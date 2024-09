Al realizar compras por internet, especialmente en plataformas no reguladas, es común caer en algún tipo de estafa que involucre una transferencia

A la hora de hacer una transferencia, ya sea bancaria o a través de una fintech, es probable caer en estafas, sobre todo si no se conoce a la otra parte. En este sentido, los casos más comunes son por la compra y venta de productos a través de plataformas como Marketplace en la que esta no actúa como intermediario.

Asimismo, en el caso de apps como Mercado Pago, también se puede caer en estafas si, por ejemplo, el producto que se compra no está involucrado Mercado Libre.

Esto se debe a que la empresa actúa como intermediaria, reteniendo los fondos, y solo lo libera cuando el comprador efectivamente tiene el bien que adquirió. Por el contrario, en el caso de realizar la operación por fuera de la app, como, por ejemplo, transferir directamente el dinero desde Mercado Pago o una cuenta de banco, si resulta ser una estafa, se complica recuperar el dinero.

¿Cómo puedo recuperar mi dinero si me estafaron?

En el caso de sufrir una estafa, en la que se transfirió dinero de una cuenta a otra, es muy difícil recuperar los fondos. Lo aconsejable es hacer la respectiva denuncia, ya sea en una comisaría, como también a través de una oficina receptora de denuncias que corresponda a tu domicilio.

A su vez, se puede reportar el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enviando un correo a [email protected]. A los fines de resguardar correctamente la prueba, una vez realizada la denuncia, se debe proceder de la forma en que el investigador indique.

Por otra parte, en el caso de Mercado Pago, cuenta con una opción para reportar la situación. En este caso, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la sección "Actividad" de Mercado Pago

Seleccionar la transferencia con la que se tiene problemas

Navegar en el detalle de operación, hasta llegar a la opción "Denunciar transferencia" y hacer clic

Al hacerlo, se abrirá una pantalla en la que la app informará sobre los aspectos que deben considerarse antes de iniciar una denuncia. En el caso de que el usuario decida continuar, la plataforma pedirá que se elija el motivo por el cual se denuncia, además de escribir detalles sobre el problema.

Luego de este procedimiento, el equipo de Mercado Pago hará un análisis del caso y después le informará al usuario si se puede o no continuar con el proceso. El plazo inicial es de hasta 48 horas de demora máxima.

Sin embargo, es importante tener presente que se trata de un procedimiento complejo y que, en muchos casos, no se obtiene un resultado positivo, por lo que una mejor opción es recurrir a la vía legal.

¿Cómo puedo prevenir estafas?

En el caso de comprar en plataformas online, se deben tomar algunos recaudos para evitar ser víctimas de una estafa. Desde iProfesional te brindamos los siguientes consejos:

Revisar el perfil del vendedor: plataformas como Facebook suelen permitir verificar el perfil del vendedor. De esta forma, se puede conocer de antemano con la persona que se está tratando, la antigüedad del comprador, entre otras cuestiones

Revisar las fotos del producto: los verdaderos vendedores suelen incluir fotos reales de los productos que venden, mientras que los estafadores, por lo general, se limitan a subir fotos genéricas que ya circulan en internet. Una forma de corroborar si esa foto ya está circulando en internet es a través de Google Reverse

Evitar el pago por adelantado y concretar la transacción en persona: se debe evitar el pago por adelantado, ya que se pasa a depender de la buena fe de la otra parte, por lo que la posibilidad de sufrir una estafa se incrementan considerablemente. En este sentido, lo ideal es concretar la transacción en persona y en un lugar público

Realizar la operación a través de una app regulada: en el caso de tener que concretar la operación a distancia como, por ejemplo, una compra con envío, lo ideal es realizarla a través de plataformas como Mercado Libre, ya que mantiene el dinero hasta que se concrete la operación

Cabe recordar que, en el caso de Mercado Libre, jamás se debe afirmar que se recibió el producto si aún no se entregó, sin importar las excusas que ponga el vendedor, como tampoco hacer compras que requieran varios días para ser entregadas, pero no esté especificado en la parte del precio (figura "Disponible x días después de tu compra). El aviso no es válido si solo figura en la descripción del producto.

Al aplicar esta serie de consejos, la posibilidad de ser estafados, ya sea por una transferencia realizada a través de un banco o fintech disminuye.