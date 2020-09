Al bloqueo de DNI para comprar dólares se suman límites a las transferencias: qué mira hoy el Banco Central

Ya son más de 15.000 las personas que el Central inhabilitó para comprar dólares pero los bancos no realizan una comunicación formal. Cómo enterarse

"Muchos clientes ni sabían que estaban bloqueados y quisieron comprar dólares igual", admitieron en un banco donde trabajaron el lunes a la noche y el martes a primera hora para actualizar el listado de CUIT a los que el Banco Central (BCRA) les prohibió operar en el mercado cambiario por maniobras vinculadas a redes de coleros digitales.

Con el último listado, la autoridad monetaria ya bloqueó alrededor de 15.000 CUIT para realizar compras de dólares. Las listas de los proscriptos del mercado de cambios se publican a través de una Comunicación "C" en la web del BCRA.

Sin embargo, no todos los usuarios conocen la forma de acceder a esas publicaciones y muchos se enteran de que no pueden comprar dólares al momento de tratar de hacer una operación.

Si bien el bloqueo se deriva de una investigación donde el BCRA constata movimientos sospechosos en las cuentas que sugieren la participación del cliente en una red de coleros, nadie le avisa al titular del CUIT bloqueado que fue "descubierto" por el organismo y sumado a la lista de inhabilitados.

En los bancos trabajaron durante desde la noche del lunes para incorporar los últimos bloqueados a sus bases de datos y poder habilitar el cupo de septiembre. "A cada entidad le tocó una proporción. Ni bien se recibió la medida, se bloquearon estos CUIT para esa operatoria", indicaron en una institución.

El organismo que conduce Miguel Pesce vigila de cerca a las redes de coleros digitales

Más allá del bloqueo, varias entidades consultadas por iProfesional reconocieron que no les avisan a sus clientes que están inhabilitados por el organismo que conduce Miguel Pesce. "Para eso se publica la Comunicación en la web del BCRA", señalaron en un banco.

"Se enteran que están bloqueados cuando no pueden transaccionar", agregaron en otra entidad financiera. "Nosotros les avisamos solamente cuando nuestro equipo decide el bloqueo por el presunto uso indebido de la caja de ahorro en dólares", contaron.

"Teníamos muy pocos clientes entre los 15.000 bloqueados pero no hacemos ninguna comunicación de alerta. Entendemos que ningún banco lo está haciendo", apuntaron en otra entidad.

Fuentes del BCRA, en tanto, explicaron que dicha entidad no tiene obligación de avisar al cliente final y que por eso publican la Comunicación "C" en la web del organismo. Así, la comunicación con el cliente recae en el banco con el que opera.

Una aclaración importante es que el bloqueo del BCRA sobre el CUIT es sólo para comprar dólares en cualquier cuenta o entidad financiera.

En cambio, las cuentas en sí mismas en dólares no se bloquean al ingresar en el listado. Se puede seguir accediendo a ellas y usarlas pero no se puede volver a comprar divisas.

Rechazo de transferencias

A diferencia de lo que sucede con los CUIT de las personas que no pueden comprar dólares y se enteran al momento de tratar de operar, hay otra medida impulsada por el BCRA donde el usuario sí se entera en el momento.

Se trata del bloqueo y eventual rechazo de transferencias a cuentas en dólares. Como parte de las medidas para intentar solucionar el problema de los coleros digitales, la autoridad monetaria estableció a mediados de julio que sólo se puede recibir una transferencia mensual de moneda extranjera.

Los bancos están obligados a frenar transferencias en dólares si el cliente no puede justificarlas

"Sigue operando el bloqueo a partir de la segunda transferencia en dólares. El cliente debe dar una justificación al día siguiente, con un límite horario, antes de que sea cancelada la operación", recordaron en un banco.

En esos casos, las entidades deben contactar proactivamente al cliente e informarle que frenaron la transferencia hasta que pueda dar explicaciones sobre las razones. Esto se hizo con la idea de que los coleros no puedan transferir el cupo de dólares mensual a una cuenta recaudadora.

Fallas y quejas

En el primer día de septiembre, las aplicaciones bancarias tuvieron inconvenientes técnicos durante la mañana. Varias entidades atribuyeron eso al procesamiento del último listado que publicó el BCRA. Otras hablaron de problemas en los servicios de consulta del organismo que dirige Miguel Pesce, que fueron negados desde el BCRA.

"Algunos clientes se quejaban en las redes sociales de que no podían comprar y no era porque fallaba la app sino porque ellos estaban bloqueados por el BCRA", se quejaron en una entidad.

Según lo publicado por iProfesional, solo en el día de ayer, 1 millón de personas habría comprado su cupo de u$s200. En el primer día de septiembre, las reservas del BCRA sufrieron el impacto de esas ventas y cayeron u$s142 millones. Esa merma se suma a la baja de u$s490 millones de agosto (fundamentalmente impulsada por las ventas de dólares en el mercado de contado).

En una entidad donde prefirieron el anonimato confesaron: "Solo el martes hicimos 100.000 ventas de dólares, casi u$s20 millones en un día".

Los primeros días del mes concentran la mayor demanda de dólar ahorro, por el pago de sueldos

Por su parte, en un banco público se refirieron a la dinámica estacional de la demanda: "La compra viene creciendo con respecto a agosto. Veníamos con un salto grande desde abril y fue creciendo mes a mes, a un ritmo que ronda el 20% mensual. Se va repitiendo esa tendencia. En septiembre vuelve a tocar un máximo de operaciones en el primer día. Esto pasa los primeros días del mes y obedece fundamentalmente a las fechas del cobro de sueldos".

Los problemas y las demoras en las bancas móviles evitaron que la cantidad de compradores se incrementara más allá del millón en la primera jornada del mes. "Vendimos mucho el martes, después de las 13 horas, cuando pudimos terminar de procesar el listado de bloqueados por el BCRA", dijeron en una entidad.

Desde Banco Provincia, en tanto, destacaron: "Durante la jornada del martes se atendieron sin mayores inconvenientes todas las operaciones de compra de divisas junto a la gran cantidad de transferencias, pagos de impuestos y servicios que se concentran los primeros días del mes", afirmaron.

Y agregaron que los problemas en otras instituciones impulsaron las operaciones cambiarias al interior de la entidad bonaerense: "Creemos que gran parte de la demanda fue causada por la caída temporaria de otros homebankings. De manera que los clientes que operan con varios bancos realizaron sus compras en aquellos que estaban operativos".