La Secretaría de Energía aprobó el marco del Servicio de Reserva - SerCA con contratos a 15 años para proyectos térmicos, híbridos y de almacenamiento

Se ofrecen contratos a 15 años con remuneración adicional, y se aplicarán estrictas penalidades por incumplimiento en plazos o disponibilidad.

El Gobierno reglamentó SerCA: suma potencia para reducir riesgo de cortes por alta demanda en el sistema eléctrico nacional.

El Gobierno nacional reglamentó el procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA) mediante el cual realizará convocatorias al menos cada seis meses para incorporar nueva potencia firme al sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes de suministro en los momentos de mayor demanda.

La medida, instrumentada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, reglamenta la Resolución 400/2025 y fija las reglas generales para atraer inversión privada hacia el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), informó hoy la cartera energética.

El diagnóstico oficial parte de una restricción estructural que atraviesa la operación eléctrica de la Argentina, dada la estrechez entre la oferta disponible y los picos de consumo que se registran tanto en las jornadas de temperaturas extremas del verano como en las olas de frío del invierno.

Cuando el margen de reserva se reduce en esas franjas horarias críticas, crece la probabilidad de interrupciones en el servicio o la necesidad de recurrir a importaciones y despachos de emergencia de elevado costo operativo. Con el nuevo esquema, la administración nacional apunta a planificar la incorporación de oferta de corto y mediano plazo con equipamiento que garantice disponibilidad efectiva cuando el sistema lo requiera.

Reglas de competencia y convocatorias semestrales

El documento publicado sobre el Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA) establece el marco regulatorio general que ordena los mecanismos de licitación, los criterios de evaluación técnica y económica, el esquema de remuneración y el régimen de penalidades por incumplimiento.

No obstante, los parámetros específicos de cada llamado quedarán definidos en las sucesivas convocatorias que la Secretaría de Energía lanzará junto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Cada proceso licitatorio se sustentará en un informe técnico elaborado por CAMMESA sobre las necesidades reales del parque generador y las restricciones de transporte en las distintas áreas del país.

Sobre esa base, los pliegos particulares precisarán los cupos de potencia requeridos, las tecnologías habilitadas, los nodos y regiones del SADI que recibirán mayor valoración estratégica y los topes de incentivos económicos aplicables.

Podrán competir proyectos basados en generación térmica, sistemas de almacenamiento energético mediante baterías y configuraciones híbridas que combinen distintas fuentes con respaldo firme.

Los oferentes deberán presentar de manera simultánea una propuesta técnica y una propuesta económica, compitiendo dentro de los cupos asignados por tecnología, región y nodo para priorizar la instalación de infraestructura en los puntos críticos donde el sistema presenta mayor vulnerabilidad operativa.

Remuneración adicional y contratos a 15 años

Desde el punto de vista financiero, el SerCA introduce un flujo de ingresos complementario para los agentes generadores que comprometan nueva capacidad disponible. La remuneración adicional que surja de las licitaciones no sustituirá los pagos vigentes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por energía entregada y potencia puesta a disposición, sino que se sumará como un reconocimiento específico a la confiabilidad y al respaldo físico aportado al sistema.

Los proyectos que resulten adjudicados suscribirán con CAMMESA Acuerdos de Servicio por un plazo de 15 años, con una retribución determinada directamente por el valor ofertado en la compulsa.

Este horizonte contractual busca otorgar previsibilidad de repago a las inversiones de capital intensivo, especialmente en tecnologías de almacenamiento a gran escala o ciclos térmicos de rápida respuesta que requieren financiamiento de largo plazo para su despliegue.

Para asegurar que los compromisos asumidos se traduzcan en potencia efectiva dentro de los cronogramas comprometidos, el procedimiento incorpora un estricto esquema de garantías y sanciones.

La normativa contempla la aplicación de cargos previos a la habilitación comercial de las centrales o módulos de almacenamiento; esos montos solo podrán recuperarse de manera parcial si el proyecto entra en operación dentro del plazo estipulado en el contrato.

Asimismo, aquellas empresas que incurran en demoras injustificadas o incumplan el pago de los cargos previstos quedarán automáticamente inhabilitadas para presentarse en las dos convocatorias semestrales siguientes.

Una vez iniciada la etapa comercial, cualquier indisponibilidad de la potencia adjudicada durante los períodos exigidos por el despacho acarreará penalidades económicas directas para el generador. Con esta arquitectura regulatoria, la Secretaría de Energía busca reordenar las señales de precios del sector eléctrico de la Argentina y trasladar al sector privado la responsabilidad de expandir la oferta firme.

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