La Dirección Nacional de Impuestos respondió 17 nuevas preguntas de los consejos de contadores sobre el blanqueo y el régimen de adelanto de Bienes Personales, y en concreto amplió los beneficios del REIBP en casos de muerte del padre o cónyuge en una herencia, hayan adherido o no.

Las siguientes son las preguntas y respuestas que la dependencia del Ministerio de Economía respondió en su dictamen:

Cuándo se mantiene el REIBP por usufructo o herencia

1. No se distingue entre las donaciones "plenas" y aquellas en las que el donante cede la nuda propiedad, pero conserva el usufructo, muy frecuente entre padres e hijos y que no causa ningún efecto en Bienes Personales porque el donante mantiene la obligación en el tributo.

No rige para el mismo la obligación de ingreso del impuesto adicional del REIBP en caso de donaciones.

2. Producido el fallecimiento del contribuyente, tratándose de bienes gananciales, si el causante adhirió al REIBP, ¿el cónyuge supérstite no debería tributar sobre ese 50% de bienes?

No deberá tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, hasta el período fiscal 2027, el cónyuge supérstite por los bienes gananciales de los que sea titular en el supuesto en que el causante hubiera adherido al REIBP.

3. En el caso de herederos que no hayan ejercido la opción del REIBP, respecto a los bienes recibidos del causante que sí hubiera adherido al REIBP, ¿corresponde que tributen dado que por dichos bienes se cumplió con la obligación fiscal?

Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento que cumpla con la misma finalidad y hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria, los herederos no deberán tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales hasta el período fiscal 2027.

A partir de la fecha de aprobación de la cuenta particionaria, cada uno de los derechohabientes no tributará el Impuesto sobre los Bienes Personales hasta el período fiscal 2027, inclusive, respecto de los bienes recibidos en herencia del causante que hubiera adherido al REIBP.

4. Si el padre no ingresa al REIBP y los hijos sí, al momento de fallecer el padre, ¿el incremento patrimonial queda alcanzado como si fuera una donación?

No, en este caso no aplica la disposición sobre donaciones.

En qué casos se aplican el blanqueo y el REIBP

5. Si un sujeto no adhiere al REIBP por sus bienes no regularizados (es decir, los que venía declarando), porque el valor de sus bienes está por debajo del mínimo no imponible, ¿puede adherir al REIBP por los bienes del blanqueo?

Sí. Pueden presentarse los siguientes escenarios:

Quien no quiera adherir al REIBP por los bienes no regularizados, tampoco podrá hacerlo por los que regularice.

Quien adhiera al REIBP por los bienes no regularizados, debe hacerlo por los que regularice.

Quien no pueda adherir al REIBP por los bienes no regularizados (por ejemplo, está por debajo del mínimo no imponible), sí podrá hacerlo por los que regularice.

Quien no tenga bienes no regularizados, puede adherir al REIBP por los que regularice.

Quien está por debajo del mínimo no imponible por sus bienes no regularizados, y no regulariza bienes, no puede adherir al REIBP.

6. ¿Qué sucede en el caso de un contribuyente que adhiere al REIBP por los bienes no regularizados, y luego exterioriza bienes? ¿Puede optar por no adherir al REIBP por los bienes regularizados, aunque regularice menos de u$s100.000?

El contribuyente, ante ese caso, deberá adherir al REIBP, también, por los bienes regularizados.

7. ¿Qué tratamiento tiene para el Impuesto sobre los Bienes Personales las tenencias en la CERA al 31/12/2024, si el sujeto no adhirió al REIBP?

Según el Banco Central, a las cuentas especiales de regularización de activos depósitos se aplica la normativa para caja de ahorros, por lo que gozarán de la exención en Bienes Personales.

8. Un residente en el exterior que tributa a través de un responsable sustituto y que tiene pensado próximamente volver a residir en la Argentina, ¿puede ingresar al REIBP?

