El proyecto de ley del Presupuesto de 2025 todavía no ingresó en la Cámara de Diputados, pero los principales bloques opositores anticipan cuál será la madre de todas las batallas: las voces que comandan Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Consenso Federal anticiparon que le exigirán al presidente Javier Milei que recorte las exenciones tributarias a los regímenes especiales de empresas para recaudar unos u$s10.000 millones adicionales.

En eso coincidieron consultados por iProfesional referentes de la Cámara baja como Germán Martínez, de Unión por la Patria; Oscar Agost Carreño, de Hacemos Consenso Federal, y Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical.

Diputados de la oposición plantean mayor recaudación para el Presupuesto 2025

Según todos los informes que circulan, los diputados de esos bloques estiman que la Nación deja de recaudar un 4,7% del PBI en regímenes especiales que benefician a grandes empresas en nombre de acuerdos para promover esas actividades firmados en el pasado.

Eso equivale aproximadamente a 23.000 millones de dólares, que el Estado deja de percibir en sus arcas. Con una suma sensiblemente menor en las reservas del Banco Central, el presidente Javier Milei se animaría a salir del cepo cambiario. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) una ayuda de unos u$s10.000 millones para liberar el cepo.

Para tener una idea de lo elevado del agujero fiscal de esos regímenes, el déficit fiscal que Milei encontró al asumir el 10 de diciembre de 2023 era de 5% del PBI. Los diputados le pedirán que resigne un 2% de ese "gasto tributario", así se lo llama, para que pueda compensar el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables y que, por ejemplo, se disponga un aumento a jubilaciones o el envío de fondos al transporte o los docentes en las provincias.

El régimen de exención tributaria más emblemático es el de Tierra del Fuego, establecido por ley 19.640 en 1972, que hoy favorece a dos empresas reconocidas como Mirgor, de Nicolás Caputo, y Newsan, de Rubén Chernajovsky. El argumento del Gobierno para no avanzar contra esos beneficios impositivos es que son "derechos adquiridos".

También hay otros grandes beneficiarios de esas exenciones, como las empresas digitales Mercado Libre o Globant, que gozaron de la promoción a la economía del conocimiento.

En su momento, las empresas radicaron ciertas inversiones con la premisa de que el Estado les dejaría de cobrar impuestos, por lo cual eliminarles el beneficio podría implicar juicios al Estado, argumentan en el Gobierno.

El diputado Oscar Agost Carreño, de Hacemos Consenso Federal, señaló a iProfesional que "es mentira que esos incentivos fiscales sean derechos adquiridos, porque toda ley toca derechos y esos les preocupan, pero las generadoras de energía también tienen derechos y dejaron de pagarles".

Presupuesto 2025: la oposición quiere eliminar exenciones tributarias

Lo mismo planteó el diputado Martín Tetaz, de la UCR, que tiene el aval del jefe del bloque del radicalismo, Rodrigo De Loredo. "En el Presupuesto 2025 vamos a recortar un 2% del PBI de beneficios de empresarios como los de Tierra del Fuego o Mercado Libre". Señaló que ese 2% implicaría un "gasto tributario" de u$s10.000 millones que recuperaría el Tesoro.

"No se puede hablar de derechos adquiridos frente a esta situación de crisis, además recortamos la exención que tenía el impuesto al tabaco en la Ley Bases pese a las resistencias que había", dijo Tetaz en referencia al impuesto a los cigarrillos que no pagaba la tabacalera Sarandí, perteneciente a Pablo Otero, un empresario casi desconocido, pero con amplios contactos en toda la política nacional.

En la discusión del Paquete Fiscal, la oposición impuso la quita de ese beneficio, que implicaba un 0,5% del PBI, unos u$s2.500 millones, pese a que la Casa Rosada se opuso, pero fue confirmado por el Senado. Luego de eso, la Corte Suprema ratificó que Otero debía pagar el impuesto, por cuya quita vendía los cigarrillos nacionales a la mitad de precio y había controlado el mercado en sectores populares.

La oposición exigirá a Milei que en Presupuesto 2025 recaude u$s10.000 millones adicionales

"Tenemos que tener un presupuesto equilibrado para poder salir del cepo. Quisimos hacerlo en el artículo 111 de la Ley Bases, pero eliminaron ese artículo", recordó Tetaz.

