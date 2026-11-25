Frente a nuevos indicadores económicos y debates por la actividad, el funcionario expone su visión sobre inflación, consumo y perspectivas del país

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica, luego de que el INDEC difundiera los últimos datos de actividad económica, que mostraron una mejora mensual en septiembre pero no alcanzaron para compensar las caídas acumuladas durante los meses anteriores. El funcionario cuestionó la metodología utilizada para definir ese escenario y sostuvo que los indicadores más recientes muestran señales de recuperación.

En una entrevista con A24, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que la recesión técnica es una definición que no refleja necesariamente la profundidad de una contracción económica. Como alternativa, mencionó el criterio utilizado en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), que considera tres variables: la profundidad de la caída, su duración y la cantidad de sectores afectados.

"La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema", sostuvo Caputo.

Las declaraciones se conocieron después de que el INDEC informara que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre un crecimiento del 1,1% respecto de agosto, en la medición desestacionalizada. Sin embargo, en la comparación interanual mostró una caída del 1,2%.

El resultado mensual positivo no alcanzó para revertir el retroceso acumulado durante el tercer trimestre, que se sumó a la contracción registrada entre abril y junio. De esta manera, los datos disponibles anticipan dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, la condición que habitualmente se utiliza para hablar de recesión técnica.

Por qué Caputo cuestionó el diagnóstico de recesión

Para comprender la discusión es necesario distinguir entre las distintas mediciones que publica el INDEC. El EMAE es un indicador mensual que permite anticipar la evolución de la actividad económica y funciona como una aproximación al comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo cálculo es trimestral.

A su vez, el organismo publica una serie desestacionalizada, que elimina los efectos propios de cada época del año y permite comparar un mes con el anterior. También difunde una medición interanual, que compara el nivel de actividad con el mismo período del año previo.

En septiembre, la serie desestacionalizada mostró una mejora del 1,1%, pero la comparación interanual continuó en terreno negativo. Además, el repunte mensual no compensó la caída del 2,5% registrada en julio ni el incremento del 0,4% de agosto.

El escenario se suma a la contracción del 0,6% que había registrado el PBI durante el segundo trimestre respecto del primero. Con los datos del EMAE, las estimaciones económicas indican que el tercer trimestre también habría cerrado con una baja, lo que configura dos períodos consecutivos de retroceso.

La confirmación del resultado trimestral llegará el 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre de 2026. El organismo aclaró que no le corresponde determinar si la economía está en recesión y que esa evaluación requiere analizar distintas dimensiones de la actividad, no un único indicador.

Caputo, por su parte, atribuyó el resultado de julio a factores puntuales, entre ellos el aumento de las tarifas de gas, las lluvias y el Mundial de fútbol. Según su interpretación, ese mes presentó un comportamiento atípico que distorsionó la comparación de la actividad económica: "Cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%. Y el número de julio es claramente lo que se denomina un número outlier".

El ministro también señaló que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el próximo trimestre y sostuvo que será necesario observar los resultados de octubre y noviembre para evaluar la evolución de la actividad. En ese sentido, mencionó que octubre estuvo afectado por un período de lluvias intensas.

Además, comparó la situación actual con la evolución de la economía durante la gestión anterior.

"Cuando hacemos la comparación, recesión veníamos de antes: de julio de 2022 a diciembre de 2023 en la tendencia ciclo la economía cayó. Eso es una recesión. Desde 2011 que la economía no crecía. Acá estamos hablando de que la economía creció menos de lo que nos hubiera gustado, pero creció", afirmó.

Qué sectores crecieron y cuáles cayeron en septiembre

El informe del INDEC mostró un comportamiento dispar entre las distintas actividades económicas. De los 15 sectores que releva el organismo, solamente cinco registraron aumentos interanuales, mientras que los otros diez tuvieron variaciones negativas.

