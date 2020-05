Más cepo al dólar Bolsa: habrá que esperar una semana para tener los billetes

Se estableció un plazo mínimo de tenencia entre la compra y la venta de los títulos con los que se obtiene el dólar Bolsa. En la práctica serán 7 días

A última hora del feriado del 25 de Mayo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sorprendió con una nueva Resolución General en la que refuerza el control al dólar financiero. Se trata del mecanismo conocido como parking, por el cual agrega 5 días de plazo entre la compra y la venta de los títulos públicos mediante la cual se obtiene el dólar Mep o el contado con liquidación.

En concreto, el organismo estableció un plazo mínimo de tenencia de 5 días hábiles como requisito para dar curso a operaciones con liquidación en moneda extranjera y para efectuar sus transferencias a entidades depositarias del exterior.

Así, restringe tanto las compras de dólar Mep -que tiene liquidación local- como de contado con liqui -mediante la que se transfieren las divisas a cuentas extranjeras-. Tanto las empresas como los individuos que buscan dólares en el mercado se verán afectados.

La intención de la normativa es desalentar la compra de dólares en la Bolsa, ya que le agrega plazo de 5 días hábiles, que terminan siendo 7 jornadas. Con ello, la operatoria se vuelve más riesgosa porque la cotización del bono que se compra en pesos para vender contra dólares puede caer.

La Comisión Nacional de Valores endureció el cepo al dólar bursátil

Según informó el organismo que conduce Adrián Cosentino, la medida se fundamenta en la necesidad "de favorecer especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo y propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales y a la inclusión financiera".

En los considerandos de la Resolución, el directorio de la CNV menciona los efectos de la pandemia por coronavirus "y su impacto sobre el contexto económico imperante", que profundizan "la necesidad de adoptar decisiones extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores".

La norma entrará en vigencia mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial.

Dos excepciones

Según estableció la normativa de la CNV, habrá dos casos en los que el parking no será necesario:

-En caso de compra y venta de activos en moneda extranjera en la misma jurisdicción.

-En las compras de títulos en jurisdicción extranjera y venta en moneda extranjera contra jurisdicción local, excepto que el comprador sea una persona humana.

Habrá que esperar 5 días hábiles entre la compra y la venta de los títulos públicos

Tal como viene sucediendo desde fines de 2019, cuando se instauró el cepo cambiario, los individuos seguirán teniendo parking también en las operaciones de venta de dólares. Por el contrario, las empresas no sufren esta restricción.

El mercado reclama desde hace tiempo que se elimine esta traba para generar una mayor oferta de dólares en la Bolsa. Pese a que en marzo la CNV y el BCRA analizaron el tema y dejaron trascender que eliminarían el plazo mínimo de tenencia en el caso de las ventas de divisas, finalmente dieron marcha atrás y ratificaron su vigencia con la norma aprobada hoy.

Resultados del control

En las últimas semanas, el Banco Central, la UIF y la CNV habían anunciado que realizarían monitoreo sobre las operaciones de contado con liquidación y dólar Mep.

En el comunicado difundido hoy por la CNV, además, se argumenta que a partir de "se han verificado operaciones instrumentadas a través de la compraventa de Valores Negociables que tienen por objeto eludir las restricciones al acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera".

El Banco Central, conducido por Miguel Pesce, restringió aún más la operatoria de dólar solidario

Hace algunas semanas, la entidad presidida por Miguel Pesce ya había reforzado el cepo cuando estableció la obligación de no operar dólar bursátil en los 30 días previos y posteriores a la adquisición de dólar solidario. Es que el Central no para de perder reservas por las compras dólares por parte de individuos y empresas. Sin embargo, el dólar Mep y el contado con liquidación no tienen un impacto en las arcas del organismo a menos que los compradores de dólares en la Bolsa opten por retirarlos de sus cuentas bancarias.

Además, se había vedado el acceso a esta operatoria a aquellas empresas que reciban ayuda gubernamental para pagar los sueldos, a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción o de líneas de crédito subsidiadas.