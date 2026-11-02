Empleados bancarios cobrarán super bono esta semana, que se actualizarán con la inflación

El Día del Bancario se celebra este viernes y será no laborales para el personal bancario. El bono además se actualizará a mediados de este mes.

Los trabajadores y trabajadoras bancarias celebrarán este 6 de noviembre su día, en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria (AB), en 1924, tal como consta en el convenio colectivo de trabajo 18/75. La jornada no solo será de festejo, sino que es un día no laborable más el pago de un jugoso bono.

Dicho adicional fue actualizado tras conocerse el dato de la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. Tal como está establecido en la paritaria entre la organización gremial y las cámaras de la banca pública y privada, los salarios del sector también suben en línea con el índice del precio al consumidor (IPC).

Cómo quedó el salario básico de los bancarios

Con el incremento del 1,9%, entonces, el sueldo básico para los empleados bancarios se compone de la siguiente forma:

Sueldo inicial: $2.552.560,34

Participación de ganancias (ROE): $73.786,55

Salario: $2.626.346,89

Vale recordar que este es el haber para la categoría inicial; es decir, para un empleado que recién ingresa en la actividad, que además se actualizará una vez que se conozca la inflación correspondiente a octubre.

A esto se le deben sumar otros adicionales como:

Adicional por Caja (compensación específica para empleados que opera con manejo de efectivo)

Falla de caja (reconocimiento por diferencias o riesgo en el manejo de valores y efectivo diario)

Título universitario (por formación académica afín a la actividad financiera)

Guardería o jardín maternal (compensación por gastos de cuidado infantil según la normativa vigente)

Zona desfavorable (aplicable al personal de sucursales ubicadas en regiones con mayores costos de vida o condiciones geográficas especiales)

Bono por el Día del Trabajador. ¿Cómo se actualiza?

En el caso del Día del Trabajador Bancario, el bono que se liquidará el 6 de noviembre es de $2.275.519,25 también para la categoría inicial y que va creciendo según la categoría. Sin embargo, así como el sueldo básico tendrá una mejora cuando el INDEC informe el costo de vida de octubre, lo mismo sucederá con este plus.

Para los empleados bancarios, los últimos dos meses del año vienen casi dos sueldos extras, ya que en noviembre se paga el bono por actividad y en diciembre cobran el aguinaldo, teniendo en cuenta que en ambos casos se aplica el IPC del mes anterior.

Según la organización gremial que conduce Sergio Palazzo, hasta el momento llevan una mejora acumulada del 23,6% sobre los haberes de diciembre pasado, lo que le permite ser una de las actividades que sostiene el poder de compra en relación con el aumento de la inflación. Desde La Bancaria sostienen que "venimos garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

Negociación de la paritaria. ¿Cuándo se reunirán las partes?

En cuanto a la continuidad de las negociaciones salariales, fuentes gremiales explicaron que, hasta diciembre, se aplicará la misma modalidad de incrementos salariales como hasta el momento, que es en forma automática, una vez conocido el índice inflacionario oficial que difunde el INDEC.

La paritaria de la actividad va por año calendario, es decir, de enero a diciembre y se discute entre el consejo directivo de la Asociación Bancaria y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA), más el Banco Central.

Desde el sindicato anunciaron que está prevista una reunión para mediados de enero con los directivos de las cámaras, con el objetivo de analizar la marcha de la economía y evaluar si continúan con este esquema de mejoras salariales aplicado en los últimos años. Según fuentes gremiales y patronales, la idea es continuar con este esquema, que les ha permitido evitar medidas de fuerza desde lo salarial, ya que los conflictos en el sector han sido por temas puntuales como cierre de sucursales y despidos en las diferentes entidades crediticias.