De vendedor ambulante de corbatas a "gurú" de las inversiones: dónde recomienda poner plata

Gonzalo Pereyra Saez posee unos 500 mil seguidores en sus redes sociales, a los que asesora en inversiones. Habló con iProfesional sobre su cartera ideal

La historia de Gonzalo Pereyra Saez (33) indica que con perseverancia y pasión se pueden superar todos los obstáculos, y lo llevó a ser en la actualidad un referente de las finanzas en redes sociales.

Su origen es humilde: a los 16 años comenzó trabajando como vendedor ambulante de corbatas, luego tuvo un local de puertas blindadas que al poco tiempo quebró, y hasta llegó a montar un emprendimiento textil, cuyo desenlace también fue para olvidar.

La experiencia adquirida le sirvió para formarse, a lo que sumó estudios en la carrera de Derecho, donde se recibió de abogado.

Al mismo tiempo se apasionó por las finanzas, como herramienta para poder crecer económicamente. Por eso estudió, realizó cursos y leyó mucho material relacionado, que lo llevó a brindar recomendaciones a través de Youtube, Facebook e Instagram.

Así, algo que comenzó como un hobby, se convirtió en un fenómeno que ya cuenta con una comunidad compuesta por 500 mil seguidores a la que Pereyra Saez les brinda sus consejos, bajo el lema "sé diferente".

Para conocer más de este fenómeno, iProfesional conversó con Gonzalo Pereyra Saez, que cuenta sobre su pasión y cuáles son las recomendaciones de inversión que les realiza a los lectores.

-¿Qué te llevó a dejar de vender corbatas para volcarse a ser asesor de finanzas?

-A los 16 años conseguí mi primer trabajo, un trabajo informal. Fui vendedor ambulante de corbatas por los Tribunales (Ciudad de Buenos Aires). Para esa época era un chico muy tímido, muy inseguro (y lo sigo siendo un poco), pero no me quedaba más remedio que hablar con la gente, en este caso, con abogados y jueces. Ese fue mi primer contacto con las ventas y con un mundo que me gustaba mucho, el de los negocios. Poco tiempo después, mi madre y su pareja son despedidos por reducción de personal de una empresa de puertas de seguridad, en ventas y en fábrica. En ese momento me di cuenta que podía montar un negocio, tenía un producto y tenía una persona que sabía venderlo. Es así que nace mi primer emprendimiento: un negocio de puertas blindadas en un subsuelo de una galería. Le fue muy bien al principio, por lo que pude anotarme en la UADE a estudiar Derecho, pero al poco tiempo me fundí, manejé muy mal el dinero, y el resto de las cosas, y la matemática me terminó pasando factura.

Esta experiencia me sirvió para encarar otros proyectos, hasta que cuando faltaba poco tiempo para recibirme de abogado, se me ocurrió armar un sitio digital sobre esta temática, en donde gracias a Facebook logre generar muchísimo tráfico y, con ello, muchísimos casos de todo tipo y empecé a derivarlos. De repente, me encontré con muchos pesos y no quería volver a repetir las experiencias del pasado. Fue ahí cuando empecé a interesarme por el mundo de las inversiones. Entendí rápido que el plazo fijo no era una opción correcta, y empecé a estudiar el tema con mucha profundidad. Comencé a aprender y a practicar con dinero real, el 90% de lo aprendido fue por ser autodidacta. Es que si bien tomé cursos varios, prácticamente no me sirvieron, aprendí del mercado por mi cuenta, a los "golpes".

-¿Cuáles son las inversiones que recomendarías en este momento?

-Estamos en un momento muy particular. Yo diversificaría bastante mis inversiones: una parte la destinaria a un fondo cotizado que invierta en desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos, debido a que estos se caracterizan por estar obligados a repartir las ganancias por dividendos. Por lo cual, es muy interesante para generar renta. Otra parte la pondría en empresas de consumo masivo, y otra porción la volcaría a rubros muy golpeados por la pandemia, como hotelería o empresas aéreas. Otro porcentaje de la cartera lo pondría en Bitcoin y ethereum y, por último, otra parte en fondos que inviertan en las principales empresas tecnológicas de China y Estados Unidos.

