shock recaudatorio positivo, pero a expensas de golpear las inversiones, el crecimiento y la tasa de formalidad. Lo que se ganó por Impuesto PAIS y sus percepciones asociadas se perdió por otros impuestos menos distorsivos como IVA y Ganancias", agregó el economista.

Y resaltó que "el Proyecto de Presupuesto 2025 confirmó la eliminación del Impuesto PAIS, y también hay que eliminar la maraña de regulaciones y retenciones que se crearon a su sombra". "Si bien puede haber un costo fiscal inicial, la realidad es que se verá más que compensado por la mejora en los ingresos de otros tributos vinculados a la actividad. Además, la aprobación del Paquete Fiscal ha puesto sobre la mesa una mejor estructura tributaria, que sumada a los esfuerzos para estabilizar la economía y desregularla, empujarán este proceso", agregó el analista de Libertad y Progreso.

En ese sentido, concluyó que "sería una mala señal, en términos de la credibilidad del Gobierno y del camino de reformas que necesita Argentina, inventar una nueva regulación que cumpla la misma función o similar a la que tiene hoy el Impuesto PAIS".