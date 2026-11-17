Goldman Sachs redujo los precios objetivo de YPF y Vista debido a mayores tasas de descuento y la caída del crudo, pese a su alta producción.

Goldman Sachs bajó de u$s56,60 a u$s48,70 su precio objetivo para el ADR de YPF, un recorte del 14%, y de u$s81,50 a u$s69,70 el de Vista Energy, un 14,5%. En su último informe sobre las acciones energéticas locales, el banco proyectó que la producción de ambas petroleras crecerá alrededor de 32% entre 2026 y 2028, pero aplicó un mayor descuento a sus resultados futuros por la suba de las tasas de referencia que utiliza para valuar los activos argentinos.

La revisión, a cargo de Bruno Amorim, Guilherme Costa Martins y Huama Belmonte, incorporó los balances del tercer trimestre de 2026. El efecto de las tasas se ve con claridad en YPF.

Goldman Sachs elevó 7% sus previsiones de EBITDA ajustado para 2027 y 2028, pero bajó de 3,4 a 2,8 veces el múltiplo de valor de empresa sobre EBITDA que usa para valuarla en 2028. Con una tasa de referencia más alta, el modelo asigna un valor menor a cada dólar de resultado futuro, aun después de mejorar las estimaciones frente al informe anterior.

La mejora respecto del modelo previo convive con un deterioro de los márgenes a lo largo del período. Goldman Sachs proyecta que la producción de YPF pasará de 529.000 a 697.000 barriles equivalentes de petróleo por día entre 2026 y 2028. En esos mismos años, el EBITDA consolidado bajaría de u$s9.918 millones a u$s9.098 millones, cerca de 8%.

Así, buena parte de la presión vendría de refinación y comercialización, donde el banco prevé una caída del EBITDA de u$s3.385 millones a u$s1.748 millones, alrededor de 48%. En exploración y producción, estima que el EBITDA por barril pasará de u$s34 a u$s27.

Para Vista, Goldman Sachs recortó las previsiones de producción y EBITDA ajustado en 4% para 2027 y 3% para 2028 frente a su modelo anterior. También redujo el múltiplo de valuación de 3,8 a 3,4 veces. Aun con la revisión, proyecta que la extracción subirá de 162.000 barriles equivalentes diarios en 2026 a 194.000 en 2027 y 213.000 en 2028. En el mismo período, el EBITDA ajustado pasaría de u$s3.198 millones a u$s3.111 millones, tras bajar a u$s3.047 millones en 2027.

Parte de la diferencia entre producción y rentabilidad en Vista se explica por el precio del crudo que usa el banco. Su modelo toma un Brent promedio de u$s91,82 por barril en 2026, u$s75 en 2027 y u$s70 en 2028. Con esa trayectoria, los ingresos petroleros por barril vendido bajarían de u$s84 a u$s63 y el EBITDA por barril producido, de u$s54 a u$s40. También entre los riesgos que identifica Goldman Sachs para su recomendación de compra figuran un crudo más barato que el previsto, un menor aporte de los nuevos pozos y el aumento del costo de extracción.

Sofía Alejos, asesora financiera y analista de mercado de Clave Bursátil, vinculó ante iProfesional la caída de las cotizaciones con el retroceso del crudo y el riesgo electoral.

La mirada de la City sobre las acciones de petroleras

"Operativamente, ambas empresas vienen mostrando resultados muy sólidos, con crecimiento de producción y nuevos récords en Vaca Muerta. Lo que cambió es cuánto riesgo está dispuesto a pagar el mercado. En los últimos dos meses, YPF cayó cerca de 30% y Vista alrededor de 25%, en un contexto de retroceso del petróleo, que viene devolviendo parte de la prima geopolítica, y de mayor incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Este último factor pesa especialmente sobre las acciones argentinas y puede seguir generando volatilidad, más allá de lo que sucede dentro de las compañías".

Martín de la Fuente, estratega de Bavsa, coincidió en que la incertidumbre electoral incide en la comparación entre las petroleras.

"El recorte de Goldman Sachs en los precios objetivo de YPF y Vista no debería leerse como una señal de salida sino como una señal de cautela selectiva. El banco bajó el target de YPF de u$s56,60 a u$s48,70 manteniendo recomendación Hold, con preferencia relativa por Vista por su menor exposición a la volatilidad macro local. A eso se le suma el riesgo político de cara a 2027, que el mercado ya viene incorporando hace meses y que pesa más sobre YPF que sobre Vista".

El informe de Goldman Sachs pone ese riesgo en perspectiva con dos cálculos. Con un Brent de u$s75, estima que ambas petroleras cotizan entre 2,4 y 3,2 veces el EBITDA proyectado para 2027. En un escenario de producción estable, con las perforaciones necesarias para sostener los volúmenes, calcula que el flujo de caja libre equivaldría al 18% del valor bursátil de YPF y al 15% del de Vista en 2028.