Entre las actividades que crecieron se destacaron:

Explotación de minas y canteras: 11,1%

Electricidad, gas y agua: 4%

Construcción: 3,5%

Estos tres sectores estuvieron entre los de mayor incidencia positiva y aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Del otro lado, las mayores caídas correspondieron a pesca, con un retroceso del 48,6%; intermediación financiera, con una baja del 11,5%; e industria manufacturera, que cayó 1,8%.

Estas tres actividades tuvieron una incidencia negativa conjunta de 1,1 puntos porcentuales sobre el indicador.

La composición sectorial permite observar que la mejora de algunas actividades vinculadas con la producción de energía, la minería y la construcción convivió con retrocesos en ramas relacionadas con la industria y los servicios financieros.

En los primeros nueve meses de 2026, el EMAE acumuló un crecimiento del 1% respecto del mismo período de 2025, aunque ese resultado se redujo frente al 2,2% que mostraba al cierre del primer semestre.

Qué dijo Caputo sobre el consumo y la situación de los comercios

Durante la entrevista, el ministro también respondió a los cuestionamientos sobre la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan distintos segmentos del comercio.

En ese punto, aseguró que el consumo privado, medido a través de las cuentas nacionales, aumentó un 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026.

"Si vos mirás el consumo medido por el producto, o sea, toda la economía, no tomo el EMAE acá porque el EMAE no toma en cuenta demanda, o sea, segundo trimestre del 2026 versus cuarto trimestre del 2023, el consumo creció 7,6", indicó.

Caputo también se refirió a las diferencias en el desempeño de las actividades productivas y defendió la estrategia oficial de impulsar sectores en los que la Argentina cuenta con ventajas comparativas.

Según explicó, el crecimiento de actividades como la energía, la minería y el agro permite generar divisas, reducir las restricciones externas y aportar previsibilidad a la economía.

"Esos son los sectores que hoy hacen que no haya más un problema de restricción externa, o sea, que haya sobrante de dólares. Nos permitió poder salir del cepo, nos permitió poder darle estabilidad a la economía y, sobre todo, darle previsibilidad. De todo eso, un comerciante, un empresario, se beneficia", afirmó.

En relación con el sector privado, planteó que las empresas deben adaptar sus estrategias a un escenario de menor inflación. En particular, pidió priorizar las inversiones en maquinaria y modernización productiva por sobre la acumulación de mercadería como cobertura frente a los aumentos de precios.

"Así como decimos que la inflación es el impuesto más regresivo, porque le pega al que menos tiene, la inestabilidad se había convertido en un negocio", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó su reciente visita a empresas textiles y de calzado de Catamarca, donde destacó las inversiones realizadas para actualizar los procesos de producción.

"Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico", graficó.

También enumeró los objetivos económicos que el Gobierno buscará profundizar: reducir impuestos, avanzar con desregulaciones, bajar el costo financiero e impulsar inversiones en infraestructura.

Qué explicó sobre la suba del dólar y su impacto en los precios

Otro de los temas abordados fue la reciente suba del dólar. Caputo atribuyó la presión cambiaria a factores internacionales y sostuvo que el peso acompañó el movimiento registrado por otras monedas emergentes.

"La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo", explicó.

El ministro hizo referencia a los episodios conocidos como sudden stop, que se producen cuando se interrumpen abruptamente los flujos de capitales. En esos escenarios, señaló, los inversores suelen buscar refugio en el dólar, lo que provoca una apreciación de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

Para respaldar su explicación, comparó el desempeño del peso argentino con el de monedas de la región. Según los datos que mencionó, el peso mexicano registró una depreciación del 4,1%, similar a la argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano tuvieron retrocesos mayores. En cambio, el sol peruano y el peso uruguayo prácticamente no mostraron variaciones.

"Nuestra moneda acompañó eso. Y está bien que así sea, porque si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que la suba del tipo de cambio se traslade a los precios, el titular de Economía descartó que ese movimiento comprometa el proceso de desinflación.

"No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa. Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fijate que el pass-through es cada vez menor", afirmó.

En esa línea, sostuvo que el equilibrio fiscal y la política monetaria del Gobierno limitan el traslado de las variaciones cambiarias a los precios.

"Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa", concluyó.