Los balances y valuaciones abren oportunidades, pero el riesgo electoral frena las apuestas. En qué empresas coinciden los expertos y dónde se dividen

Un rebote sostenible requiere consolidar el programa económico, reducir la prima de riesgo y mejorar la actividad real. Los analistas buscan catalizadores específicos más allá de múltiplos atractivos.

El sector energético destaca por su capacidad exportadora y buenos resultados, mientras los bancos dividen opiniones sobre la recuperación del crédito. La selección de activos depende hoy de fundamentos.

Las acciones argentinas caen hasta 50% por incertidumbre política y dudas económicas. Pese a buenos balances, el mercado exige señales claras de mejora para validar precios y superar el riesgo país.

Las acciones argentinas acumulan caídas de hasta casi 50% en pesos, aun cuando varias compañías mejoraron sus resultados. Edenor y Transportadora de Gas del Norte (TGN) encabezan el castigo, mientras bancos y empresas de infraestructura regulada concentran buena parte de las pérdidas. La distancia entre los balances y las cotizaciones abre oportunidades, pero también una discusión entre los especialistas: qué papeles tienen fundamentos para recuperarse y qué debe cambiar para que esa recuperación llegue al mercado.

Los analistas consultados por iProfesional coinciden en que el deterioro de los precios incorpora una mayor percepción de riesgo político rumbo a 2027 y dudas sobre la recuperación económica. También encuentran puntos de entrada después del ajuste.

Así, las diferencias aparecen al elegir los sectores: mientras las petroleras reúnen preferencias por sus proyectos y su capacidad de generar dólares, los bancos dividen a quienes ven una apuesta a la normalización del crédito y quienes prefieren esperar una mejora de la mora.

Las bajas locales surgen de comparar los cierres del 30 de diciembre de 2025 y del 13 de noviembre de 2026, sin incorporar dividendos:

Edenor pasó de $2.336 a $1.190 y perdió alrededor de 49%

pasó de $2.336 a $1.190 y perdió alrededor de 49% TGN bajó de $4.900 a $2.552,50, casi 48%

bajó de $4.900 a $2.552,50, casi 48% Comercial del Plata cedió 45,9%

cedió 45,9% Supervielle y Transener retrocedieron 44,8%

y retrocedieron 44,8% Galicia perdió más de 40%

perdió más de 40% BBVA Argentina, 35,8%.

La magnitud del descenso deja una vara exigente para cualquier rebote: Edenor tendría que subir más de 96% desde ese cierre para volver al precio de fin de 2025, mientras en Transener haría falta un avance de 81%.

Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo de Balanz, señala a iProfesional que, pasada la mitad del año y pese a muy buenos resultados en casi todos los sectores, las acciones comenzaron a incorporar una mayor probabilidad de un desenlace electoral desfavorable para el programa económico en 2027. En su lectura, los grandes perdedores fueron los bancos y la infraestructura regulada de gas y electricidad, mientras que las industriales también mostraron debilidad.

Facundo Barrera, socio de Fincoach, coincide en el peso de la política, pero agrega la pérdida de dinamismo de la economía real. Según explica a este medio, el mercado empezó a descontar el escenario electoral antes de tiempo y quedó especialmente sensible a cualquier noticia que modifique las probabilidades del resultado.

Estima una caída cercana al 30% del MSCI Merval en dólares (CCL) en el año y destaca el rezago frente a las bolsas de Brasil, México, Colombia y Perú.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, ubica ese cambio de expectativas en el costo de financiamiento. En declaraciones a iProfesional, calcula que desde los máximos de julio el Merval en dólares retrocedió alrededor de 34%, mientras el riesgo país pasó de unos 420 a superar los 1.000 puntos

Se trata de una ventana distinta de la comparación anual de Barrera y de las variaciones en pesos de cada acción. Para Lazzati, la baja responde en buena medida al encarecimiento del financiamiento, más que a un deterioro generalizado de las empresas.

Esa lectura encuentra un punto de contacto con Rodrigo Frenegal, titular de REF Capital, quien explica a este medio que la caída refleja una fuerte compresión de valuaciones y una mayor prima de riesgo político.

El mercado evalúa cuánto dependen las ganancias futuras de la consolidación del programa económico y de la capacidad del oficialismo para sostenerlo, lo que ayuda a entender el castigo sobre bancos y servicios regulados, más expuestos al ciclo local y a las expectativas sobre el rumbo económico.

Por qué los múltiplos atractivos no alcanzan para el rebote

El diagnóstico compartido no alcanza para fijar el momento de una recuperación. Barrera encuentra múltiplos atractivos, aunque todavía no identifica catalizadores claros para revertir la tendencia.

