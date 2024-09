La bolsa porteña cae un 0,7%, contrariada por el rendimiento de los papeles del sector energético y bancario, en una jornada de clima de negocios positiva en el NYSE. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de pérdidas de hasta 1,8%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia bajista a lo largo de la curva de hasta 0,6%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan ascensos de hasta 0,6%, encabezados por el TX26.

A nivel local, desde Grupo SBS señalaron que, de acuerdo con las series oficiales del BCRA, el 12 de septiembre los depósitos del gobierno en dólares subieron u$s1528 millones a u$s2303 millones, movimiento que podría estar asociado a la compra de dólares por parte del Tesoro para pagos de intereses de los bonos soberanos a pagar en enero 2025.

"Recordamos que, a mediados de julio y tras anunciar que se esterilizarían pesos por parte del BCRA vía ventas de CCL y MEP, se anunció que se garantizaría el pago de los intereses de estos bonos con dólares girados al Bank of New York. Si bien no ha habido confirmación oficial, todo pareciera indicar que la operación de compra de dólares del Tesoro estaría asociada a ese anuncio de pagos de intereses de bonos en dólares", indicaron.

Dudas con el Presupuesto 2025

Desde Cohen indicaron que el Presupuesto Nacional 2025 estima un superávit primario del 1,3% del PBI, en línea con el 1,5% previsto para 2024, basado en un ajuste automático y un compromiso firme de frenar iniciativas legislativas costosas.

"Entre las definiciones clave, se destacan la eliminación del impuesto PAIS en 2025, la ausencia de financiamiento del FMI y la continuidad de un tipo de cambio sin saltos abruptos", precisaron.

Si bien el mensaje fiscal ha sido bien recibido por los inversores, señalaron que los supuestos macroeconómicos parecen demasiado optimistas: se proyecta una inflación y un crawling del 1,4% m/m sin una salida explícita del cepo, junto con un crecimiento del 5% (sin unificación cambiaria), además de una nueva reducción de subsidios económicos (principal componente del ajuste fiscal) sin un impacto claro en la inflación.

"En síntesis, persisten dudas sobre la consistencia interna del presupuesto y del plan económico, aunque estas no tendrían mayores implicancias prácticas, dado que históricamente esta guía fiscal no suele cumplirse. El Presupuesto constituye así un nuevo termómetro de la capacidad legislativa del Gobierno Nacional y una buena señal en materia fiscal, principal ancla del programa económico", apuntaron.

El efecto del debate en EE. UU. quedó plasmado en encuestas

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que, a casi una semana del debate, Kamala Harris sigue ganando terreno en la carrera hacia las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Según una encuesta de Morning Consult, logró una ventaja de seis puntos sobre Donald Trump. Antes del debate, ambos estaban casi empatados.

"En concreto, el 51% de los votantes la apoya frente al 45% que estaba a favor de Trump. La reciente encuesta también mostró que Harris aumentó su popularidad entre demócratas, votantes de Biden en 2020, liberales, mujeres y jóvenes de entre 18 y 34 años", precisaron.

Para los expertos, Ambos candidatos están enfocados en atraer a los jóvenes, un grupo clave entre los indecisos. Harris cuenta con el apoyo de activistas jóvenes y, tras el debate, recibió un impulso importante gracias al respaldo de Taylor Swift. Por su parte, Trump está enfocado en atraer al votante masculino joven. Por ello participa activamente en podcasts y eventos como peleas de UFC. Este último grupo es uno de los más grandes entre los indecisos y Trump apuesta a ganarse su apoyo a través de los medios menos convencionales.

"Cabe destacar que los encuestadores de Morning Consult entrevistaron a 11.022 probables votantes en EE.UU. entre el 13 y el 15 de septiembre. Por lo tanto, la encuesta no captura completamente el efecto del segundo intento de asesinato a Donald Trump. Más allá de esto, las casas de apuestas parecen no asignarle mayor relevancia, ya que la diferencia entre Kamala y Trump se amplió desde el viernes pasado: de 55% vs 45% a 56% vs 44%", indicaron.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva, mientras los analistas evaluaban nuevos datos de ventas minoristas a la espera de una reunión de la Reserva Federal, crucial para el recorte de las tasas de interés.

Las acciones se están preparando para ganancias a medida que aumentan las probabilidades de un recorte de tasas del 0,5% por parte de la Fed, con solo un día para que los funcionarios revelen su decisión de política monetaria. Se espera que la reunión de dos días del banco central, que comienza hoy, traiga consigo la primera flexibilización de las tasas desde principios de 2020.

Los inversores estaban sopesando los datos que mostraban que las ventas minoristas superaron las estimaciones de Wall Street en agosto, con la atención puesta en las señales de una desaceleración en el gasto del consumidor. La lectura es el último dato que podría influir en la decisión de la Fed de optar por un recorte sustancial de las tasas en lugar de un movimiento de un cuarto de punto.

En este momento, el debate sobre la trayectoria de las tasas se centra en la posibilidad de que el recorte más grande pueda provocar pánico en los mercados. Al mismo tiempo, algunos en Wall Street sugieren que el movimiento más pequeño también podría decepcionar y generar preocupación.

Los operadores ven probabilidades del 63% de una reducción de 50 puntos básicos en las tasas, en comparación con el 62% de hace un día. Las posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos se sitúan en el 37%.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados positivos. Así, el S&P 500 gana 0,58%; el industrial Dow Jones aumenta 0,44%; y el tecnológico Nasdaq suma 0,87%.

Merval

El Merval marca un retroceso de 0,7%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registradas por YPF (-2,8%); Edenor (-1,3%); y Cresud (-1,3%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados negativos. De esta manera, las bajas corresponden a YPF (-1,8%); Edenor (-1,5%); y Transportadora Gas del Sur (-1,4%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.381 puntos básicos.