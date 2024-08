Federico Nano es pionero en América Latina en el mundo fintech, debido a que hace más de 20 años fundó la primera plataforma digital que inauguró el concepto de billeteras móviles y cuentas virtuales en la región: Monedero.

De hecho, luego fundó una compañía que resolvió el ciclo operativo del circuito de pagos entre negocios, ofreciendo un modelo simple y adaptable para cada enlace comercial. Y hoy es fundador y director de las firmas Callao Holding y B2FI.

Por lo tanto, Nano vivió tanto el desarrollo como el desarrollo de las fintech en las últimas décadas y, en una entrevista con iProfesional, detalla cuáles son los desafíos de estas plataformas financieras para convivir con los bancos y de qué manera se debe regular el sector para brindarle mayor seguridad.

Incluso, responde respecto a la acusación del sector bancario sobre la gran flexibilidad que tienen las fintech a la hora de operar, mientras que las entidades tradicionales deben tener encajes de dinero y se encuentran regulados por el Banco Central.

-¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que hoy tiene una fintech respecto a los bancos?

-En general, se piensan a las fintech y los bancos como antagónicos. La realidad es que ninguno de los dos tiene que convertirse en el otro sino que tienen que trabajar en conjunto. A rasgos generales, las fintech cuentan con mayor accesibilidad para los prestatarios y mayor agilidad en la tramitación de los préstamos, y en un menor costo financiero total frente las entidades financieras no bancarias reguladas.

Por otro lado, el desarrollo de las fintech conlleva un aprovechamiento de la tecnología para brindar soluciones que los bancos tradicionales no ofrecen y son más ágiles e innovadores. Pero, insisto, deberíamos trabajar en conjunto y que no sea una exclusión. No se trata de eliminar a los bancos sino de llevar el banco hacia afuera.

-Pero los bancos sostienen que las billeteras tienen más beneficios y flexibilidad para operar que ellos y que presentan riesgos respecto a los fondos de los clientes, ¿qué opina al respecto?

-Creo que la clave de esto es que hoy en día no existe un marco regulatorio para las fintech. Las billeteras virtuales no tienen un modelo de negocios, y eso hace que, en cierto sentido, se vuelva anticompetitivo respecto a los bancos. Por eso considero que las billeteras digitales y los bancos tradicionales operan bajo marcos regulatorios distintos en Argentina, lo que da lugar a una dinámica compleja. Las fintechs, con su menor carga regulatoria, pueden innovar rápidamente y ofrecer servicios más ágiles y accesibles.

Sin embargo, esta flexibilidad también implica menores estándares de protección de fondos, lo que puede representar un riesgo para los clientes. Por otro lado, los bancos, sujetos a regulaciones más estrictas, garantizan una mayor seguridad y estabilidad financiera, aunque a costa de una menor capacidad de innovación rápida.

Esta relación tensa revela una resistencia por parte de los bancos a ceder terreno y compartir el ecosistema financiero, mientras que las fintechs buscan evitar caer bajo regulaciones que puedan limitar su agilidad. Aquí es donde el open banking puede desempeñar un papel crucial.

Es que al fomentar la colaboración y la interoperabilidad entre bancos y fintechs, el open banking tiene el potencial de mejorar significativamente el ecosistema financiero, combinando la innovación y accesibilidad de las fintechs con la seguridad y confianza de los bancos tradicionales. En última instancia, esto beneficiaría a los consumidores, ofreciéndoles lo mejor de ambos mundos.

-¿En qué aspectos deberían legislarse en las billeteras?

-Básicamente todo. No existe hoy un marco regulatorio dictado por el Banco Central que establezca un modelo de negocios para desarrollar las billeteras virtuales o que diga cómo se debe operar. El principal objetivo debería ser el establecimiento de un entorno de mayor competencia entre los distintos actores del mercado que permita elevar los niveles de financiamiento para empresas y familias. Hoy en día no existe igualdad de condiciones entre las fintech y los bancos tradicionales, hay una asimetría regulatoria e impositiva entre unos y otros, que atentan contra el desarrollo de la inclusión financiera.

-Por ejemplo, ¿en qué puntos se debería focalizar una normativa sobre fintech?