Lo sintetiza así: "Por múltiplos, el precio es atractivo; por catalizadores, todavía falta el disparador". Frenegal introduce una condición previa para elegir: "Una caída fuerte por sí sola no alcanza para afirmar que una acción está barata".

Energía, el sector donde coinciden los analistas

En energía aparece la coincidencia más marcada entre las fuentes. Lazzati prefiere compañías que generan dólares y mejoran sus resultados mientras sus cotizaciones caen. Dentro de ese grupo menciona YPF, Vista y Pampa Energía, además de TGS por el transporte y procesamiento de gas, y Central Puerto por su desempeño en generación eléctrica.

Frenegal también elige petróleo y gas y pone a Vista, YPF y Pampa entre los papeles a seguir, aunque aclara que tienen perfiles y riesgos diferentes. Su argumento pasa por el crecimiento de la producción de Vaca Muerta, las exportaciones y el desarrollo de infraestructura. "No depende exclusivamente de una victoria de Milei, aunque sí necesita reglas previsibles e inversiones sostenidas", indica sobre el sector.

Fernández aporta una distinción importante: según su relevamiento, Vista e YPF son las únicas acciones que mantienen una variación positiva en dólares desde el comienzo del año. Atribuye esa mejor performance relativa a los precios del crudo, los proyectos de crecimiento y el dinamismo de los volúmenes shale. Así, la preferencia por energía no supone que todos sus papeles hayan sufrido el mismo castigo: las petroleras combinan factores propios que les permitieron resistir mejor que otros sectores.

Central Puerto, cómo un balance modifica una valuación

Central Puerto muestra cómo un balance puede modificar una valuación incluso en un mercado adverso. La acción local pasó de $2.612,50 a $1.810, una caída cercana al 31% en el año.

El 12 de noviembre, Gustavo Faria y Andre Silveira, analistas de research de Merrill Lynch Brasil, reiteraron la compra y elevaron de u$s24 a u$s27 su objetivo para el ADR hacia fines de 2027. Frente a los u$s10,19 tomados en el informe, la suba potencial era de 165%; con el cierre del 13 de noviembre en u$s10,86, la distancia se redujo a 149%.

El cambio siguió a un EBITDA ajustado de caja de u$s185 millones en el tercer trimestre, un 70% superior al de un año antes y un 42% por encima de lo esperado por el Bank of America (BofA). Los analistas atribuyeron la sorpresa a mejores precios spot del invierno y a una mayor proporción de combustible abastecido por la propia compañía. La relación entre deuda neta y EBITDA bajó de 1,2 a 0,7 veces, y el banco elevó de u$s462 millones a u$s546 millones su previsión de EBITDA para 2026.

Ese desempeño respalda la preferencia de Lazzati por Central Puerto, aunque el precio objetivo exige mirar más allá del trimestre. La prueba será sostener los márgenes fuera del invierno y ampliar los contratos bilaterales a medida que avance la liberalización del mercado. El horizonte de la estimación, hacia fines de 2027, también importa: la distancia respecto de la cotización no es una previsión de rebote inmediato.

Infraestructura regulada, la distancia entre el negocio y el precio

En infraestructura regulada, Transener permite observar la distancia entre la marcha del negocio y el precio de la acción. Cerró el 13 de noviembre a $1.976, frente a $3.577,50 al terminar 2025. En el tercer trimestre, sus ventas consolidadas aumentaron 14% interanual en términos reales y el EBITDA creció 17,2%, hasta $135.745 millones. La empresa atribuyó la mejora de los ingresos regulados a los ajustes de la revisión tarifaria iniciada en mayo de 2025. Al 30 de septiembre no registraba deuda financiera.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) la incluyó con un peso de 4% en su cartera de acciones para noviembre, mientras BofA la ubicaba en "neutral" en su cuadro sectorial de septiembre. La diferencia ilustra la discusión entre fundamentos y catalizadores: el crecimiento operativo ya aparece en el balance, pero el recorrido bursátil depende de cuánto se sostenga con las próximas actualizaciones tarifarias y del efectivo que quede después de invertir en la red.

Edenor, el papel más golpeado de este grupo, también presenta una mejora que requiere separar los efectos extraordinarios. Su EBITDA de los primeros nueve meses fue de $506.133 millones. La comparación reportada quedó por debajo de 2025, cuando había registrado un efecto extraordinario por la regularización de obligaciones con Cammesa.

Excluido ese efecto de la base, la compañía calculó un crecimiento real de 58%. Las inversiones, en tanto, subieron de $263.765 millones a $377.487 millones en moneda constante.