La pasión por generar dinero lo llevó a transformarse en un boom en redes sociales, donde cuenta unos 500 mil seguidores.

-¿Qué temas puntuales te produjeron mayor curiosidad y en cuáles te especializás?

-Las inversiones me produjeron curiosidad inmediatamente, la idea de que la plata trabajara para mí me parecía increíble. Empecé con instrumentos de renta fija, es como el camino natural: de los plazos fijos a las cauciones, de las cauciones a las acciones. De ahí a los derivados, contratos futuros u opciones, llegando a dominar instrumentos más complejos, como los sintéticos y otras estrategias con derivados.

-Manejás una comunidad de inversores, ¿qué necesidades tiene el ahorrista actual?

-Depende un poco del perfil: el inversor más joven tiene un perfil más agresivo, mientras que las personas de 40 años en adelante tienen perfiles más moderados o, incluso, conservadores. De todas formas, el común denominador entre todos los inversores argentinos es, en principio, que la inflación no destruya sus ahorros. Es decir, obtener una rentabilidad por encima de la inflación ya es lo suficientemente bueno y, por otro lado, dolarizar las carteras. Tener una cartera dolarizada es una prioridad para todos los perfiles, sin duda.

-¿A qué factores responde este comportamiento?

-Porque la historia económica de nuestro país no genera confianza, las personas trabajan muchas horas durante mucho tiempo y, de repente, observan como sus ahorros se ven licuados. Esto es sumamente injusto, es natural que se demanden instrumentos vinculados a una moneda dura.

La mayor parte de los inversores busca no perder contra la inflación y seguir al dólar , dice Pereyra Sáez.

-¿En qué tipo de inversiones observás que esta gente busca invertir?

-La mayoría de las personas se inclinan por instrumentos financieros seguros, instrumentos de renta fija en pesos o en dólares para los más conservadores. En cambio, los perfiles más agresivos, con mayor tolerancia a la volatilidad, incorporan renta variable, como acciones de compañías argentinas o norteamericanas, ya sea por medio de Cedears o directamente en un bróker extranjero. También entre estos perfiles se está empezando a adoptar con fuerza la operatoria con criptomonedas, ya que es muy fácil dolarizar de esa forma.

-En cuanto al país, ¿cómo ves el clima financiero para hacer inversiones?

-No lo veo muy bien. Tenemos un país donde los políticos, sin importar partido, son capaces de comprar fideos o barbijos con sobreprecio, donde gastar más de lo que entra es una constante, donde la confianza se pierde día tras día. Pienso que las personas están cansadas, es por eso que a medida que la tecnología lo permita, los inversores buscarán escapar del riesgo argentino por todas las vías posibles.

Pereyra Sáez brinda su cartera diversificada de alternativas de inversión, enfocada en instrumentos del exterior.

-¿Qué tipo de instrumentos y mejoras en las inversiones deberían implementarse?

-En Argentina, el funcionamiento del bróker a veces se torna tedioso. Muchas veces las órdenes no entran o demoran en ejecutarse o, simplemente, no se puede ingresar a la plataforma. Hay un tema tecnológico por resolver. Por otro lado, creo que los inversores deberían poder acceder a otros mercados con mayor facilidad. Es muy complicado, para un inversor argentino, comprar una empresa china o norteamericana, sin pagar excesivas comisiones.

-¿Qué cosas debería hacer el Gobierno para darle seguridad a los inversores?

-Me parece que el Gobierno tiene muchos problemas, nuestro país no estaba en condiciones de recibir una pandemia, no sé cuánta libertad de acción tienen en la toma de decisiones. Es un escenario en extremo complejo y las capacidades de Argentina, para afrontar una situación así, son pocas. La forma de dar seguridad a los inversores es la única posible, la de generar confianza, pero para ello debería construirse un espacio de consenso entre todos los espacios políticos. Cosa que, muchas veces, parece poco probable en Argentina.Por el momento, sólo nos queda esperar para ver qué ocurre cuando dejemos la pandemia atrás. No parece muy alentador el panorama.-