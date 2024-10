La desaceleración de la inflación es, sin duda, una buena noticia tanto para las familias argentinas como para el equipo económico del Gobierno. Pero hay un lado b: el menor ritmo de los precios golpea a la demanda de los instrumentos financieros cuyo rendimiento se ajusta al índice inflacionario, como los bonos CER y los depósitos en pesos a plazo fijo UVA.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destaca que el 3,5% mensual que marcó el INDEC para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en el nivel general, que se publicó este jueves, es la variación más baja en casi tres años. En rigor, desde noviembre de 2021.

Incluso, el economista afirma que "el arranque de octubre viene tranquilo", por lo que proyecta que la inflación podría desacelerarse todavía más y terminar con una variación del 3% mensual. De cumplirse este pronóstico o, simplemente, ubicarse por debajo de 3,5%, sería la variación mensual más baja desde agosto de 2021.

"Nuestro relevamiento de precios para el Gran Buenos Aires en lo que va de octubre muestra una moderación, ayudada por menores ajustes en servicios públicos y bajas de algunos alimentos (verduras) y bebidas (alcohólicas). Así, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se acerca al 3% mensual", sostiene ante iProfesional.

Los analistas de Facimex también prevén una desaceleración de la inflación para octubre. En base a mediciones de precios realizadas por consultoras privadas hasta el viernes de la semana pasada, estiman que, gracias a menores presiones sobre los precios regulados, como tarifas y combustible, el índice podría ceder al 3,25% mensual.

Por su parte, la consultora LCG advierte que en octubre el ajuste de los boletos de colectivos, el arrastre de los incrementos en trenes en la zona del AMBA y las nuevas subas en electricidad, gas, prepagas y telefonía ponen un piso de 0,6 puntos básicos de inflación, moderado parcialmente por la baja del 1,5% en los precios de los combustibles.

Por lo tanto, estima que el IPC de octubre podría ceder al 3,2% mensual, aunque advierte que, "incluso con la auspiciosa desaceleración, cuesta pensar que los registros del 1% mensual buscados por el Gobierno puedan alcanzarse antes de fin de año, ya que persisten componentes inerciales, incluso con una economía que está lejos de ser vigorosa".

La estrategia de los inversores frente a la baja de la inflación

La desaceleración de los precios de la economía y la expectativa de mayor calma inflacionaria impactan sobre los rendimientos de los instrumentos en pesos que ajustan en base al índice de inflación, como los bonos CER y los depósitos a plazo fijo UVA, por lo que los inversores y ahorristas se ven más inclinados a posicionarse sobre otros activos en moneda local.

El economista Gustavo Ber agrega que, ante este escenario, en el mercado hay mayor preferencia por instrumentos que rinden a tasa fija. Algunos de ellos son las Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Lecap), que ofrecen rendimientos en torno al 3,7% mensual, por encima de la inflación pasada y la prevista para los próximos meses.

El equipo de research de GMA sostiene que los inversores "le dan el visto bueno al Gobierno" en muchas cuestiones y colocarse en instrumentos a tasa fija en pesos es reflejo de ello. Sin embargo, señalan que parecen necesitar más certezas para poder posicionarse sobre tasas más cercanas al 3% mensual durante un período largo.

"El mercado está dispuesto a alargar el tiempo de inversión en pesos, cada vez más motivado por la calma cambiaria actual. Además, con cierta expectativa de que el Gobierno ha superado los niveles más volátiles de inflación, los inversores parecen ver con buenos ojos apostar por tasas fijas largas en moneda local, algo por debajo del 3,7% mensual", resalta.

"Desde hace varias semanas venimos recomendando priorizar posiciones en pesos a tasa fija a través de las Lecap. Los instrumentos CER sólo los mantenemos en cartera por cobertura ante una salida del cepo, considerando que los CER son los bonos con más cantidad de emisiones, con duraciones de todo tipo. En tasa fija, a largo plazo no hay nada", agrega Martín Genero, de Clave Bursátil.

En este contexto, el Banco Central indicó en su Informe Monetario que la demanda de pesos siguió mostrando "señales de recuperación desde niveles mínimos históricos", en un contexto de consolidación de la desaceleración de la inflación y "cierta mejora" en la actividad económica.

La autoridad monetaria detalló que el crecimiento de la demanda de pesos durante el mes pasado fue impulsado principalmente por los depósitos a plazo fijo. El monto total de estas colocaciones, que al cierre de septiembre ascendía a $28,58 billones, anotó un incremento nominal de 6,6% en comparación con el registro del mes anterior.

El avance de las colocaciones a plazo fijo tradicional superó nuevamente a la inflación, del orden del 3,5%. Por lo tanto, el BCRA estimó que el crecimiento promedio de estas colocaciones durante el mes pasado fue de 4,6% en términos reales, teniendo en cuenta la inflación y la estacionalidad.

Cobertura CER, de cara a una eventual salida del cepo

En diálogo con iProfesional, Genero resalta que, mientras el Gobierno mantenga las restricciones cambiarias, siempre es recomendable tener instrumentos CER en la cartera de inversión. Esto se debe a la suba inflacionaria que se supone que debería darse tras la salida del cepo, por lo que estos activos ofrecerían cobertura y buenos rendimientos.

No obstante, de acuerdo con Genero, en este contexto la cobertura CER no debería ser significativa. Resalta que no está claro cuándo se dará el levantamiento del cepo, teniendo en cuenta la discrepancia entre las expectativas del mercado y las señales del Gobierno. La incertidumbre sobre ese evento, sostiene, "mantiene vivos a los instrumentos CER".

En ese sentido, los analistas de IOL consideran conveniente posicionarse sobre las Lecap que vencen el 13 de diciembre, que operan con el ticker "S13D4", cuyo rendimiento es de 3,6% mensual, por encima de la inflación que se registró en el último mes y superior a lo que espera el mercado para los próximos meses.

En el caso de los bonos CER, el bróker de inversión recomienda los que vencen el 14 de febrero de 2025, cuyo ticker es "T2X5", que rinden por inflación más una tasa del 4% anual, lo que da un proyectado del 3,8% mensual. Además, los que vencen el 9 de noviembre de 2026, que operan con el ticker "TX26", que se ajustan por inflación más una tasa del 10% anual.