En ese artículo, se instaba al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 60 días de sancionada la ley enviara al Congreso un proyecto para incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un 2% del PBI "mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2º del decreto 1731/2004".

Ese artículo fue votado en la Cámara de Diputados por 148 diputados de la oposición a 107 del oficialismo. Pero en el Senado fue eliminado porque las seis provincias patagónicas impusieron la lógica de actuar en bloque para defender a Tierra del Fuego. Además de esta, se sumaron Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

En el bloque del PRO, allegados a Cristian Ritondo, aseguraron que la bancada macrista no apoyaría la reducción de exenciones porque argumentan que no se puede insistir en el mismo año parlamentario con la misma propuesta.

En Hacemos, en tanto, hay dudas sobre el voto de Ricardo López Murphy y del propio Miguel Angel Pichetto, que no sentó posición sobre el tema por ahora.

En el bloque de diputados del peronismo, allegados al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señalaron a iProfesional que la bancada está "armando una propuesta propia de reducción de gasto tributario". Pero desacreditaron las intenciones de la UCR y Hacemos. "La UCR y a Hacemos están de vacaciones y tiran bombas de humo, porque van a usar eso de excusa para votarles el presupuesto a los libertarios", señaló una alta fuente del bloque peronista.

La bancada macrista no apoyaría la reducción de exenciones

Debate político por desconfianza en los mercados: ¿habrá salida del cepo?

Estiman que estos temas se discutirán en la segunda parte de agosto y después con el Presupuesto de 2025. Pero el debate político comenzó desde ahora porque la economía genera crisis de desconfianza en los mercados por la falta de perspectivas de una salida del cepo.

Es por eso, que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió anunciar la rebaja al Impuesto PAIS para agosto o septiembre y la eliminación completa a fin de año, con el fin de dar una perspectiva de salida del cepo. Pero lo cierto es que la falta de dólares y las bajas exportaciones, sumado al atraso cambiario, generan preocupación en los mercados y una presión sobre el dólar, el riesgo país y los bonos argentinos.

El fuerte debate sobre el "gasto tributario" está instalado y con la sospecha fuerte de que la administración nacional, tanto en épocas del kirchnerismo como de Milei, no abordó este conflicto porque los empresarios que gozan de esos beneficios suelen financiar campañas.

"Nosotros también lo advertimos en el recinto, lo hemos dicho, incluso de que no se les ocurra mandar el presupuesto sin contemplar los dos puntos que pedimos bajar el gasto tributario. Si no, vamos a meter mano al Presupuesto, que no es la idea, por supuesto", dijo Agost Carreño a iProfesional.

"Les hemos advertido al Gobierno de mil formas que el gasto tributario, sobre todo ahora que se aprobó el RIGI y sube del 4,7% al 6,8% tiene que bajar: entiendo que el Gobierno tomó nota de eso y esperemos que es lo que venga", dijo el diputado cordobés que además preside el PRO en Córdoba.

Entre los diputados radicales y de Hacemos aseguran que el ahorro, o mayor recaudación de la eliminación del "gasto tributario" podría aplicarse a cerrar el rojo fiscal y a que dejen de recortar gastos en universidades, transportes del interior y sobre todo dejan de licuar jubilaciones.

Las exenciones tributarias, en suma, se componen de exenciones del IVA, la reducción del IVA a productos primarios, y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, entre otros componentes. También existe una exención del IVA a prestaciones médicas, una reducción de ese impuesto a la construcción de viviendas, y a los servicios educativos.

Además, hay exenciones al impuesto a las Ganancias a fundaciones y asociaciones, diferenciales de alícuotas y exención en el sur del país del impuesto sobre los combustibles, reducciones de contribuciones patronales por zonas geográficas, exención de depósitos en el impuesto a BBPP, regímenes de promoción como los de Tierra del Fuego, otros que permiten a micro y pequeñas empresas computar a cuenta el 100% del impuesto al cheque, el régimen de promoción minera, de economía del conocimiento y de biocombustibles, entre otros.