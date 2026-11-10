El rol de Edenor con esta compra en el downstream de Shell es iniciar el proceso para desarrollar la principal plataforma nacional de carga eléctrica

La empresa Edenor, uno de cuyos principales accionistas es el empresario José Luis Manzano, generó un nuevo movimiento en el mercado energético al oficializar la adquisición del 20% del capital social y votos de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH), la sociedad controlante de las firmas dedicadas al negocio de refinería y comercialización de combustibles bajo la marca Shell, por un monto aún no revelado.

Fuentes de la compañía explicaron que la idea de la operación es iniciar el proceso para desarrollar la principal plataforma nacional de carga eléctrica. A través de Edenor Inversiones, la principal distribuidora eléctrica del país completó la suscripción accionaria en una operación que comprende un pago en efectivo, el cual contempla "la asunción por parte de LTDH de deuda de las subsidiarias".

La operación permite vincular por primera vez a la mayor distribuidora eléctrica del país con el segmento del downstream de hidrocarburos, es decir la venta de combustibles, pero en un escenario de transición energética en el que se anticipa una creciente participación del negocio de carga de vehículos eléctricos.

La participación adquirida por el holding incluye un robusto entramado industrial y logístico compuesto por Signar Energy (anteriormente Latam Downstream Argentina), Latam Downstream Energina, Silver Project, Deheza y Estación Lima, además de una tenencia accionaria del 3,5% en Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (Termap), dedicada al almacenamiento de crudo en la Patagonia.

La participación anunciada para Edenor pasa por los activos que operaba el grupo brasileño Raízen en la Argentina que fueron comprados por el trader suizo Mercuria el 28 de octubre pasado, tras haber pagado u$s1.450 millones por la sociedad que opera la segunda red de estaciones de servicio, tan solo detrás de YPF.

La alianza estratégica con el gigante suizo Mercuria

La irrupción del grupo liderado por José Luis Manzano -y sus socios son los empresarios argentinos Daniel Vila y Mauricio Filiberti- en la compañía que opera la red de casi 900 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud suma un nuevo actor en el mapa del sector energético.

La transacción formaliza la asociación con el gigante suizo de materias primas Mercuria Energy Group -propietario mayoritario del activo-, integrando bajo un mismo paraguas la distribución eléctrica y la comercialización minorista de combustibles líquidos.

En el comunicado remitido a los mercados, la compañía remarcó los fundamentos detrás de la decisión financiera. "La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de Edenor y se encuentra alineada con el propósito de creación de valor de la Sociedad", destacó la comunicación oficial. La operación busca capitalizar sinergias entre los negocios tradicionales de redes y los nuevos vectores de demanda que impone la evolución tecnológica de los consumidores en el territorio nacional.

Asimismo, el texto subraya el anclaje conceptual del proyecto hacia el futuro de los servicios públicos y la movilidad. La integración apunta de forma directa "a contribuir a la transición energética, incluyendo el creciente rol de la electricidad en la movilidad de los usuarios, la eficientización del transporte público, como también de promover la generación distribuida para construir un sistema energético más eficiente, sostenible y participativo".

Con esta jugada, se consolida un porfolio que articula la distribución de electricidad, la comercialización de gas natural tras la adquisición de la distribuidora Metrogas y la refinación de hidrocarburos.

Nuevos horizontes más allá de la distribución eléctrica

Tal como informó este lunes iProfesional, luego de haberse quedado con el control de Metrogas y de ingresar como accionista mioritario en la sociedad que va a operar los negocios de las estaciones de servicio de Shell en la Argentina, Edenor se propone concretar nuevas operaciones en varios segmentos de negocios que no forman parte de su cuore business como es el de la distribución de electricidad.

De hecho, en su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el jueves 5 de noviembre pasado, la empresa admitió que está adquiriendo nuevas empresas y evaluando otros activos energéticos y precisó qué negocios le interesan.

Del documento, se desprende que en petróleo, por ejemplo, incluyó la comercialización, la refinación final y la distribución de crudo y derivados. También contempla operaciones en el negocio eléctrico, el transporte de electricidad y la distribución y comercialización de gas natural.

Para llevar a cabo este proceso, en octubre pasado, constituyó Edenor Inversiones SAU que tiene como objetivos adquirir y administrar participaciones en otras compañías; prestar servicios estratégicos a las empresas en las que invierta y financiarlas con fondos propios. La creación de la sociedad sigue a la ampliación del objeto social que la distribuidora aprobó en 2024 para aprovechar oportunidades vinculadas con la transición energética y la movilidad sustentable.

Esa reforma también la habilitó a participar en generación eléctrica convencional y renovable; minerales críticos; digitalización e inteligencia artificial, y a prestar o comercializar servicios de telecomunicaciones.

En este caso, Edenor se incorpora como socia minoritaria de la nueva sociedad Sígnar Energy que a partir de ahora es la operadora de la red Shell en la Argentina. El grupo suizo conservará el control y también prevé sumar a Southern Cone Investments, controlada por Integra Capital del empresario José Luis Manzano como el restante accionista minoritario.

Tal como viene informando iProfesional al anunciar la reorganización de las estaciones Shell de la mano de Mercuria y Edenor, la sociedad operará bajo la nueva denominación Signar Energy, que será controlada mayoritariamente por Mercuria que tendrá el 60% del capital accionario, mientras que Edenor y Manzano se quedarán con un 20% cada una, a lo que el empresario mendocino le sumará que ya es accionista de la distribuidora de electricidad y también de Metrogas, donde posee alrededor del 9% del capital.

De ese modo, los tres accionistas tendrán a su cargo Sígnar Energy, que opera bajo licencia de Shell y que tiene a su cargo 892 estaciones de servicio; la refinería de Dock Sud y la planta de lubricantes del barrio porteño de Barracas.