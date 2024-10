Desde su comienzo hasta la actualidad, se ha generado una tendencia que gira en torno a las inversiones y estas, ya están llegando a los más chicos de la casa. La planificación financiera es esencial para garantizar un futuro estable, una de las estrategias más efectivas es iniciar un plan de jubilación para tu hijo incluso antes de su nacimiento.

Con los avances de la tecnología, las posibilidades de diversificar el dinero del hogar y las inversiones personales cada vez son mayores, al punto de que ya recomiendan que los niños mayores de 13 años comiencen a invertir por su cuenta y bajo supervisión parental.

Esto se logró a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a los menores a comprar y vender acciones, bonos y otros títulos financieros. Para el organismo oficial, la medida busca "promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero" y contribuyan a "fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas".

Teniendo en cuenta este dato, los padres preparan el futuro financiero de sus hijos con herramientas útiles. Sin embargo, para aquellos que no nacen aún, se les puede preparar un colchón de ahorros para que a los 18 años, comiencen a emprender rumbo hacia la libertad financiera.

¿Cómo crearle una jubilación a mi hijo?

Existen diversas formas y dependiendo de tu tipo de inversión favorita, es el retorno que vas a conseguir a largo plazo. Actualmente, existe una plataforma que permite crear un fondo en el cual, gracias al interés compuesto, el dinero se va multiplicando a medida que pasa el tiempo. Una influencer de las finanzas explicó el procedimiento para conseguir una rentabilidad en dólares del 8% anual.

Bajo el nombre @olainvierte, menciona cómo es posible que nuestros hijos llegados a la edad de 65 años, disfruten de un jugoso capital de U$S 3.000.000.

De la mano de los planes llamados "529", este instrumento de inversión cuenta con ventajas fiscales que funciona como una cuenta de inversión tradicional. Los fondos se invierten en una cartera de activos, como acciones o bonos, hasta que se usen para pagar gastos de educación superior o de K-12.

Las ganancias de los planes 529 son libres de impuestos si se usan para gastos calificados de educación. Algunos de estos gastos son: escolarización, viajes, tecnología, etc. Este tipo de cuentas pueden ser abiertas por padres, abuelos, tíos o cualquier otra persona. La inversión mínima es de U$S 1 y la máxima de U$S 500.000 por beneficiario.

Paso a paso para crear un fondo de jubilación a mi hijo

Lo primero que hay que hacer, es abrir una cuenta de inversión con beneficios en impuestos como el caso de los conocidos planes 529 en Estados Unidos. Si no querés o no podés, también existe la posibilidad de utilizar alguna que esté integrada con tu banco o cualquiera que te resulte más cómoda y familiar.

Una vez que el pequeño nazca o incluso antes, podés comenzar a depositar. En el caso del video, la joven pone como ejemplo el monto inicial de U$S 1.000 como un ideal, sin embargo y entendiendo que no todos los países manejan la misma economía, lo más razonable sería comenzar con lo que puedas, desde U$S 1 inclusive. Claro que por una cuestión de lógica, el monto final no será de 3 millones de dólares, tal vez sea mucho menos, pero lo importante siempre será tenerlo y comenzar con algo.

Luego, todos los meses y durante los próximos 18 años, hay que depositar U$S 141 a esa cuenta. La misma debe estar invertida y produciendo por lo menos una rentabilidad del 8% anual.

Siguiendo a rajatabla esta fórmula, una vez que el niño haya llegado a la edad de 18 años, debería haber un ahorro de U$S 71.892.72 gracias al interés compuesto de la inversión. De esta manera será posible que tu hijo a los 65 años, consiga un monto final de 3 millones para cuando llegue a adulto mayor.

Finalmente, a partir de la mayoría de edad, como padre dejás de ingresar dinero a la cuenta y le delegas el control a tu hijo para que tome las riendas de su inversión y comience a aportar él mismo para su propia jubilación. De esta manera, el joven podrá ingresar una pequeña mensualidad a su cuenta y resguardar su propio futuro.

Detalles a tener en cuenta a la hora de invertir para el futuro de tu hijo

La planificación financiera no es un proceso estático o lineal; es importante revisar y ajustar tu plan regularmente. Si hay cambios en tus ingresos, gastos y objetivos pueden requerir modificaciones en tu estrategia de ahorro e inversión. Considerá reunirte con un asesor financiero o estar en constante aprendizaje para optimizar tu plan y asegurar que estás en el camino correcto para alcanzar tus objetivos.

Preparar la jubilación de tu hijo desde antes que nazca puede parecer un desafío, sobre todo si se está haciendo un esfuerzo económico, pero con la estrategia adecuada, es posible construir un futuro financiero sólido. Invertir en un fondo de retiro, fomentar la educación financiera, aprovechar beneficios fiscales y mantener un plan de ahorro regular son pasos clave que van a contribuir al bienestar financiero a largo plazo.