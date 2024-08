El dólar blue se vende este miércoles a $1.340 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.293; mientras que el dólar MEP opera en $1.286.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha experimentado un inusual respiro en su ardua tarea de contener la demanda de dólares. En los últimos días, la entidad monetaria ha sorprendido al mercado al convertirse en comprador neto en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), una situación atípica considerando la estacionalidad típica de esta época del año.

Según expertos relevados por iProfesional, este comportamiento del BCRA se explica por una combinación de factores, tanto estructurales como coyunturales. Por un lado, la disminución en las importaciones de energía, especialmente de gas, ha generado un ahorro significativo en divisas. Por otro lado, los importadores estarían aplazando sus pagos para aprovechar una reducción impositiva prevista para septiembre. Sin embargo, los analistas advierten que esta calma cambiaria podría ser de corta duración. La consultora estima que, a partir de octubre, el BCRA enfrentará una fuerte presión para abastecer de dólares al mercado, debido a un aumento en las importaciones y a un endurecimiento de las condiciones de acceso al MULC para los importadores.

Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario y la capacidad del BCRA para mantener el equilibrio en el mercado de divisas. Si bien el Gobierno ha reiterado su compromiso con el tipo de cambio administrado, las fuentes de mercado advierten que la reactivación económica y una mayor apreciación del tipo de cambio real podrían exacerbar las presiones cambiarias.

En este contexto, resulta llamativo que los precios de los activos financieros que ofrecen cobertura cambiaria no estén reflejando estas expectativas de mayor volatilidad en el mercado de divisas. Los expertos interpretan esta aparente desconexión como una señal de que el mercado aún confía en la capacidad del Gobierno para controlar la situación y mantener el orden cambiario.

¿Una mejora pasajera?

De acuerdo con un reporte de la sociedad de bolsa Consultatio, en los últimos días el BCRA tuvo una performance atípica: volvió a ser comprador neto en el MULC a pesar de ubicarnos en el período con la mayor estacionalidad en contra. En los últimos 15 años, durante el tercer trimestre el BCRA vendió en promedio unos 824 millones (unos 275 millones por mes). De manera anticipada, en junio el Central acumuló ventas por 47 millones y durante julio las ventas sumaron 138 millones. Pero en lo que va de agosto su performance se dio vuelta y las compras ya suman 458 millones.

Al respecto, sus expertos detallaron que existen dos factores que ayudan a explicar la reciente performance, uno de carácter estructural y otro transitorio. El primero responde a la dinámica de las importaciones energéticas, particularmente del gas: las cantidades importadas en los primeros siete meses cayeron 42% respecto a igual período de 2023, lo que en conjunción con los menores precios de la energía derivó en un ahorro de casi u$s 1,200 millones. Si bien todavía no están los datos del mes actual, en vista de lo anterior podemos presumir que esta tendencia se mantiene en agosto

El otro factor, explican, es de carácter transitorio: los importadores estarían atrasando pagos para aprovechar la baja de la alícuota del impuesto PAIS que se efectiviza a partir de septiembre. Si observamos la performance del BCRA en el MULC y del volumen operado en MAE, se puede obtener un buen proxy de la demanda de divisas. En lo que va de agosto, el acceso diario por parte de importadores se contrajo 10% respecto a julio y las compras del BCRA crecieron durante igual cantidad de ruedas en unos 273 millones.

La política también juega

Para los expertos de Cohen, si bien el gobierno logró un gran avance en estabilizar la economía con un notable ajuste fiscal, no pudo evitar una importante caída del nivel de actividad. En este sentido, resaltaron que, en un país con un régimen democrático, necesita el aval del Congreso para avanzar en las reformas y darle sustentabilidad a la política económica.

Según sus analistas, esta es una de las mayores debilidades de este gobierno desde el primer día, no solo por la muy poca presencia que tiene en ambas cámaras legislativas, sino también por la interna que tiene en su propio bloque. En la última semana, esto se hizo evidente con el Congreso avalando con amplia mayoría un cambio en la movilidad jubilatoria que tiene un costo fiscal de 0,5% del PBI para este año y de 1,2% del PBI para el próximo año.

"El presidente vetará el proyecto, pero si la oposición consigue nuevamente los dos tercios necesarios, el veto quedará bloqueado y el gobierno deberá buscar un nuevo ajuste del gasto en un momento en el que reducirá el impuesto PAIS, pilar fundamental para contener la caída de los ingresos", alertaron.

Mientras tanto, detallaron que las reservas internacionales respiran, con el BCRA comprando divisas ante la caída de una demanda contenida ante la expectativa de reducción del impuesto PAIS. Este contexto le dio volatilidad a los activos locales –aunque contenidos por el buen entorno global–, el BCRA intervino para contener la brecha cambiaria y el riesgo país volvió a cerrar la semana por encima de los 1.500 puntos básicos.

Las compras tienen fecha de vencimiento

Para Consultatio, esta sorprendente performance de la autoridad monetaria tiene fecha de expiración, dado que el Gobierno anunció que se reducirá el plazo de acceso al MULC para importadores, desde 4 cuotas de 25% de las importaciones devengadas a dos cuotas del 50% cada una.

Considerando las importaciones devengadas de bienes hasta el momento y suponiendo un devengamiento de u$s 5,000 millones en agosto, estimaron que -en el próximo mes- se deberían enfrentar pagos por cerca de u$s 7,500 millones solo en concepto de bienes, que además podrían ser superiores por la dilatación de pagos que estaría teniendo lugar en el actual mes, esto quiere decir, que el BCRA deberá entregar en octubre casi el doble de dólares para importaciones que los que entregó en junio.

Esta inquietud no se ve plenamente reflejada en los precios de mercado, o bien no lo hace de la misma manera en todos los activos. Uno esperaría que los activos que ofrecen cobertura cambiaria se anticipen a un BCRA que vuelve a ponerse vendedor en el MULC en los próximos meses. Sin embargo, los títulos dólar link siguen operando "como si nada fuera a pasar". Dicho de otra manera: el mercado no está descontando que la normalización del esquema importador vaya a ser un problema para el BCRA y aún le reconoce credibilidad plena al Gobierno, que no pierde oportunidad en remarcar que el esquema cambiario actual no se negocia (crawling + cepo), al menos en el corto plazo.

"Las presiones que veremos en el mercado cambiario pueden exacerbase con la reactivación de la actividad económica y un tipo de cambio real para los importadores que se volverá más apreciado con la baja del impuesto PAIS", alertaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1340 para la venta y a $1310 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.293; mientras que el dólar MEP opera en $1.286.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $969,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $950.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.551,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 41%

• CCL: 35%

• MEP: 35%