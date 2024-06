Con una fortuna que en 2021 ascendía a 8.600 millones de dólares, George Soros, nacido en Budapest en 1930 es el presidente de Soros Fund Management LLC y es reconocido como uno de los inversionistas más importantes y exitosos de la historia.

Desde iProfesional te contamos cuál es la estrategia que le permitió cosechar gran parte de su fortuna.

Cómo invierte George Soros

Soros utiliza una estrategia conocida como "contrarían investing". Este modelo de inversión consiste en analizar activos de la bolsa y estimar si el precio de mercado se condice con el valor "real" del activo, es decir, si la cotización corresponde con el valor intrínseco.

De esta forma, si el mercado está en lo "correcto", el empresario no invierte, pero si el mercado se "equivoca", ofreciendo un "precio más bajo", entonces el empresario invierte. Uno de los casos más conocidos es el de la libra esterlina.

El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 1992 en el que el magnate forzó la devaluación de la libra y forzó su devaluación, ganando, en una sola operación, u$s1.100 millones, provocando también una corrida contra las monedas de España, Italia, Irlanda y, en menor medida, Francia.

La operación fue simple: el empresario manejaba un fondo de cobertura, a través del cual convirtió 10.000 millones de libras esterlinas en marcos alemanes. En ese entonces, un barril de petróleo costaba u$s20 y la onza de oro unos u$s345, aproximadamente una quinta parte del valor actual, lo que implicaría, a valores presentes, una operación por 50.000 millones de libras esterlinas actuales y una ganancia de más de u$s5.000 millones actuales.

Soros generó una fortuna con una simple operación contra la libra esterlina

Para comprender su estrategia, hay que remontarse a los años 90 cuando la libra como el resto de las monedas de la entonces Comunidad Económica Europea estaban unidas por un tipo de cambio semifijo. En el caso concreto de Inglaterra, estaba atada al marco alemán, concretamente a 2,95 marcos por cada libra, con la condición de fluctuar hasta un 6% en torno a ese valor.

En ese entonces, en un contexto de reunificación de Alemania, a pocos años de la caída del muro de Berlín, había generado que el estado tenga que afrontar algunos gastos que derivaron en déficit fiscal, incremento del dinero circulante e inflación.

Para contener un aumento desproporcionado en los precios, el Bundesbank subió las tasas de interés, apreciando su moneda. Este hecho generó que los países vecinos hagan lo mismo, para competir con Alemania, excepto Inglaterra que no podía subir las tasas, ya que, entre otros problemas, tenía un alto nivel de desempleo.

En ese contexto, el empresario realizó la operación mencionada e Inglaterra, para defender su divisa, compró todas las libras que pudo en el mercado, adquiriendo no solo la operación de Soros, sino casi todo lo que se ofrecía, con un total aproximado de u$s15.000 millones.

Asimismo, subió las tasas de interés en un 15%, pero no funcionó, teniendo que salir de la CEE, cayendo la libra un 15% contra el marco alemán y 25% contra el dólar. Luego de eso, Soros compró con esos marcos todas las libras que estaban a bajo precio y obtuvo la ganancia mencionada.

En este sentido, en una entrevista con The New York Review of Books, señalo que una de sus estrategias de inversión es analizar el "lado oscuro" del mercado. Es decir, ver lo que pasa, reconocer un problema y hacer algo al respecto.

El empresario analiza el "lado oscuro" del mercado

"Aprendí a mirar el lado oscuro, el que mucha gente no ve. Me ha servido bien en los mercados financieros y ahora me guía en mis labores de filantropía. Hasta que no encuentro una estrategia ganadora, aunque sea de forma tenue, no me doy por vencido. En el peligro reside la oportunidad, siempre hay oscuridad antes del amanecer", aseguró el empresario.

Asimismo, el empresario cuando invierte en un activo suele hacerlo con precaución hasta que "confirma" su hipótesis, mitigando los riesgos, ya que, según él, es muy importante tener el rango de beneficios o pérdidas en el proceso de inversión.

Por último, George Soros, toma muy en cuenta las tendencias del mercado, alcista o bajista, como también las fases: si se encuentra en fase temprana, invierte mucho, mientras que en una fase avanzada se beneficia de los cambios. Además, en tiempo de crisis, invierte en grandes empresas que suelen caer, aunque menos que las pequeñas, las cuales conoce que, cuando se recupere la economía, subirán considerablemente de precio.