¿Por qué hay un equilibrio precario entre el precio del dólar y su valor real?

El dólar blue se vende este miércoles con una baja de cinco pesos, a 1.265 pesos en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.241; mientras que el dólar MEP opera en $1.214.

El reciente ajuste en la política cambiaria y monetaria argentina ha generado un nuevo escenario económico, marcado por una mayor incertidumbre y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las presiones cambiarias y la estabilidad financiera.

Según Ecolatina, las medidas implementadas por el Gobierno, como la intervención en la brecha cambiaria y el nuevo marco monetario, buscan estabilizar la economía y reducir la inflación. Sin embargo, los analistas advierten que el camino hacia la normalización económica aún es largo y complejo.

Uno de los principales desafíos es consolidar la recuperación de la demanda de dinero, lo que permitiría al Banco Central alcanzar gradualmente el objetivo de reducir la base monetaria. No obstante, este escenario ideal podría verse afectado por disrupciones nominales, como una devaluación abrupta del tipo de cambio, que generaría una mayor incertidumbre y podría afectar negativamente la actividad económica.

La posibilidad de levantar los controles cambiarios es otro de los temas que preocupa a los expertos. Si bien un desarme gradual del cepo podría ser beneficioso para la economía a largo plazo, también podría generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio y requerir un ajuste de las tasas de interés.

En este contexto, el economista Salvador Di Stefano destaca la reciente disminución del dólar paralelo y el aumento de la oferta de dólares en el mercado, debido a factores como el blanqueo y la migración de empresas hacia la deuda en dólares. Sin embargo, advierte que la situación podría cambiar en los próximos meses, especialmente si se produce un aumento significativo de los depósitos en dólares como resultado del régimen de incentivos a la inversión.

La gran pregunta es si el gobierno podrá encontrar una salida del cepo cambiario sin generar una crisis cambiaria. El escenario global, con una devaluación de los principales socios comerciales y una cotización de la soja a la baja, suma complejidad al panorama.

En resumen, la política cambiaria argentina se encuentra en un punto de inflexión. Las medidas implementadas hasta el momento han logrado cierta estabilidad, pero los desafíos siguen siendo numerosos. La capacidad del gobierno para encontrar un equilibrio entre las presiones cambiarias y la estabilidad financiera será clave para determinar el futuro de la economía argentina.

¿Una Cuestión de Pesos?

De acuerdo con Ecolatina, recientemente se cumplió un mes desde que el Gobierno decidió realinear la estrategia cambiaria-monetaria. A las rispideces producto de una brecha creciente y la reversión de las compras en el MULC por parte del BCRA, indicaron que se las abordó mediante el anuncio de intervención en la brecha cambiaria (retirar el equivalente de pesos inyectados por compras de divisas), el fin de los PUTs y los pasivos remunerados del BCRA, sumado al anuncio de un nuevo marco monetario que estableció un límite de $ 47,7 bn para la base monetaria (BM).

No obstante, alertaron que aún queda un largo camino por recorrer y el siguiente desafío consistirá en la normalización de la actividad financiera, que desde 2020 reemplazo el crédito al sector privado en sus balances por una exposición creciente al sector público (Tesoro y BCRA).

"En este marco, una consolidación de la recuperación de la demanda de dinero permitiría a mediano plazo que la autoridad monetaria alcance de forma paulatina el techo objetivo para la BM de $ 47,7 billones. Con una demanda de dinero creciente, los depósitos del Tesoro y las LEFI (contrapartida de los depósitos de los bancos privados) deberían reducirse gradualmente al achicar el excedente de liquidez bancario, destinando los pesos al consumo y la inversión mediante un crecimiento de los créditos privados", precisaron.

Sin embargo, argumentaron que este escenario de soft-landing monetario será sostenible siempre y cuando se eviten disrupciones nominales, lo cual trae a escena la eventual salida del CEPO: un salto discreto del tipo de cambio y la consecuente aceleración inflacionaria repercutirían negativamente (al menos en lo inmediato) en la demanda de dinero y en la actividad económica.

"Al mismo tiempo, el levantamiento de los controles cambiarios probablemente requiera de un aumento de la tasa de interés para evitar un exceso de demanda de divisas en el mercado oficial o un sell-off de la deuda pública", comentaron.

Para los expertos, la incógnita reciente se centra en si el Gobierno podrá salir de los controles cambiarios evitando un salto disruptivo del tipo de cambio oficial. En un escenario global más complejo (devaluación de los principales socios comerciales y una cotización de la soja que no encuentra piso) y un panorama en el MULC que luce poco alentador una vez pasada la cosecha gruesa, estimaron que la estrategia de un desarme gradual del CEPO y una convergencia de las variables nominales luce cada vez más desafiante.

Dólar en baja y bonos calentando motores

Según el economista Salvador Di Stefano, el mercado del CCL esta con menos demanda, el importador ha decidido pasarse al Mercado Libre de Cambios, ante la baja del impuesto país y los acortamientos de plazos en los pagos al exterior.

A esta oferta en el CCL explicó que se le debe agregar una mayor oferta de dólar blue en el mercado para ingresar al canje, esto es, se vende dólar blue, se ingresa al canje en pesos y el negocio se cierra volviendo a comprar dólares en el mercado MEP. Por otro lado, señaló que los que ingresan al blanqueo entregan dólares, que son aplicados a la compra de bienes registrales y estos dólares se transforman en pesos para operaciones en el mercado local, lo que genera más oferta en el mercado.

"Por si todo esto fuera poco, el Banco central interviene en el mercado de dólares, vende para retirar pesos de mercado, y se estiman ventas por u$s 600 millones en los últimos 60 días. Todos los caminos conducen a más oferta de dólares que demanda, al menos hasta el 30 de septiembre. Pasado dicho plazo, analizaremos qué rumbo tomará el mercado, pero los precios quedarán muy bajos", indicó.

Como está el mercado cambiario

Según el economista, los dólares alternativos podrían cotizar en torno de los $ 1.100, por lo que indicó que hay muchas empresas que están migrando de deuda en pesos a deuda en dólares y cuando se toma este financiamiento, las empresas necesitan vender los dólares para aplicarlos a operaciones en el mercado local, lo que también es oferta en un mercado que está a la baja.

"En las próximas semanas comenzaríamos a ver ingreso de dólares del RIGI. Hay muchos proyectos en danza y no se demoraría la llegada de fondos frescos. Hay que seguir de cerca los depósitos en dólares en el sistema financiero. Hoy se ubican en torno de los u$s 20.000 millones y deberían superar los u$s 30.000 millones para etiquetar como un éxito el blanqueo y los primeros proyectos del RIGI en marcha. Recordemos que el RIGI es por una suma no menor a u$s 200 millones, lo que debería empujar fuerte a los depósitos en dólares en la última parte del año", indicó.

Por esta razón, el experto estimó que ante la gran afluencia de dólares ofertados y un dólar mayorista clavado en el 2,2% mensual, con amplias posibilidades que de cara al año 2025 disminuya la tasa de actualización mensual, ve más atractivos los créditos en dólares que en pesos.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1265 para la venta y a $1245 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.241; mientras que el dólar MEP operó en $1.214.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $982.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $962.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.571,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 32%

• CCL: 29%

• MEP: 26%