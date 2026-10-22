Con un desembolso superior a u$s1.250 millones, la firma avanzará en una nueva planta destinada a la producción de modelos con motorización híbrida

El Gobierno aprobó el ingreso de Toyota Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar una tercera planta de producción en su complejo industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. El proyecto contempla una inversión de u$s1.252,9 millones para fabricar una nueva pick-up con motorización 100% híbrida, una tecnología que todavía no tiene antecedentes de producción local.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1848/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. Los beneficios del régimen se aplicarán exclusivamente a la producción de la nueva planta, que ampliará la capacidad industrial existente de la automotriz.

La iniciativa se inscribe en los planes de Toyota de ampliar su producción de vehículos electrificados en el país y sostener el perfil exportador de su complejo industrial bonaerense. En paralelo, la compañía prevé destinar otros u$s400 millones a la renovación de la Hilux, uno de los principales modelos que fabrica en la Argentina.

Cómo será la nueva planta de Toyota en Zárate

El proyecto contempla la construcción, instalación y puesta en marcha de una tercera planta dentro del complejo industrial de Toyota, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 81, en el partido bonaerense de Zárate.

La instalación estará destinada a fabricar un nuevo vehículo híbrido eléctrico no enchufable, conocido como full hybrid electric vehicle (full HEV). La primera versión será una pick-up, aunque la compañía también contempla la posibilidad de desarrollar posteriormente una variante SUV sobre la misma plataforma.

La motorización combinará un sistema eléctrico con uno de combustión, sin necesidad de conectar el vehículo a una fuente externa para recargar su batería. Según la resolución oficial, esta tecnología no cuenta actualmente con antecedentes de producción local.

La documentación presentada por Toyota no identifica el modelo específico que se fabricará ni establece una fecha de inicio de producción. Por lo tanto, la aprobación del proyecto permite conocer la tecnología y el tipo de vehículo previstos, pero no confirma qué denominación comercial tendrá la nueva unidad.

Los planes de Toyota en la Argentina: exportaciones y renovación de modelos

Toyota opera en Zárate desde 1997. En ese complejo industrial fabrica la pick-up Hilux, el SUV SW4 y la van Hiace, con una estrategia productiva orientada tanto al mercado interno como a los destinos internacionales.

La planta se consolidó como una plataforma de exportación regional. Según declaraciones del presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, la empresa exporta vehículos a 23 países y alrededor del 80% de las unidades producidas en Zárate se destinan al exterior. El ejecutivo también anticipó que la fábrica alcanzaría en 2026 un récord histórico de producción.

La incorporación de una nueva línea para vehículos híbridos forma parte de esa estrategia. La inversión aprobada permitirá sumar capacidad productiva y ampliar la oferta industrial de la automotriz en un segmento que incorpora nuevas tecnologías de motorización.

El plan también contempla la renovación de la Hilux, para la que Toyota prevé una inversión adicional de u$s400 millones, según informó El Cronista. De esta manera, la compañía proyecta avanzar tanto en la actualización de un modelo que ya fabrica en el país como en la incorporación de una nueva familia de vehículos electrificados.

Cuánto invertirá Toyota y qué parte irá a proveedores locales

La inversión total prevista para el proyecto presentado al RIGI asciende a u$s1.252.926.108. De ese monto, Toyota estima destinar u$s669.584.796 al desarrollo de proveedores locales para obras y equipamiento, lo que representa el 53% de la inversión total en activos computables.

Ese porcentaje supera el mínimo del 20% exigido por la normativa del régimen para este concepto.

En cuanto al cronograma inicial, la empresa se comprometió a invertir u$s19,5 millones durante el primer año y u$s147.753.031 durante el segundo. El desembolso conjunto previsto para ese período asciende a u$s167.253.031.

Ese monto supera el requisito de inversión mínima equivalente al 40% del piso establecido por la Ley 27.742 para los primeros dos años. La fecha límite fijada para completar la inversión mínima comprometida es el 30 de septiembre de 2028.

Qué beneficios tendrá Toyota por ingresar al RIGI

La aprobación incorpora el proyecto al régimen de incentivos previsto en la Ley 27.742. Entre las medidas establecidas en la resolución figuran beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, que se aplicarán únicamente a la ampliación industrial aprobada.

Para acceder a esos beneficios, Toyota Argentina constituyó una sociedad dedicada exclusivamente al proyecto, denominada Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada. La estructura debe mantener una contabilidad separada e independiente de la correspondiente a la operación preexistente de la automotriz.

La empresa también presentó un sistema de monitoreo, trazabilidad y conciliación destinado a garantizar que los incentivos del régimen se utilicen únicamente para la nueva planta.

La resolución aprobó, además, un listado de bienes de capital y de informática y telecomunicaciones que podrán importarse bajo la franquicia prevista por el RIGI. También instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el proyecto y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a aplicar los incentivos cambiarios correspondientes.

La fecha de adhesión al régimen quedó establecida el 29 de septiembre de 2026, cuando la empresa completó la presentación de la información requerida.

La aprobación del régimen constituye un paso administrativo para la iniciativa, pero no implica por sí sola que Toyota haya completado todas las instancias internas necesarias para ejecutar la inversión. A comienzos de octubre, Salinas había señalado que el proyecto todavía requería la aprobación final de la casa matriz.

Qué evaluaron los organismos antes de aprobar el proyecto

Durante el análisis de la solicitud intervino el Tribunal de Defensa de la Competencia, que concluyó que la ampliación no presenta elementos que permitan prever una distorsión de la competencia en el mercado automotor argentino.

El organismo consideró que el proyecto incorporará capacidad productiva adicional sin desplazar a otros fabricantes y que cerca del 70% de la producción tendrá como destino los mercados externos. También señaló que el segmento de las pick-ups medianas y grandes continuará dentro de una franja de concentración moderada, con dos competidores de escala comparable, en un contexto de renovación tecnológica y de ingreso de nuevos oferentes.

Por su parte, el Banco Central no formuló observaciones sobre los aspectos cambiarios de la iniciativa. La Procuración del Tesoro de la Nación también avaló el mecanismo de resolución de controversias propuesto por la compañía, al considerar que se ajusta a las disposiciones legales aplicables.

Finalmente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar la solicitud en su reunión del 30 de septiembre de 2026. A partir de la resolución del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento quedó a cargo de fiscalizar y controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la inversión.

La iniciativa combina la ampliación de la capacidad industrial de Toyota en Zárate con la incorporación de una pick-up híbrida y la posibilidad de desarrollar un SUV con la misma tecnología. Su ejecución estará sujeta al cumplimiento del cronograma de inversión y de las obligaciones previstas en el RIGI.