BofA tenía a Edenor en compra en septiembre. Para evaluar esa tesis con los resultados de noviembre, el dato a seguir es cuánto de la mejora operativa se transforma en caja después de las inversiones y los pagos a Cammesa. Es una forma concreta de aplicar la advertencia de Frenegal: una baja de casi la mitad de la cotización abre una pregunta sobre la valuación, pero la respuesta depende de lo que el negocio pueda generar.

Bancos, donde los especialistas se dividen

En bancos, la diferencia entre los especialistas es más visible. Frenegal considera atractivo al sector después del ajuste y seguiría de cerca a Galicia, Macro y BBVA. Su tesis requiere una recuperación de la actividad, una mejora del crédito y la normalización de la intermediación financiera. Al mismo tiempo, reconoce una mayor sensibilidad a la evolución política y macroeconómica. Lazzati, en cambio, prefiere esperar a que se consolide la mejora de la mora antes de sumar exposición.

Macro concentra una coincidencia relevante entre los bancos de inversión. La acción local terminó el 13 de noviembre a $9.515, con una caída de casi 30% en el año. Citi mantuvo un objetivo de $15.500 a doce meses, equivalente a un potencial de 62,9% en pesos desde ese cierre. Goldman Sachs ratificó la compra del ADR, aunque recortó su objetivo de u$s110 a u$s95. PPI e IEB también lo incluyeron en sus carteras recomendadas para noviembre.

El respaldo se explica en parte por el capital disponible para volver a prestar si repunta la demanda. Goldman proyectó para el tercer trimestre un coeficiente de capital de nivel 1 de 28,4%, el mayor entre los tres bancos argentinos que sigue, y una rentabilidad sobre el patrimonio de 11,2%, por encima de sus estimaciones para Galicia y BBVA. La valuación de Citi supone que Macro puede sostener un retorno cercano a 17% a largo plazo. El objetivo incorpora, por lo tanto, una recuperación de rentabilidad que todavía debe verse en los balances.

Galicia expone mayores diferencias. Citi mantuvo la compra y un objetivo de $9.000 para la acción local, alrededor de 81% por encima del cierre del 13 de noviembre. Goldman conservó una postura neutral y redujo de u$s50 a u$s43 su objetivo para el ADR.

Tampoco coinciden en el crédito: Citi estima que los préstamos crecieron entre 2% y 3% real en el trimestre, mientras Goldman calcula una contracción de 2% de la cartera consolidada, con bajas en consumo y en Naranja.

En Supervielle, la caída cercana a 45% pone el foco en si la menor formación de mora señalada por Citi en su previa de resultados puede traducirse en menos previsiones por incobrabilidad. BBVA figura en las carteras de PPI e IEB, aunque Citi lo tiene en neutral y Goldman recomienda vender. Esas diferencias muestran por qué la apuesta de Frenegal a la recuperación del negocio bancario convive con la cautela de Lazzati: además de una mejor actividad, hace falta que prestar vuelva a ser más rentable sin elevar el costo del riesgo crediticio.

Qué debe cambiar para que llegue el rebote

Para el mercado en conjunto, Lazzati considera que el principal factor de corto plazo sigue siendo el riesgo país, seguido por el humor global, e identifica entre las pruebas el impacto de los resultados de Nvidia sobre el sector tecnológico, la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) y el debate legislativo de cara a 2027.

Del lado local, destaca el superávit primario y financiero de octubre y los sólidos resultados de las energéticas. Su advertencia es que, mientras el spread no baje, cualquier rebote será volátil.

Sus escenarios ordenan esa dependencia:

En el negativo, ubica el riesgo país en 1.050 puntos

En el neutral, entre 750 y 900 puntos, con rebotes técnicos

En el positivo, una compresión hacia 500 o 600 puntos podría habilitar subas superiores al 30% del Merval en dólares

Son escenarios de Insider Finance, sujetos a la evolución de esas condiciones.

Fernández pone el seguimiento en la actividad económica, los salarios reales y la aprobación del Gobierno, a los que se sumarán las encuestas cuando se acerquen las elecciones. Frenegal agrega como posible catalizador un avance en la suspensión o eliminación de las PASO, aunque aclara que se trata de una iniciativa en discusión legislativa. También considera positivas una recuperación sostenida de la actividad y la acumulación de reservas.

En ese último punto, Frenegal menciona compras del BCRA por más de u$s15.800 millones hasta el 28 de octubre, pero advierte que para evaluar la fortaleza externa importa cuánto se refleja en reservas netas.