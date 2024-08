El dólar blue se vende este jueves con una baja de diez pesos, a $1.315 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.292; mientras que el dólar MEP opera en $1.273.

Según un consenso entre diversos analistas y consultoras, las dos recientes derrotas de Milei en el Congreso (Jubilaciones y rechazo en Diputados al DNU de SIDE) generan una incertidumbre que podría comprometer la estabilidad económica y retrasar la implementación de medidas clave como la eliminación del cepo cambiario.

Los expertos consultados por iProfesional coinciden en que el gobierno de Milei se enfrenta a un desafío sin precedentes: conciliar sus ambiciosos objetivos económicos con las presiones políticas del Congreso. Si bien el presidente ha logrado avances significativos en materia de estabilización, la falta de una mayoría propia en el Legislativo lo obliga a negociar y ceder en algunos puntos, lo que podría socavar la credibilidad de su programa económico.

La reforma jubilatoria es solo un ejemplo de cómo la política está interfiriendo en la toma de decisiones económicas. El Fondo Docente, la aprobación del presupuesto y la discusión sobre el levantamiento del cepo cambiario son otros temas candentes que están siendo objeto de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los analistas advierten que la persistencia de este clima de incertidumbre podría desalentar la inversión, generar expectativas inflacionarias y dificultar la recuperación económica. Sin embargo, también hay quienes son optimistas y consideran que el gobierno tiene las herramientas necesarias para superar estos obstáculos y alcanzar sus metas.

En este contexto, resulta fundamental analizar las posibles consecuencias de las decisiones políticas que se adopten en los próximos meses, con el objetivo de brindar una visión más completa de la situación económica argentina y de los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei.

La economía enfrenta desafíos políticos

De acuerdo con la consultora Econviews, hay varios temas económicos que ahora pasan a depender directamente de criterios políticos, donde el caso más evidente fue la aprobación en el Senado, por abrumadora mayoría, del cambio en la fórmula de pagos jubilatoria. SI bien el presidente Milei dijo que vetará la iniciativa, por las votaciones en ambas cámaras, es probable que haya dos tercios de los votos para insistir en la medida y esterilizar el veto.

Por esta razón, sus expertos recalcaron en la necesidad de este tema de cerca, dado que -detrás de esto- viene el Fondo Docente (FONID) y la aprobación del presupuesto que debería aterrizar en la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre, en sólo tres semanas.

"Uno puede decir que parte de todo este circo es el juego normal de la democracia. Pero esta es una situación sui generis. Políticamente hablando, es un gobierno con buena popularidad, pero con muy pocos legisladores y muy poca experiencia política. Del lado de la economía estas iniciativas le pegan a la línea de flotación del programa ya que el ancla de la estabilización es y será la política fiscal", alertaron.

En este contexto, señalaron que hoy la salida del cepo depende más de la política que de la economía, dado que la preocupación política más grande de Milei parece ser el tema de un rebrote inflacionario, en un escenario en el acumuló credenciales bajando la inflación mensual del 25 al 4% y teme que un mes de 7 u 8% le queme la popularidad.

Por qué el Congreso da malas noticias

Según los expertos del bróker Consultatio, la sanción de la ley de reforma jubilatoria en el Senado es una mala noticia por dos motivos. Primero, porque el impacto fiscal de la ley es significativo, no solo por el ajuste 8.1% de las jubilaciones, sino porque dicho ajuste es retroactivo a abril y porque viene acompañado de otros puntos que hacen tambalear la sostenibilidad del sistema.

Y en segundo lugar, explicaron que es una mala noticia porque refleja cierta incapacidad del Gobierno de negociar en el Congreso proyectos de ley con impacto macro. Esto se debería haber previsto y, de hecho, en una primera instancia se especulaba que Milei estaría dispuesto a hacer el ajuste del 8.1%, dado el espacio fiscal ganado a lo largo del año, como señal de predisposición para que la ley anule el resto de los puntos.

"Sin embargo, el oficialismo decidió entrar en una guerra con la oposición, incluyendo sus principales aliados, como el PRO, no solo por este punto, sino por el pliego de Lijo, el decreto de la asignación de gastos reservados para inteligencia y el aumento de sueldo de Senadores", advirtieron.

Los analistas apuntaron que en los próximos meses el Gobierno se enfrentará a una disyuntiva: mantener el status quo con el objetivo de profundizar la desinflación, o salir del cepo con el fin de despejar el horizonte cambiario de cara a 2025.

"Nuestra visión es que el Gobierno no está lejos de poder levantar las restricciones cambiarias y propiciar una unificación "desde abajo hacia arriba" sobre todo porque entendemos que el equipo económico hizo el trabajo necesario como para minimizar el traslado a precios de un nuevo ajuste cambiario. Como vimos, la cobertura frente a ese escenario no está cara, aunque creemos que todavía podría haber algunos puntos de entrada incluso mejores si es que la "racha compradora del BCRA" se mantiene algunas ruedas más y el ministro Caputo sale a ratificar el rumbo del programa económico en medio de semanas turbulentas en el frente político", concluyeron.

Optimismo futuro

Para los analistas de la consultora que dirige Miguel Kiguel, Milei es un "gran comunicador" y así como explicó que habría que bancar una recesión en diciembre pasado, podría tranquilamente explicar que el costo de la salida del cepo es un poquito de inflación de manera temporaria, más aún cuando la economía ya da señales de rebote.

Por otro lado, resaltaron que la procrastinación puede generar un alivio temporario al no tener suba de inflación ni la obligación de explicar nada, pero crecería el riesgo de salir del cepo por las malas. O no salir y tener la paz de los cementerios, porque la economía no va a crecer si hay cepo.

"Nuestro pronóstico de crecimiento de 5% para el año que viene es sin cepo, asumiendo como escenario más probable que se levante en el cuarto trimestre, aunque podría ser también en el primero de 2025. Pero para que eso pase, el análisis político tiene que ir de la mano de los riesgos económicos", estimaron.

Desde Econviews se declararon "optimistas con la Argentina", dado que estiman que, así como Milei tomó riesgos con el ajuste que derivó en un fuerte superávit fiscal y salió bien, es momento de tomar un riesgo político (menor al que se tomó en diciembre) para salir del cepo. Y esa victoria probablemente va a domesticar a todos los que empujan en el Congreso más gasto público.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1.315 para la venta y a $1.285 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.292; mientras que el dólar MEP opera en $1.273.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $969,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $949,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.551,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 40%

• CCL: 35%

• MEP: 35%