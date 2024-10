Las deudas con Coppel u otras casas de comercio pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza si no se pagan en tiempo y forma. En este sentido, al atrasarse en los pagos o directamente dejar de pagar pueden traer consecuencias que deben evitarse.

¿Qué pasa si no pago una deuda de Coppel?

Dependiendo de los productos que se hayan adquirido son los plazos vigentes. En este sentido, para muebles, tecnología y electro los plazos de pago son en hasta 12 cuotas, donde los vencimientos van de acuerdo a la fecha en la que se realizó la compra, es decir, a 30 días.

Con relación a la ropa, calzado, juguetería y perfumería, se cuenta con 8 cuotas con vencimiento el día 17 de cada mes. Desde la página web aclaran que, si se paga después de la fecha de vencimiento, comienzan a generarse intereses.

Por lo general, si pasan 60 días o más de la deuda, es común que comiencen a intimar por el pago. De no abonar, se corre el riesgo de ser informado como deudor en empresas como Veraz.

En los casos que pasa el tiempo y no se abona la deuda, este tipo de empresas suele "vender" la deuda a empresas de cobro que fácilmente pueden solicitar el doble o más de lo que se debía originalmente. Además, en algunos pasos, se puede llegar a una instancia judicial donde el valor final a pagar se incrementa exponencialmente por los intereses.

¿Cómo salgo del Veraz si no pagué una deuda con Coppel?

Salir del Veraz sin pagar no es un proceso simple y puede volverse bastante complicado debido a la naturaleza de esta empresa, cuyo principal objetivo es ofrecer información sobre el historial crediticio de personas o empresas a quienes contratan sus servicios.

Por ejemplo, cuando una entidad financiera solicita un informe del Veraz sobre un cliente, lo hace para evaluar su historial crediticio y determinar su nivel de "confiabilidad". Esto le permite a la entidad tomar decisiones más informadas, reducir riesgos y, en algunos casos, ofrecer tasas de interés más bajas a aquellos con mejor calificación.

En el caso de estar en el Veraz por una deuda con Coppel, existen algunas formas de salir, pero no son soluciones inmediatas. En el caso de que se trate de un error de la empresa, se puede reclamar para que corrijan la información.

Esto se puede hacer a través de la plataforma en línea de Veraz o por vía telefónica. Cabe recordar que la página ofrece una sección dedicada a los reclamos, donde se puede seleccionar el tipo de situación que se ajusta al caso.

Por otro lado, si la deuda es correcta y no se puede o no desea pagar, el Veraz debe mantener tus datos en su base hasta por 5 años, siempre que no se haya iniciado un plan de pagos o hecho algún pago parcial. Para salir del Veraz sin pagar, deben transcurrir cinco años sin reclamos judiciales, o dos años en el caso de deudas entre usuarios y consumidores.

En otras palabras, la deuda comercial con Coppel debe haber prescripto para que los registros de la deuda en el Veraz se hayan eliminado por completo.