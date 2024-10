Los activos argentinos, imparables: acciones y bonos extienden las ganancias

La bolsa porteña avanza un 0,2%, alentada por las acciones del sector bancario y energético, con lo que extiende las subas por segunda rueda consecutiva. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de resultados en verde, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 0,3%. De esta manera, se dirigen a cerrar su cuarta semana en alza.

A nivel local, a través de un post en X, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que "el gobierno salga a capturar con deuda dólares del blanqueo". Dijo que "buscamos que esos dólares vayan a financiar al sector privado" y que "la finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la economía y de la inversión privada".

Además, consideró que "esos recursos ayudarán a que se desarrolle el mercado de capitales y haya más inversión y generación de empleo". De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda dio por finalizado varios comentarios que circularon en los últimos días, que indicaban la posibilidad de que se emitan Letras de Tesorería (Letes) en dólares para salir a pagar futuros vencimientos.

Caída en la brecha cambiaria

Para Ecolatina, las luces se centran en la caída de la brecha cambiaria. Detrás de ello, explicaron, está el blanqueo de capitales que siguió jugando un papel clave (se le suma el pago por BBPP). Desde la instrumentación de la medida hasta el 17 de septiembre (último dato disponible), los depósitos privados en dólares en el sistema financiero crecieron u$s 3.900 millones (u$s 500 millones sólo el martes de esta semana) y el stock de depósitos ya supera los u$s 22.000 millones, el valor más elevado en términos nominales desde finales de 2019.

"Como consecuencia, al evaluar la cotización del dólar CCL en términos reales se observa que alcanzó su valor más reducido desde hace seis años. Este nivel mínimo se encuentra influido por factores transitorios (pago de BBPP, blanqueo, viento de cola internacional y una demanda de importadores retornando al MULC), dando indicios de que la cotización estarían encontrando un "piso" real. Precisamente, cuando desaparezcan estos factores probablemente la cotización busqué un piso real más elevado que la actual", precisaron.

Más allá de ello, para los expertos, la pregunta relevante se centra en el impacto potencial que podría tener sobre las reservas netas del BCRA. Dejando a un lado el impacto positivo, aunque transitorio, que tendrá en términos recaudatorios para el Tesoro, el buen desempeño del blanqueo no se traduciría per se en un mayor patrimonio neto en u$s del BCRA.

"El impacto dependerá de los destinos de los depósitos en u$s. Hasta el momento (17/9, última fecha disponible), el aumento de estos depósitos se tradujo principalmente en un aumento del efectivo en u$s en los bancos privados, creciendo casi u$s 2.900 millones y alcanzando un stock de u$s 7.000 millones. En menor medida, los encajes en u$s en el BCRA se sitúan en la zona de los u$s 10.700 millones (vs un promedio previo del orden de los u$s 10.000 millones), los cuales engrosan las reservas brutas y las liquidas, pero no así las netas", explicaron.

Sin embargo, alertaron que la incógnita se centra en si el Gobierno podrá salir de los controles cambiarios, evitando un salto disruptivo del tipo de cambio oficial al lograr una convergencia "desde arriba" de las variables nominales.

"En lo que resta de 2024, el panorama en el MULC luce poco alentador a raíz de una demanda creciente de divisas que se solapará con una temporada alta de la liquidación llegando a su fin, lo que pondrá a prueba al esquema actual una vez el agro deje de aportar u$s para recomponer reservas y contener la brecha", concluyeron.

El blanqueo de dólares: una apuesta por aumentar las reservas

De acuerdo con el analista financiero Christian Buteler, en paralelo a la estrategia de reducir la cantidad de pesos en circulación, el gobierno ha lanzado una campaña de blanqueo de dólares, la cual ha mostrado resultados positivos hasta el momento.

Según el especialista, el objetivo del gobierno es claro: retener estos dólares en el sistema y utilizarlos para reforzar las reservas brutas del país. Una vez dentro del sistema bancario, estos fondos se vuelven fungibles y le otorgan al gobierno mayor flexibilidad para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

No obstante, indicó que, a pesar de las recientes inyecciones de dólares, persisten dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo. Los bancos mantienen cerca del 80% de los depósitos en efectivo, anticipando que, a partir de octubre, una parte significativa de estos fondos podría salir nuevamente del sistema.

"Por ahora, el gobierno continúa con su doble estrategia: reducir la cantidad de pesos en circulación para contener la inflación y aumentar las reservas en dólares para ganar margen de maniobra frente a los vencimientos futuros. Sin embargo, el éxito de este enfoque aún está por definirse, y dependerá en gran medida de la confianza que los argentinos tengan en la capacidad del gobierno para manejar estos desafíos", concluyó.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva, dado que los inversores recibieron con agrado un informe mensual clave sobre empleos que mostró que la contratación sigue siendo sólida en la economía estadounidense.

El informe de empleos de septiembre superó enormemente las expectativas, ya que la economía estadounidense añadió 254.000 puestos de trabajo el mes pasado y la tasa de desempleo bajó al 4,1%. En conjunto, el informe mostró que el mercado laboral sigue siendo sólido, incluso en medio de señales de que se ha enfriado.

El informe de empleos inclinó las previsiones hacia un recorte menor de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes próximo. Más del 90% de las apuestas apuntan a un recorte de 25 puntos básicos, en lugar de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

Fuentes de mercado señalaron que el escenario de recesión "estaría prácticamente descartado", por lo que los analistas ahora seguirán de cerca el conflicto militar entre Irán e Israel, y las implicancias que tendrá en el precio del petróleo.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados en verde. Así, el S&P 500 gana 0,42%; el industrial Dow Jones avanza 0,16%; y el tecnológico Nasdaq suma 0,73%.

Merval

El Merval marca una suba de 0,1%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Banco Macro (1,7%); Grupo Financiero Galicia (1,1%); y Edenor (0,5%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados positivos. De esta manera, las subas corresponden a Transportadora de Gas del Sur (+2,5%), Irsa (+3,2%), mientras que Central Puerto encabeza las pérdidas, con bajas de más de 2% en ambas plazas.

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 0,3%, liderados por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,4%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.258 puntos básicos.