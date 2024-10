El Banco Central continúa con una dinámica positiva al registrar el miércoles un saldo neto comprador de u$s40 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual en lo que va del mes acumula compras por casi u$s1.000 millones.

Al respecto, los analistas de PPI destacaron que es "el mejor octubre para años con cepo, al ser el registro más alto desde 2010".

Blanqueo, uno de los factores que alienta la compra de dólares del Banco Central

El economista Amilcar Collante señaló en su cuenta de la red social X que, contrario a lo esperado para octubre, el BCRA sigue acumulando compras por el blanqueo que permitió incrementar el crédito en dólares y esto aporta oferta en el mercado libre de cambios (MLC); la fuerte liquidación del agro; la menor demanda de importaciones aún con normalización del cepo importador; la emisión de Obligaciones Negociables que supera los u$s5.000 millones".

En ese marco, Collante indicó que "entre el 14 de agosto y el 21 de octubre el stock de crédito en dólares creció en u$s1.317 millones y las compras del BCRA acumuladas fueron de u$s1.268 millones (mismo periodo)".

En PPI admitieron que "la buena performance del BCRA no deja de sorprender: el escenario base era que tuviera dificultades para acumular reservas en octubre, dado que se esperaba un fuerte salto en la demanda privada por el diferimiento de importaciones de agosto a septiembre y el solapamiento de los esquemas de pago de importación. Sin embargo, esto no sucedió".

En ese sentido, alegaron que "la oferta privada sigue beneficiándose de los flujos financieros gracias a un blanqueo más exitoso de lo previsto".

"Lo relevante es que la oferta podría permanecer en niveles relativamente elevados, ya que hay espacio para que los préstamos en dólares continúen aumentando. También colabora que la liquidación del agro se mantenga en niveles atípicos para esta época del año", plantearon.

La consultora Outlier sostuvo que las liquidaciones del sector agro están "en un nivel muy alto para esta altura del año" y creen que "esto tiene su fundamentación en el diferencial de tasas dolar-peso, apoyado en la velocidad del crawling peg y las tasas de LECAP, sumado a una expectativa de que se disminuya el ritmo del tipo de cambio, y en el seguro de cambio implícito que ofrece el BCRA interviniendo".

En Facimex Valores también destacaron, entre otros factores, "la consistencia cambiaria-monetaria con tasas de interés superiores al crawling-peg, incentivando liquidar exportaciones y postergar pagos de importaciones".

"Buen dinamismo de la liquidación del agro que asciende a u$s1.545 millones en las primeras 14 ruedas de octubre y crece 217% contra 2023 por la histórica sequía y 42% contra 2022 tras el dólar Soja en septiembre de ese año, pero cae 13% contra 2021 en un contexto de menores precios internacionales de commodities agrícolas (con bajas en torno al 20%)".

Aumentan las reservas del Banco Central

El stock de reservas brutas subió hoy u$s108 millones al alcanzar un monto de u$s28.515 millones contra la víspera. De esta manera, el volumen de reservas brutas durante octubre acumula una suba de u$s1.348 millones, y en lo que va del año crece u$s5.442millones.

En tanto, en LCG estimaron que las reservas netas son negativas en u$s 6.000 millones. A su vez, los analistas de Cohen calcularon que "las reservas netas se mantienen en un saldo negativo de aproximadamente u$s 4.500 millones, que se reduce aún más –a u$s 6.100 millones, considerando los vencimientos corrientes de los BOPREAL".

"A pesar de las compras netas, las reservas no aumentan debido a la intervención del BCRA para contener la brecha cambiaria", remarcaron.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo adelantó desde Washington que está analizando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo programa, que podría incluir fondos adicionales para aliviar al BCRA.

"Estamos analizando con ellos un nuevo programa, eso sería consolidar lo que estamos haciendo y el dinero adicional podría aliviar las reservas del Banco Central, estamos empezando a debatirlo, pero es un largo proceso", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, desde la capital de Estados Unidos, imbuida en un clima de expectativa por las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

El Banco Central extiende su racha compradora

El Banco Central registró este miércoles compras netas por u$s40 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, en una jornada en la cual el dólar blue bajó $15 al cerrar en $1.230.

De esta manera, el BCRA desaceleró el ritmo en relación a la víspera cuando compró u$s174 millones, pero alargó la racha compradora a 17 ruedas.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s297,480 millones frente a los u$s343,725 millones negociados en la rueda anterior.

Quintana comentó que "aún en una rueda con menor volumen de negocios, la autoridad monetaria pudo sostener su racha compradora y alcanza ahora en octubre u$s998 millones de compras netas en el mercado". Y sostuvo que "las condiciones no han variado y con buen promedio de ingresos del sector agroexportador y una demanda que no alcanza a repuntar lo suficiente, se mantiene un escenario en el que el BCRA saca provecho y alcanza buenos registros en materia de recuperación de reservas"

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA suma compras por u$s18.777 millones desde que asumió Milei.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que "el buen andar del BCRA se explica tanto por una mayor oferta del complejo agroexportador (que parece estar anticipándose a una eventual finalización del dólar "blend") junto a la liquidación de préstamos y ONs y mayor financiación de importaciones.

"De esta manera, el BCRA parece encaminarse a lograr en octubre el mayor saldo positivo desde junio pasado y está logrando atravesar una etapa del año generalmente más tensa en el mercado oficial de cambios por cuestiones estacionales", remarcaron.

La extensión de la racha positiva se da pese a que esta semana entró a regir una medida clave para flexibilizar el cepo a la importaciones. Y es que el lunes se puso en vigencia la reducción en los plazos de acceso al MULC para el pago de importaciones de 60 a 30 días para importaciones, permitiendo que los bienes con plazos de hasta 60 días puedan abonarse en 30 días desde el registro de ingreso aduanero. El BCRA acortó los plazos de acceso al MULC para el pago de importaciones de 60 a 30 días"

De esta forma, unifica los plazos de pago para las importaciones de bienes (incluyendo autos y bienes suntuarios) a excepción de los productos que cuentan con acceso inmediato como la energía.

Los analistas de PPI estimaron que esta medida "agregará una mayor presión a la demanda privada recién entre fines de noviembre y diciembre".