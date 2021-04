Coronavirus, cerca del récord: se detectaron 29.145 casos nuevos en las últimas 24 horas

Este martes se reportaron 29.145 casos nuevos de coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos en el país desde que comenzó la pandemia es de 2.743.620.

El informe vespertino del Ministerio de Salud también informó que se han detectado 316 fallecidos, de modo que el total de muertos por coronavirus es de 59.792.

En total, en las últimas 24 horas se hicieron 99.389 testeos en Argentina, que se suman a los 10.320.622 pruebas que se hicieron desde que comenzó la pandemia.

El porcentaje de ocupación de camas actualmente es de 64,5% en promedio en todo el país. En el AMBA el número es un poco más elevado: 74%.

Los casos que se detectaron este martes 20 de abril están muy cerca del récord, que se batió la semana pasada cuando se detectaron 29.472 casos en una jornada.

El colapso del sistema sanitario es una de las mayores preocupaciones de los especialistas. Quienes trabajan en salud saben que la cantidad de camas en unidades de terapia intensiva es limitada y el coronavirus está cada vez más presente en dichos servicios.

Ante esta situación, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), indicó que "esta vez sí" cree que "puede haber un colapso del sistema".

"Hace más de una semana que venimos diciendo que esta vez sí creemos que puede haber colapso del sistema, porque vimos el incremento de las terapias intensivas en una semana. En una semana pasamos, en muchas terapias intensivas, del 30% de ocupación al 70 u 80%", consideró Reina en declaraciones a Radio Con Vos.

Asimismo, indicó que "la situación es preocupante", y manifestó que "se pueden expandir las camas, pero llega un momento en que el personal de salud no es el suficiente para atender a todas las camas".

La vacuna Sputnik V ahora se producirá también en Argentina. Así lo anunció el el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de la Federación Rusa) junto a la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF. A través de un comunicado anunciaron la producción del primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V, en la Argentina.

De esta manera, Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. Luego de finalizar la producción del primer lote -que fue de 21.000 dosis-, se envió al Centro Gamaleya para que pueda llevar adelante el control de calidad correspondiente.

Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente Sputnik V en su territorio. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia (emergency use authorization), y la vacunación comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021