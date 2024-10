Las compras del BCRA y el blanqueo alivian las reservas, pero preocupan los próximos meses

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes a $1.195 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.225; mientras que el dólar MEP opera en $1.187.

El reciente anuncio de la extensión del blanqueo de capitales ha generado un nuevo impulso en el mercado cambiario argentino. Según especialistas de mercado relevados por iProfesional, la medida ha sido muy bien recibida por los inversores, lo que se refleja en un significativo aumento de los depósitos en dólares. Este incremento no solo beneficia al sistema financiero, sino que también tiene un impacto positivo en las reservas internacionales del Banco Central.

Los analistas consultados coinciden en que el éxito del blanqueo se debe a la posibilidad de ingresar dinero en efectivo sin pagar multas y a la flexibilidad de los plazos establecidos. Esta situación ha generado un círculo virtuoso: a medida que más personas adhieren al régimen, mayor es la cantidad de dólares que ingresan al sistema financiero, lo que a su vez fortalece la posición del Banco Central.

Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de los buenos resultados obtenidos hasta el momento, los expertos advierten sobre algunos desafíos que podrían complicar el panorama económico en los próximos meses. La principal preocupación radica en la escasez de reservas netas y la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el blanqueo ha ayudado a aliviar la presión sobre las reservas, la meta establecida con el FMI aún se encuentra lejos de ser alcanzada.

Otro factor a tener en cuenta es la evolución del tipo de cambio paralelo. Si bien el blanqueo ha contribuido a estabilizar el mercado, la volatilidad cambiaria sigue siendo una amenaza constante. Los analistas consideran que la continuidad de la tranquilidad cambiaria dependerá en gran medida de la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado y de la evolución de las negociaciones con el FMI.

En resumen, el blanqueo de capitales se ha convertido en una herramienta fundamental para el gobierno argentino en su intento por estabilizar la economía y fortalecer las reservas internacionales. Sin embargo, los desafíos que aún persisten requieren de una gestión cuidadosa por parte de las autoridades económicas. En los próximos meses, será clave monitorear de cerca la evolución del mercado cambiario y las negociaciones con el FMI para determinar si el optimismo generado por el blanqueo se mantiene en el tiempo.

Beneficios del blanqueo

De acuerdo con un informe del bróker Grupo IEB, el gobierno resolvió extender mediante un decreto la primera etapa del blanqueo por un mes, respondiendo a reclamos de bancos y estudios contables, quienes argumentan dificultades operativas como resultado del gran interés generado por el régimen.

De esta forma, detallaron que la primera etapa, siendo la única que permite ingresar dinero en efectivo y que permite no pagar multe alguna por montos debajo de u$s 100.000 que se inviertan en una cuenta CERA hasta el 31 de diciembre de 2025, se extendera hasta fin de mes, con la segunda etapa extendiéndose desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, y la última desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril.

"El gran interés por el Régimen de Regularización de Activos está haciéndose notar también en los depósitos en dólares del sector privado, los cuales vienen presentando un incremento muy significativo en el ultima mes. alcanzando montos no observados desde 2019. Tan sólo el lunes se produjo un incremento de u$s 1.085 MM, acumulando así un incremento de u$s 6.438 MM a lo largo de septiembre. Ahora con esta extensión de plazos, deberíamos continuar viendo grandes ingresos a los depósitos en dólares a lo largo de octubre", indicaron

Según los expertos, además de ser un reflejo del éxito del blanqueo, este incremento en los depósitos tiene un impacto positivo directo sobre las reservas internacionales: por un lado, se produce un incremento de las reservas brutas producto del incremento de los encajes, mientras que por el otro, en caso de retirar el dinero y pagar la multa, esta iría directamente a la cuenta del Tesoro en el BCRA e incrementaría también las reservas brutas. De todas formas, observaron que esto no tiene un impacto directo sobre las reservas netas, dado que para el cálculo de las mismas se descuentan estos depósitos que son considerados de corto plazo.

¿Se extiende la racha compradora del BCRA?

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones, el BCRA "sorprende" con compras en la primera semana del mes, con la particularidad de que mantuvo su buena performance en la primera rueda en la que habrían empezado a acceder al mercado oficial aquellos importadores que difirieron la nacionalización de la mercadería hasta la baja del impuesto PAÍS, y resaltaron que no se veía un tan buen desempeño desde mediados de mayo.

"¿Qué pasó con la demanda privada? A nuestra sorpresa, desaceleró significativamente en vez de acelerarse: se hundió de u$s102 millones el miércoles a u$s38 millones ayer (por el jueves). Un nivel tan bajo no se veía en 96 ruedas. Ante una oferta que también disminuyó, pero más acotadamente (de u$s208 millones a u$s148 millones), la demanda privada ultra baja le dejó espacio al BCRA para comprar divisas", señalaron.

En este sentido, no descartaron que al momento de la reducción del impuesto PAÍS haya operado algún tema de adecuación u operativo que redundara en una demora en el ingreso de mercadería por Aduana. Por eso mismo, "nos parece apresurado sacar conclusiones de una rueda en particular".

No todo brilla

Según los analistas de Grupo IEB, la acumulación de reservas netas continúa estancada desde hace varios meses, luego de unos primeros meses del año sumamente positivos en este frente: la acumulación de reservas netas desde diciembre pasado se encuentra apenas por encima de los u$s 6.100 MM, siendo la meta pactada con el FMI de u$s 8.700 MM.

"El acuerdo actual vence al finalizar septiembre, y el gobierno aún no ha dado señales de que un nuevo acuerdo esté próximo a ser cerrado, con una de las principales metas sin cumplirse, estando además directamente relacionada con el esquema cambiario con el cual el organismo ya ha dejado en claro no está completamente de acuerdo. No obstante, las demás metas del EEF el gobierno las ha cumplido con creces luego de varios años de incumplimientos en todos los frentes", alertaron.

Más allá de estas luces amarillas que se encendieron, para los expertos la noticia de la prórroga del blanqueo debería servir para calmar las aguas en el mercado y permitir la continuación de la tranquilidad cambiaria.

"Pese al ruido por la escasez de reservas y la falta de noticias con respecto a un acuerdo con el FMI que llegue justamente como refuerzo para las arcas del BCRA, así como el derrumbe del ICG, los flujos del blanqueo vienen siendo más que suficiente para mantener tanto al MEP como al CCL apenas por encima de los $/u$s 1.200, niveles no registrados desde mayo", apuntaron.

Por último, estimaron que con la prórroga de la primera etapa del mismo ver una continuación de la paz cambiaria al menos hasta fin del próximo mes. A esto se agrega que el BCRA viene sosteniendo un desempeño más que digno en el MULC, agregando también que lo ha logrado pese a la baja del impuesto PAIS y a la reducción de plazos para el pago de importaciones, y que aún cuenta con un remanente importante de dólares acumulados para intervenir en las cotizaciones y esterilizar pesos.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1195 para la venta y a $1165 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.225; mientras que el dólar MEP opera en $1.187.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $994,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $974,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.591,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 22%

• CCL: 26%

• MEP: 22%