- Uno de los casos es la interoperabilidad entre fintechs y bancos, en el que la normativa debe promover la interoperabilidad bancaria con un enfoque en que la cuenta y sus datos son propiedad del cliente. Similar a lo que sucedió en el mercado de telefonía móvil en Argentina, donde la portabilidad numérica permitió a los usuarios cambiar de proveedor manteniendo su número. Así, las cuentas bancarias deberían poder moverse fácilmente entre distintas entidades.

Esto mejoraría la competencia, obligaría a todas las instituciones financieras a mejorar sus servicios y ofrecer mejores experiencias a los usuarios, y empoderaría a los clientes al darles más control sobre sus datos y relaciones financieras.

Otro punto a incluir en la normativa es la regulación proporcional y flexibilidad, reconociendo las diferencias entre fintechs y bancos tradicionales. Es vital evitar cargas regulatorias excesivas que puedan sofocar la innovación. En lugar de imponer regulaciones pesadas, se debería optar por un enfoque basado en el riesgo que ajuste los requisitos según el tamaño, la complejidad y el modelo de negocio de cada fintech. Esto permitirá que las mismas crezcan y evolucionen, ofreciendo nuevos servicios innovadores sin comprometer la seguridad y la estabilidad del sistema financiero.

También se debería regular la innovación en pagos digitales, en el que la normativa debería fomentar la adopción de nuevas tecnologías de pago, como pagos instantáneos y criptomonedas. Al promover la integración de estas tecnologías, se puede mejorar la eficiencia y la velocidad de las transacciones, reducir los costos asociados y ofrecer a los consumidores más opciones de pago.

-Los bancos requieren un encaje de los fondos como respaldo, ¿de qué manera las billeteras podrían amoldarse a esto?

-En Argentina, las fintechs que operan billeteras virtuales bajo la figura de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) ya mantienen sus fondos en bancos tradicionales, lo que significa que estos fondos están sujetos a las mismas reglas de encaje que los depósitos bancarios. Esto garantiza que el dinero de los usuarios esté adecuadamente respaldado y protegido. Además, este modelo permite a las billeteras digitales ofrecer la misma seguridad que los bancos tradicionales, mientras continúan aprovechando su capacidad para innovar y mejorar la experiencia del usuario.

En este sentido, la regulación inteligente y adaptada a la naturaleza de las fintechs no solo es posible, sino que también es beneficiosa para todo el ecosistema financiero.

-¿Hacia dónde considera que apunta el negocio de las fintech y de qué manera considera que será su relación con los bancos y el modelo de negocio que se viene como tendencia en base a las fusiones y adquisiciones de algunos jugadores?

-Creo fervientemente en el trabajo en conjunto entre los bancos tradicionales y las fintech. Uno no debería absorber al otro ni trabajar en su detrimento. Me imagino un vínculo de coexistencia. Creo que el negocio de las fintechs apunta a una expansión continua y diversificación de su cartera de servicios, buscando rentabilizar cada vez más sus operaciones.

Muchas de estas billeteras están trascendiendo los límites de los servicios estrictamente financieros y están desarrollando ecosistemas integrales que permiten a los usuarios concentrar la mayor cantidad de transacciones posibles, tanto financieras como no financieras, en una única plataforma. Esta evolución está llevando a las fintechs a convertirse en super apps de lifestyle, ofreciendo desde pagos y transferencias hasta servicios de comercio electrónico, entretenimiento y gestión personal.

Asimismo, respecto a los servicios, creo que las fintechs incrementarán la adopción de nuevas tecnologías, como por ejemplo blockchain, para mejorar la eficiencia y reducir costos de sus operaciones.

En cuanto a la relación con los bancos, es probable que veamos una tendencia creciente hacia las fusiones, absorciones y asociaciones estratégicas. Los bancos tradicionales pueden beneficiarse de la agilidad y capacidad de innovación de las fintechs, mientras que estas últimas pueden aprovechar la infraestructura y la base de clientes establecida de los bancos.

Este modelo de colaboración permite crear sinergias que potencian las fortalezas de ambos sectores, brindando a los usuarios una experiencia más completa y eficiente. Así, el futuro del ecosistema financiero se perfila como un entorno donde la integración y la cooperación son claves para el éxito y la satisfacción del cliente.