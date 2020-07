Se recalientan expectativas de devaluación: por qué el Banco Central ahora apuesta fuerte por los bonos dólar linked

Una resolución que empezó a funcionar este lunes impulsa a los bancos a comprar deuda corporativa dólar linked y cubrir la posición con venta de futuros

El Banco Central (BCRA) tiene muchos frentes abiertos hoy: controlar el tipo de cambio, emitir para financiar al Tesoro, mantener la tasa positiva para los ahorristas y, además, asegurar financiamiento para el sector productivo en medio de la crisis.

Con esas múltiples tareas, la entidad que conduce Miguel Pesce desarrolla diversas normativas. Desde este lunes, por ejemplo, rige la Comunicación "A" 7071, que hace un cambio sobre la posición en moneda extranjera que pueden tener los bancos.

En un solo movimiento, esa norma busca un doble beneficio. En primer lugar, impulsar a los bancos a comprar obligaciones negociables dólar linked de empresas. En segundo término, promueve que las entidades vendan futuros de dólar en el mercado para cubrir esas posiciones.

De esa forma, los bancos se sumarían al BCRA como vendedores de derivados sobre la moneda estadounidense y abultarían la oferta, al tiempo que ayudarían a la autoridad monetaria a pasar algo más desapercibida como oferente. Hoy, es prácticamente el único jugador que vende futuros de dólar con la intención de controlar las expectativas de devaluación.

Más espacio para financiar empresas

La posición en moneda extranjera que pueden tener los bancos está limitada por el BCRA desde siempre y está dividida en dos partes. Por un lado, los dólares de contado. Allí no se contabilizan los futuros de dólar que posea cada entidad y, desde la nueva Comunicación, tampoco se computan los bonos dólar linked en cartera.

Por otra parte, está la posición global neta (PGN) de moneda extranjera, donde se contabilizan todos los conceptos en dólares y se toma en cuenta el saldo neto entre los bonos dólar linked y las coberturas con futuros.

"Los dólar linked son bonos nominados en dólares, con lo cual entraban en la posición de moneda extranjera (PGN). Con la modificación que hicieron, nos permiten comprar obligaciones negociables (ON) y vender el futuro", explicaron en un banco. Y añadieron que en la PGN el efecto es nulo porque las operaciones se netean.

El presidente del BCRA , Miguel Pesce, le había prometido a la UIA poner en marcha mecanismos para que los bancos compren bonos de empresas

Tras la fuerte salida de depósitos en dólares posterior a las elecciones primarias, las entidades priorizan tener billetes en su posición de contado de moneda extranjera, para atender la salida de depósitos. Por ello, tenían dificultades para invertir en deuda dólar linked de empresas.

"Hasta ahora, si los bancos comprábamos un instrumento dólar linked nos pasábamos de la posición en moneda extranjera y teníamos que vender otro activo para comprarlo. Al sacarlos de la posición de contado, podemos comprar un bono dólar linked y cubrirlo con un futuro. Ambas operaciones sí se computan dentro de la PGN pero tienen un efecto neutro", indicaron en otra mesa.

Esta no es la primera medida que toma el BCRA para impulsar a los bancos a comprar deuda corporativa. En mayo, el organismo había estipulado que las ON de las empresas con "buena calificación" serían elegibles como colaterales en las operaciones con pases activos, es decir, préstamos del BCRA a los bancos. Sin embargo, con las entidades desbordadas de pesos, todavía no se concretó ninguna operación.

Por el lado de las empresas, la colocación de ON no se detiene. La deuda dólar linked es la favorita de emisores e inversores pero también se sumaron en el último tiempo algunas que pagan un margen sobre la tasa Badlar.

De acuerdo a Portfolio Personal Inversiones (PPI), hasta junio las obligaciones negociables habían logrado recaudar más de $170.000 millones. Mientras que ya en julio se emitieron más de $16.000 millones entre tasa en pesos y dólar linked.

¿Es negocio para los bancos?

En el BCRA observan que hay una gran liquidez en pesos dentro de los bancos, que las entidades destinan a los pases pasivos a 1 día que ofrece la entidad. Actualmente hay unos $740.000 millones depositados en el Central vía pases, a una tasa de 19%.

La idea del organismo oficial es que, a partir de esta normativa, las entidades desarmen pases e inviertan esos pesos en bonos dólar linked a los que cubrirán luego con ventas de futuros, haciendo la operación inversa.

