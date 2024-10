Los activos argentinos, imparables: bonos extienden ganancias y el riesgo país perfora los 1100 puntos

La bolsa porteña retrocede un 0,5%, producto de una toma de ganancias, tras hilvanar cuatro ruedas consecutivas con subas. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría resultados en rojo en sus cotizaciones de hasta 2,5%, en una jornada de clima negocios adversa en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 1,2%, liderados por el Global 41, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,3%, encabezados por el TX25. De esta manera, el riesgo país perforó el piso de los 1100 puntos, para ubicarse en el valor más bajo de los últimos cuatro años.

A nivel local, con datos oficiales al 9 de octubre, los depósitos privados en u$s cayeron u$s90 millones en esa rueda, acumulando en el mes (7 ruedas) una caída de u$s948 millones. Desde la sociedad de bolsa Grupo SBS, señalaron que, desde octubre, quienes blanquearon previamente podían retirar depósitos a la vez que se prorrogó para este mes la posibilidad de blanquear.

"No obstante, la tendencia, por más que sea negativa en el mes, aún no es motivo de preocupación: desde el cierre de julio los depósitos en u$s crecen más de u$s11840 millones y el stock se ubica, al 9 de octubre, en u$s30440 millones (mayor incluso que las reservas brutas). Repetimos que la dinámica de los depósitos hacia el fin de octubre (si es que no vuelve a prorrogarse la posibilidad de blanquear) permitirá tener una noción más clara de qué tantos dólares podrían encajar los bancos en el BCRA, incrementando reservas brutas", comentaron.

¿Está atrasado el dólar?

De acuerdo con la consultora Invecq, una de las principales discusiones en el último tiempo ha sido si el tipo de cambio (TC) está atrasado o no, y explicaron que el precio del dólar es fundamental para gran parte de la economía, pero hay rubros que son mucho más sensibles que otros; entre ellos, se destaca el turismo.

Según sus expertos, hay una clara relación entre la balanza turística y el TC: un dólar alto en términos reales puede favorecer la entrada de extranjeros y disminuir la salida de locales, y lo contrario un TC bajo.

"El interrogante es cómo puede seguir esta dinámica en 2025, sin impuesto PAIS y con el gobierno decidido a reducir el crawling-peg actual a 1,4% m/m. En materia cambiaria, un TC más apreciado derivará en un mayor (menor) egreso (ingreso) de divisas: si es por el mercado oficial, puede presionar la acumulación de reservas; si es vía los financieros, tensionar la brecha", precisó.

Por último, detallaron que el dólar "turista" sin PAIS se acercará a los niveles de 2017, año en el que los egresos netos por turismo llegaron a u$s10.700 millones. Por otro lado, indicaron que también puede haber un fuerte impacto en términos de actividad para el sector.

Dólar barato: el mecanismo del carry trade en acción

Según el analista financiero Christian Buteler, en el contexto actual, donde las reservas netas del BCRA son negativas y la incertidumbre económica persiste, es crucial que las políticas públicas no se basen únicamente en soluciones temporales como el carry trade.

"La falta de un flujo constante de dólares a través de la producción y las exportaciones limita la capacidad del país para enfrentar sus compromisos financieros y mantener la estabilidad cambiaria. Sin reformas estructurales que fortalezcan la economía real, el carry trade, aunque lucrativo en el presente, podría convertirse en un lastre para el futuro de Argentina", alertó.

Para el economista, el actual esquema de carry trade, sostenido por el crawling peg y las bajas tasas en dólares, ofrece ganancias temporales para bancos, empresas y el BCRA. No obstante, precisó que esta estrategia es una solución transitoria que, sin una corrección estructural del sistema cambiario y del modelo de acumulación de reservas, podría terminar generando más problemas que soluciones.

"A largo plazo, la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros dependerá de su retorno al mercado voluntario de deuda y de una acumulación genuina de divisas", concluyó.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia adversa, después de alcanzar máximos históricos en la víspera, mientras los inversores evaluaban una segunda ola de ganancias de los grandes bancos de Wall Street y los precios del petróleo caían en medio de la disminución de las preocupaciones sobre las represalias israelíes.

Antes de la apertura del mercado, Goldman Sachs informó de un aumento del 45% en las ganancias del tercer trimestre respecto del año anterior, gracias a un aumento en las operaciones. Mientras tanto, Bank of America publicó ganancias superiores en medio de su propio desempeño superior en banca de inversión.

Las acciones de Goldman y BofA subieron respectivamente alrededor del 3%, luego de que el mercado diera la bienvenida a las señales de resiliencia. Un enfoque similar se interpretó con los resultados del viernes de los grandes bancos, que aumentaron el optimismo de que la economía puede lograr un "aterrizaje suave".

A medida que la avalancha de ganancias comienza a extenderse, hay esperanzas de más sorpresas positivas en lo que algunos en Wall Street sospechan que podría ser una temporada complicada. Las acciones de Walgreens Boots Alliance subieron casi un 10% tras el plan de la cadena de farmacias de cerrar 1.200 tiendas en tres años, mientras busca recuperarse.

Fuera de los resultados de ganancias, la energía fue otro de los focos de atención de la plaza del NYSE. Los precios del petróleo cayeron más del 4%, tras un informe de que Israel está dispuesto a abstenerse de bombardear las instalaciones nucleares y de crudo de Irán en respuesta a un ataque de hace dos semanas.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados en rojo. Así, el S&P 500 cae 0,42%; el industrial Dow Jones baja 0,51%; y el tecnológico Nasdaq cede 0,83%.

Merval

El Merval marca una baja de 0,5%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registradas por Edenor (-2,5%); Loma Negra (-2,2%); y Grupo Supervielle (-2,2%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados adversos. De esta manera, las bajas corresponden a YPF (-2,5%); Tenaris (-1,9%); y Corporación América (-1,9%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 0,3%, liderados por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,4%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.188 puntos básicos.