Con la actualización de haberes y aguinaldo, quienes cobran el piso previsional accederán a un ingreso reforzado, sujeto a calendario por DNI

Los pagos de ANSES se realizarán del 9 al 23 de diciembre.

Los jubilados y pensionados cobrarán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), junto con los haberes actualizados por la movilidad previsional. Para quienes perciben la jubilación mínima, el medio aguinaldo será de aproximadamente $226.898, mientras que el haber mensual ascenderá a $453.797.

De esta manera, entre la jubilación y el aguinaldo, los beneficiarios de la mínima recibirán $680.695 brutos en diciembre, sin contar un eventual bono extraordinario que el Gobierno deberá confirmar para ese mes.

El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el miércoles 9 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 23, con fechas diferenciadas según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en diciembre

El aumento de diciembre será del 2,17%, porcentaje que surge de la inflación registrada en octubre y que se traslada a los haberes previsionales mediante el mecanismo de movilidad vigente.

Con esa actualización, la jubilación mínima pasará a $453.797. El medio aguinaldo se calcula tomando el 50% del mayor haber mensual percibido durante el semestre. En este caso, si el haber de diciembre resulta el más elevado del período, la segunda cuota del SAC alcanzará los $226.898.

La liquidación quedará conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.797

Medio aguinaldo: $226.898

Total bruto: $680.695

A esos conceptos podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, en caso de que el Gobierno disponga su continuidad. Si se mantiene ese importe, el ingreso bruto total ascendería a $750.695.

Con el descuento del 3% correspondiente a la obra social sobre el haber y el aguinaldo, el importe neto estimado sería de aproximadamente $730.274, siempre que se confirme el refuerzo de $70.000, que se abonaría sin ese descuento.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario corresponde al período julio-diciembre y equivale al 50% del mayor haber mensual percibido durante esos seis meses.

Por eso, el cálculo no se realiza sobre el promedio de las jubilaciones ni incluye los bonos extraordinarios que pueda disponer el Gobierno. Se toma como referencia el haber previsional más alto del semestre.

En diciembre, la actualización del 2,17% también incide en el aguinaldo, siempre que el haber de ese mes sea el mayor del período.

El pago se acredita junto con la jubilación mensual y no requiere que los beneficiarios realicen ningún trámite adicional.

Por qué aumentan las jubilaciones en diciembre

La actualización de los haberes está vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, de acuerdo con el esquema establecido por el Decreto 274/2024. El mecanismo dispone ajustes mensuales según la inflación de dos meses anteriores.

Por ese motivo, la variación de precios de octubre, que fue del 2,17%, determina el incremento que se aplicará en diciembre.

La movilidad alcanza a las jubilaciones y pensiones del sistema previsional, además de otras prestaciones que se actualizan bajo el mismo régimen.

Se pagará el bono de $70.000 a los jubilados en diciembre

Al haber mensual y al aguinaldo podría agregarse un refuerzo extraordinario de $70.000, el mismo importe que se viene abonando a los jubilados de menores ingresos.

Sin embargo, la continuidad del adicional para diciembre depende de una nueva disposición del Poder Ejecutivo. El Decreto 1296/2026 estableció el pago de ese bono para noviembre, pero no determina automáticamente su extensión al último mes del año.

Si el Gobierno confirma el mismo importe, los jubilados que cobran la mínima recibirán $750.695 brutos entre haber, aguinaldo y refuerzo.

El bono no se incorpora al cálculo del SAC, ya que se trata de un adicional extraordinario y no de un componente del haber previsional.

Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre

La ANSES estableció el calendario de pagos de diciembre mediante la Resolución 349/2025. El cronograma contempla la acreditación de los haberes y la segunda cuota del aguinaldo en las mismas fechas.

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones no contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima tendrán acreditados sus haberes y el aguinaldo entre el 9 y el 16 de diciembre, mientras que quienes superan ese nivel de ingresos cobrarán entre el 17 y el 23.

Cuánto cobrarán otras prestaciones previsionales en diciembre

El aumento del 2,17% también alcanzará a otras prestaciones de la ANSES. Los valores mensuales previstos para diciembre, sin incluir el aguinaldo ni eventuales bonos, serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037

Pensiones no contributivas por invalidez y vejez: $317.658

Pensión para Madres de Siete Hijos: $453.797

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, también corresponde el pago del aguinaldo. Si se confirma el bono de $70.000, los ingresos brutos estimados serán de $614.556 para quienes cobran la PUAM y de $546.487 para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Por su parte, la jubilación máxima tendrá en diciembre un haber mensual de aproximadamente $3.053.622. Al sumar la segunda cuota del aguinaldo, el total llegará a unos $4.580.433 brutos, sin contemplar descuentos.

Cómo seguirán los aumentos de las jubilaciones en 2027

El esquema de movilidad mensual continuará durante el primer trimestre de 2027. Los incrementos se calcularán a partir de la inflación registrada dos meses antes de cada actualización.

De esta manera, el aumento de enero tomará como referencia el IPC de noviembre de 2026; el de febrero, la inflación de diciembre; y el de marzo, la variación de precios de enero de 2027.

Para calcular esos incrementos se tomará como base el haber mensual correspondiente, sin incluir el aguinaldo ni los bonos extraordinarios.