De esa manera, las entidades se llevan una tasa en moneda local -conocida como "sintético" en la jerga financiera- que es mayor a la que ofrecen los pases.

No obstante, un operador explicó que, para calzar ambas operaciones, es importante "conseguir bonos a corto plazo, que se puedan cubrir con los vencimientos más próximos de futuros de dólar, que tienen mayor liquidez".

Los bancos tienen gran cantidad de pesos en sus cuentas y podrían destinarlos a comprar bonos corporativos

Con respecto a la diferencia entre esa operatoria y la constitución de pases pasivos, en una entidad dijeron: "Hay una cuestión de liquidez y de plazos. Si bien la tasa es menor, los bancos también tienen pasivos de muy corto plazo, por lo que les sirve el instrumento para no asumir tanto descalce de plazos. Hay que ser prudente. De todos modos, es cierto que hay liquidez excedente y la compra de ON dólar linked y cobertura con futuros es una opción más para canalizarla, así como otras ON que tengan sólo ajuste en pesos", apuntaron en una entidad.

"El sintético tiene hoy una tasa de 44% a 6 meses en pesos, que es mejor que la cartera de crédito. Pero, también estás comprando un activo ilíquido, como una ON corporativa".

Ese mismo vocero duda de que esto pueda tener un efecto masivo en la financiación de empresas. "Es bastante parcial. ¿Por qué comprar una ON dólar linked de una empresa, que rinden cerca de 0%, en lugar de prestarle directamente a esa compañía?", se preguntó.

Por el contrario, un colega de otra institución sostuvo: "Desde la salida de depósitos de agosto del año pasado, los bancos buscamos resguardar la liquidez en dólares, que nos garantiza una mayor disponibilidad de los depósitos del sistema. Por lo tanto, el crédito en dólares está algo restringido. Esta norma nos da una alternativa para financiar empresas sin aplicar los depósitos en moneda dura".

Te puede interesar Qué es y cómo funciona el "IFE en dólares", la operación que arrasa en el Gran Buenos Aires

Ayuda al BCRA

En su cruzada por mantener controlado el precio del dólar oficial, el BCRA volvió a intervenir en el mercado de futuros. Ante una brecha cambiaria que se mantiene elevada, la sensación general es que el tipo de cambio oficial en algún momento cederá y acelerará la devaluación.

Por ello, la mayor parte de quienes concurren al mercado de futuros de dólar lo hacen para comprar posiciones y asegurarse un tipo de cambio conveniente en los próximos meses. Del otro lado de la operación, el mayor vendedor de contratos es el organismo presidido por Pesce, que ofrece posiciones para tratar de acotar las expectativas de devaluación.

Si, a partir de la norma que se puso en marcha el lunes, los bancos empiezan a cubrir sus inversiones en dólar linked con ventas de futuros de esa misma moneda, ayudarán al BCRA a reforzar la oferta y a quedar menos expuesto como único vendedor de importancia.

El Banco Central interviene en futuros de dólar para tratar de contener las expectativas de devaluación

Con más oferentes, las expectativas de devaluación que se ven en el mercado de futuros pueden disminuir.

"Al Gobierno le sirve porque favorece que le bajen las tasas implícitas al dólar, al mismo tiempo que refuerza la demanda por papeles dólar linked, ya sean corporativos o soberanos, si es que en algún momento el Gobierno los emite", explicó un operador bancario.

En uno de los bancos consultados también apuntaron que el BCRA podría estar buscando algunos objetivos adicionales. Desde hace un tiempo, por ejemplo, se lanzaron los plazos fijos dólar linked, destinados exclusivamente a los agroexportadores. Por ahora, sólo Banco Nación los ofrece.

"Una de las cosas que puede estar queriendo el BCRA es que quienes toman esos depósitos, no los cubran con dólares contado sino con un préstamo dólar linked o una ON atada al oficial", explicaron en una entidad donde, no obstante, señalaron que los créditos dólar linked son muy caros porque sufren impacto impositivo vía Ingresos Brutos.

Un segundo efecto colateral de la norma, interpretó la misma fuente, sería desincentivar a los bancos a colocar ON dólar linked de sus clientes con el objetivo de cubrirlas comprando dólar contado. "En definitiva, el BCRA no quiere que el mercado le toque el spot ni le presione la tasa de los futuros, al mismo tiempo que intenta agregar oferta a los futuros", concluyó.