Como referencia, el bono soberano argentino en dólares a diez años rendía alrededor de 13% al momento del informe. La comparación muestra cuánto margen ofrece la generación de caja estimada frente al rendimiento de la deuda argentina.

Alejos explica cómo la composición de cada negocio cambia la exposición de sus acciones. "Pero la exposición a esos riesgos no es igual en las dos. YPF tiene mayor peso en el mercado local y una sensibilidad más directa al clima político y a la macroeconomía argentina. Vista, en cambio, ofrece una exposición más concentrada al desarrollo de Vaca Muerta y al negocio exportador. Eso no significa que esté aislada del riesgo argentino, pero sí que su cotización también responde de manera importante a la evolución del Brent, sus planes de inversión y su capacidad de seguir aumentando la producción".

De la Fuente sumó la mirada del consenso y el peso de las exportaciones de Vista. "La distinción entre los dos papeles es relevante. Para quienes buscan exposición a Vaca Muerta con menor ruido político, Vista sigue siendo la preferida del consenso: el 95,5% de los analistas recomienda compra con precio objetivo promedio de u$s95, y su perfil casi puro de shale oil con el 72% de producción destinada a exportaciones la aísla mejor del contexto político local".

El promedio del consenso que menciona De la Fuente supera en u$s25,30 el precio objetivo de Goldman Sachs para Vista. La distancia muestra cuánto difieren las valuaciones incluso cuando la recomendación coincide. En el modelo del banco, la expansión de la producción convive con menores ingresos por barril vendido hacia 2028.

¿Comprar, vender o mantener?

Alejos separa la decisión de quienes ya tienen los dos papeles de la de quienes evalúan entrar al sector. "Para quien ya tiene ambas acciones en cartera, mi postura sería mantener, siempre que el horizonte de inversión sea de mediano o largo plazo y que el peso de la posición sea adecuado para su perfil de riesgo. No tomaría la decisión de vender únicamente por la caída de las cotizaciones, porque los fundamentos operativos siguen siendo sólidos. Para quien todavía no tiene exposición al sector y busca ingresar, mi preferencia es Vista, pero con compras escalonadas y un horizonte de al menos 18 a 24 meses. La volatilidad puede continuar y no necesariamente vimos los mínimos".

De la Fuente también planteó mantener ambas acciones y precisó cómo aprovecharía las bajas en Vista. "En ese contexto, y con el Brent por debajo de u$s100, la recomendación sería mantener en ambos casos y aprovechar las bajas para incrementar posición gradualmente en Vista, que ofrece el mejor balance entre crecimiento, perfil exportador y menor exposición al riesgo electoral".

Para YPF, De la Fuente puso el foco en el calendario de exportaciones y en la decisión de inversión para el proyecto de gas natural licuado. "YPF, en cambio, tiene más catalizadores por delante pero también más variables a monitorear: la habilitación de VMOS a fin de 2026, las primeras exportaciones en el primer trimestre de 2027 y la decisión final de inversión en Argentina LNG".

Goldman Sachs consideraba posible que la decisión final sobre Argentina LNG se tomara antes de fin de noviembre. Para el proyecto de YPF, ENI y XRG, el banco usa una referencia de inversión de u$s29.000 millones y estima que entre 60% y 70% se financiaría con deuda. Con una participación del 36%, YPF podría aportar alrededor de u$s4.000 millones en cuatro años, unos u$s1.000 millones por año. El desembolso anual equivaldría a cerca del 6% de la capitalización bursátil de YPF que toma como referencia el informe.

El efecto de ese compromiso también se ve en el balance. En la estimación de Goldman Sachs, la relación entre deuda neta y EBITDA de YPF podría subir de 0,8 a cerca de una vez en 2028 si se incorpora el proyecto. El banco estima que la inversión podría presionar la caja hasta fines de la década y señala que todavía necesita conocer el calendario de desembolsos y las condiciones de los contratos de venta del gas para evaluar la rentabilidad.

El plan prevé dos unidades flotantes de licuefacción con una capacidad inicial conjunta de 12 millones de toneladas anuales y margen para ampliarla a 18 millones. Para YPF, la escala del proyecto abre una vía de exportación para el gas de Vaca Muerta y exige desembolsos antes de que empiecen a entrar ingresos por esas ventas.

Alejos agrega dos referencias para seguir la expansión de Vaca Muerta en cada compañía. "Hacia adelante, hay que seguir de cerca el precio del petróleo, la evolución de la producción y el avance de la infraestructura de exportación. YPF espera cerrar diciembre con una producción de shale oil de entre 255.000 y 260.000 barriles diarios, mientras que la evolución del Brent será clave para sus resultados".

Y concluye: "En Vista, el desafío es sostener el crecimiento y ampliar la capacidad de evacuación: el nuevo oleoducto VMOS aportaría 50.000 barriles diarios adicionales de capacidad para la compañía hacia mediados de 2027".