Puede ingresar al REIBP en la medida en que, pese a no haber sido residente fiscal en la Argentina al 31/12/2023, en algún momento, con anterioridad a ello, sí lo haya sido. En cambio, si nunca fue residente en el país a antes de esa fecha, no puede ingresar al REIBP.

9. ¿Para la determinación del REIBP por los bienes que no se hayan regularizado en el blanqueo, la base imponible debe incluir el valor de los bienes presuntos?

Sí. En caso de bienes del hogar, deberán incluirse aquellos que no sean detraídos de conformidad a la reciente ley fiscal.

10. ¿Quiénes hayan repatriado de acuerdo a la legislación anterior en el Impuesto sobre los Bienes Personales, podrán disponer de los fondos libremente?

Sí. Para los períodos fiscales 2021 y 2022; es decir, solo para esos períodos fiscales, no para 2023.

Cómo se aplican los saldos de libre disponibilidad

11. ¿Se puede computar contra el REIBP el saldo de libre disponibilidad del Impuesto a las Ganancias 2023 o de años anteriores, o de otros impuestos?

Sí. Se admite el cómputo de los saldos a favor de libre disponibilidad de cualquier impuesto que se hubiera podido computar contra el saldo del Impuesto sobre los Bienes Personales de 2023 para utilizarlos contra el REIBP.

12. Cuando esos saldos -incluyendo retenciones y percepciones sufridas- superen el monto de impuesto:

¿Se debe ingresar igualmente el pago a cuenta del 75% o queda reducido a cero?

No, no corresponde ingresarlo y esa situación no privará al contribuyente de los beneficios del REIBP.

Si los créditos superan al impuesto, ¿la declaración jurada del REIBP genera saldo a favor de libre disponibilidad?

Sí.

13. Si un contribuyente presentó su declaración jurada de Impuesto sobre los Bienes Personales por 2023, haya pagado o no, ¿puede ejercer la opción del REIBP?

Sí, puede adherir.

10. Si al 31/12/23 tiene pendientes de vencer cuotas de un plan de pagos, ¿se considera cumplida la cancelación de la deuda?

Se entenderá como "cancelado", al pago total del gravamen con anterioridad a la fecha allí indicada. El pago total incluye a aquel efectuado mediante un plan de facilidades de pago, vigente al 31 de diciembre de 2023 y cancelado, en su totalidad y por todo concepto, hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago del Impuesto sobre los Bienes Personales 2023 o de adhesión al REIBP si esta fuere anterior.

Cuándo debe estar acreditada una pyme

14. Una MIPYME, para encuadrar como contribuyente cumplidor, ¿a qué fecha debe acreditar esa condición?

Ese encuadre debe efectuarse a través de la acreditación de su inscripción con el certificado MIPYME vigente al 31 de diciembre del período fiscal que corresponda; es decir, en cada período fiscal, a los fines de gozar de la alícuota reducida, debe acreditar este requisito.

15. Si se opta por el REIBP, ¿puede detraerse, a los fines de determinar la base imponible por los bienes que se regularicen, el importe de U$S 100.000?

No, la franquicia solo resulta de aplicación a los fines de la determinación de la base imponible del blanqueo.

16. ¿Las exenciones y los importes de los mínimos no imponibles de Impuesto sobre los Bienes Personales resultan de aplicación a los efectos de determinar la base imponible por los bienes que se regularicen, en caso de que el contribuyente adhiera al REIBP?

No, la detracción de los bienes exentos y de los importes de los mínimos no imponibles -el "global" y el correspondiente a la "casa-habitación"- únicamente están previstas para la determinación de la base imponible del REIBP de los bienes que no se hayan regularizado bajo el régimen de regularización de activos.

De este modo, el Ministerio de Economía realiza aclaraciones sobre el REIBP y el blanqueo a pocos días del vencimiento, y precisa cuándo se puede mantener el adelanto de Bienes Personales en caso de herencia.