El dólar mayorista bajó a $1.599 tras siete ruedas de subas, pero aún crecen las dudas por la deuda de 2027 y el riesgo electoral

La demanda de dólares y la búsqueda de protección frente a una eventual devaluación volvieron a instalarse entre las principales preocupaciones del mercado financiero. Este jueves, el tipo de cambio mayorista se ubica en $1.599, cerca de su máximo nominal histórico, aunque registra una baja leve después de siete jornadas consecutivas de aumentos.

Dólar hoy: cuánto cotizan el MEP y el CCL y qué pasa con la brecha cambiaria

La evolución de la divisa se da en un escenario en el que confluyen dudas sobre el financiamiento de Argentina para 2027, menor atractivo de las inversiones en pesos y un contexto internacional que también presiona sobre las monedas emergentes. En ese marco, el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y las dificultades para conseguir crédito externo volvieron a encender las alertas entre los inversores.

Desde el comienzo del año, el dólar mayorista avanzó 10,2%, mientras que la inflación ronda el 28%. En las pizarras del Banco Nación, por su parte, la cotización se encuentra en $1.625.

Los valores financieros muestran una dinámica diferente. El MEP opera a $1.663, con una brecha del 4%, y el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.759, con una diferencia del 10% frente al mayorista. La rueda del miércoles había terminado con bajas en ambos segmentos, un movimiento que alimentó versiones sobre una posible intervención oficial.

La tensión cambiaria y la evolución de estas cotizaciones ya habían quedado bajo la lupa en medio de la suba del dólar minorista y el avance de los financieros.

La operatoria de este jueves, además, tiene una particularidad: el feriado en Estados Unidos reduce el alcance de las transacciones locales. Según operadores, quedan limitadas las operaciones que los bancos realizan contra sus propias cuentas en dólares abiertas en el Banco Central y aquellas que se liquidan en jornadas posteriores.

En la city explicaron que, una vez superado el fix del dólar linked y con el mercado mayorista funcionando únicamente con liquidación local, la cotización retrocedió hasta los $1.599. Los futuros de noviembre, que se aproximan a su vencimiento, presentan tasas negativas.

La deuda de 2027 y el riesgo electoral, en el radar de los inversores

Una de las principales fuentes de inquietud es la falta de definiciones sobre cómo se cubrirán las obligaciones financieras del próximo año. Con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.100 puntos básicos, el regreso al financiamiento externo a tasas sostenibles todavía aparece como una posibilidad limitada.

Esa incertidumbre lleva a los inversores a reducir su exposición al peso y buscar alternativas de cobertura. A la vez, la proximidad de las elecciones presidenciales comienza a influir en las decisiones de cartera.

La rentabilidad de las colocaciones en moneda local también perdió atractivo. Cuando los rendimientos de corto plazo quedan por debajo de la inflación prevista y el dólar recupera impulso, mantener posiciones de carry trade resulta menos conveniente. De hecho, en la City ya aparecieron recomendaciones para reducir las apuestas en pesos y pasar a activos en dólares.

A estos factores se agrega un componente estacional: la demanda de divisas suele aumentar ante los viajes al exterior y las vacaciones de verano.

El dólar global y la caída de las materias primas complican el escenario

Las presiones sobre el peso no responden exclusivamente a factores internos. En América Latina, distintas monedas perdieron terreno frente al dólar, mientras que la divisa estadounidense se fortaleció a nivel internacional.

Brasil ofrece una referencia de ese movimiento: allí el dólar acumuló una suba cercana al 17% durante el último mes. En paralelo, el índice DXY superó los 103 puntos, su registro más alto desde marzo de 2025. La depreciación del real brasileño también genera preocupación por su impacto sobre la competitividad argentina, como se explicó en el análisis sobre la suba del dólar en Brasil y sus efectos sobre el plan económico.

El panorama se completa con las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la caída de las cotizaciones internacionales de productos relevantes para las exportaciones argentinas, entre ellos la soja y el petróleo.

Las operaciones con AL30 reavivaron las versiones de intervención

El movimiento de los dólares financieros durante el miércoles tuvo otro dato destacado: el volumen de operaciones cursadas mediante el bono AL30, utilizado habitualmente para concretar compras de divisas en el mercado de capitales.

EconViews informó que las transacciones de MEP y CCL totalizaron u$s436 millones. La cifra marcó un récord y dejó atrás el máximo previo de octubre de 2025, cuando se habían registrado negocios por u$s354 millones.

El volumen operado coincidió con una baja de las cotizaciones financieras. Esa combinación despertó sospechas entre los participantes del mercado sobre una posible intervención del Gobierno, aunque no existe una confirmación oficial al respecto. Las operaciones con bonos y futuros también quedaron en el centro de las versiones sobre una eventual acción oficial para contener el tipo de cambio, según el análisis sobre cómo el BCRA habría intervenido en el mercado de dólar futuro y en los bonos.

La letra dólar linked que suma presión sobre las cuentas del Tesoro

El calendario de vencimientos también aportó un elemento de atención para los operadores. La letra dólar linked D30N6, que deberá cancelarse el próximo 30 de noviembre, conserva obligaciones por u$s1.888 millones luego del canje concretado la semana pasada.

El monto en pesos que deberá afrontar el Tesoro depende del tipo de cambio A3500 del Banco Central. Esa referencia se determina mediante el fixing del instrumento y permite calcular el importe final de la cancelación.

La reciente suba del dólar oficial elevó el costo estimado del compromiso. Con la cotización del martes como referencia, el desembolso alcanzaba unos $3,01 billones. Una semana antes, el cálculo era de $2,93 billones.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que el monto involucrado es el más alto de los últimos tres fixings. La consultora también advirtió que este tipo de jornadas suele coincidir con una mayor demanda de moneda extranjera.

La capacidad del Tesoro para responder a esa presión mediante ventas de dólares, sin embargo, estaría condicionada por la disponibilidad de fondos. Al 18 de noviembre, sus depósitos en el Banco Central sumaban apenas u$s158 millones, según los datos citados por los analistas.

La licitación de deuda será la próxima referencia

Con este panorama, el mercado seguirá de cerca la licitación de deuda prevista para este jueves. El Tesoro buscará renovar los compromisos que vencen a fin de mes y comprobar qué demanda encuentra para sus instrumentos en pesos.

El resultado permitirá evaluar el interés de los inversores por permanecer en activos en moneda local, en momentos en que crece la dolarización de carteras y persisten los interrogantes sobre el esquema cambiario y las necesidades financieras de 2027.